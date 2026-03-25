Sıcak Gelişme: Trump’a İran’dan Cevap, Kripto Tekrar Düşebilir

  • İran, mevcut koşullarda ateşkesin de görüşmelerin de mümkün olmadığını söyledi.
  • İslamabad’da gerçekleşmesi muhtemel ABD-İran görüşmeleri için henüz kesinleşmiş bir tarih veya yer yok ve İran görüşmelere henüz rıza göstermedi – Pakistanlı yetkililer
  • Press TV: İran'ın savunma operasyonları, şartları karşılanana kadar devam edecek. İran öneriyi inceledi ve aşırı buldu. İran, Trump'ın savaşın sona erme zamanını belirlemesine izin vermeyecek
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Son duyurulan 15 maddelik anlaşmayla ilgili Trump oldukça olumlu konuştu ancak İran gecikmeli de olsa olumsuz cevabını verdi. Kripto paralar ve petrol için hareketliliğe neden olacak cevap biraz önce Press TV tarafından paylaşıldı. Yarın görüşme olacağına dair iddialarla birleşen 15 maddelik anlaşma açıklamaları Bitcoin fiyatının 72 bin doları kazanmasını sağlamıştı.

İran’ın Cevabı ve Bitcoin

Bitcoin şimdilik 71.500 dolarda ancak biraz önce gelen açıklama düşüşün habercisi gibi görünüyor. Önümüzdeki saatlerde Trump’ın planlı bir açıklaması yok ancak sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamaya cevap vermesi mümkün.

Press TV yetkililere dayandırdığı haberinde şu detaylara yer verdi;

İran, Trump’ın savaşın sona erme zamanını belirlemesine izin vermeyecek. İran öneriyi inceledi ve aşırı buldu. Tahran, bölgesel bir aracı aracılığıyla kendini savunmaya devam edeceğini iletti. İran’ın savunma operasyonları, şartları karşılanana kadar devam edecek.

Savaşın sona ermesi için ilk şart, saldırıların ve suikastların sona ermesidir. İran, savaşın tekrarlanmasını önlemek için somut garantilerin oluşturulmasını talep ediyor.”

Somut garanti ve bölgesel aracı detayı anlaşmanın ilerleyebileceği için umut verici olsa da diğer bölümler yarınki görüşmeye dair iddiaları boşa düşürüyor. Diğer yandan Trump İran’da görüştükleri kişilerin “yeni yönetim” olduğunu iddia etmişti. Devrim Muhafızları ve Hükümet ülkede çift başlı yönetime zaten neden oluyorken bir de şimdi Trump’ın muhatap aldığı üçüncü bir güç merkezi oluşmuş gibi görünüyor.

“Teklifin ayrıntılarını bilen yetkili, Press TV’ye özel olarak yaptığı açıklamada, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erme zamanını belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi.
Yetkili, “İran, savaşın sona ermesine karar verdiği ve kendi koşulları karşılandığında savaşı sona erdirecek” diyerek, talepleri karşılanana kadar savunmaya devam etme ve düşmana “ağır darbeler” vurma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Yetkiliye göre, Washington çeşitli diplomatik kanallar aracılığıyla müzakereler yürütüyor ve Tahran’ın “aşırı” ve Amerika’nın savaş alanındaki başarısızlığının gerçekliğinden kopuk olarak gördüğü öneriler sunuyor.
Yetkili, 2025 ilkbahar ve kışında yapılan önceki iki müzakere turuyla paralellik kurarak, bunları aldatıcı olarak nitelendirdi.
Yetkili, her iki durumda da ABD’nin anlamlı bir diyaloga girme konusunda samimi bir niyeti olmadığını ve ardından İran’a karşı askeri saldırı gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bu nedenle Tahran, dost bir bölgesel aracı aracılığıyla iletilen son girişimi gerilimi tırmandırma hilesi olarak nitelendirdi ve olumsuz yanıt verdi.”

Petrol 95 dolardan toparlansa da 100 doların altında kalmaya devam ediyor. Muhtemelen 1 hafta 10 gün içinde daha fazla barış yanlısı adım göreceğiz bugünkü açıklama İran’ın da bir nebze yumuşadığını gösteriyor. Daha önce ifade ettiğimiz üzere İran böylesi ağır darbeler aldıktan sonra geniş manevralara ihtiyaç duyuyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
