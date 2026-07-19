Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de 1,10 ile 1,12 dolar bandı kritik eşik olarak öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de 1,10 ile 1,12 dolar bandı kısa vadede ana eşik olarak öne çıktı.
  • 📉 Fiyat 18 Temmuz'da 1,09 dolar civarında kalırken $XRP için 1,06 dolar desteği önemini korudu.
  • 📊 Günlük grafikte ters omuz baş omuz yapısı izlense de teyit için boyun çizgisinin aşılması gerekiyor.
  • 🧭 2026 içindeki sıkışmada 1,15 dolar ile 1,18 ve 1,20 dolar bandı yukarı yönlü ana direnç olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, 18 Temmuz itibarıyla 1,09 dolar civarında işlem görürken kısa vadeli teknik görünümde 1,10 ile 1,12 dolar aralığı belirleyici bölge olarak izleniyor. Fiyat son günlerde dar bir bantta hareket etti. Buna karşın son 30 günlük tablo, alıcıların daha kalıcı bir toparlanma oluşturmakta zorlandığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede 1,06 dolar desteği öne çıkıyor
2 Ters omuz baş omuz formasyonu izleniyor
3 1,20 dolar bölgesi yakın vadeli ana direnç konumunda
4 XRP’nin Bitcoin karşısındaki görünümü de izleniyor

Kısa vadede 1,06 dolar desteği öne çıkıyor

Dört saatlik XRP/USD grafiğinde fiyat, 1,12 ile 1,13 dolar direnç bölgesinden geri döndükten sonra 1,06 dolar talep alanına yaklaştı. Bu seviye, daha geniş yatay sıkışma yapısının alt sınırıyla çakıştığı için teknik açıdan önem taşıyor.

XRP’nin 1,06 doların üzerinde tutunması halinde 1,10 doların ve ardından 1,12 doların yeniden test edilmesi mümkün görülüyor. Buna karşılık bu bölgenin altına kalıcı sarkma yaşanması, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

XRP için kısa vadeli görünüm, 1,06 dolar desteğinin korunup korunamayacağına ve 1,10 ile 1,12 dolar bandının yeniden aşılıp aşılamayacağına bağlı kalıyor.

2026 genelindeki fiyat hareketi de benzer bir sıkışmaya işaret ediyor. XRP yılın önceki bölümünde 2 doların üzerine çıkmıştı. Sonraki dönemde ise geri çekildi ve son aylarda daha düşük seviyelerde denge arayışına girdi.

SeviyeTeknik anlamı
1,05 ile 1,07 dolarAna destek bölgesi
1,10 ile 1,12 dolarBoyun çizgisi ve teyit alanı
1,15 dolarİlk önemli direnç
1,18 ile 1,20 dolarDaha güçlü direnç bölgesi

Ters omuz baş omuz formasyonu izleniyor

Günlük grafikte öne çıkan ana teknik yapı, olası bir ters omuz baş omuz formasyonu oldu. Formasyonun baş kısmı 1,05 ile 1,07 dolar aralığında şekillenirken omuzlarda daha yüksek dipler dikkat çekiyor. Boyun çizgisi ise 1,10 ile 1,12 dolar bandında bulunuyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, düşüş eğiliminin ardından oluşabilen ve olası yön değişimine işaret eden bir grafik yapısıdır. Formasyonun geçerli sayılması için fiyatın boyun çizgisinin üzerine çıkması ve bu kırılmanın devam etmesi gerekir.

Aynı grafikte düşen kama yapısı da görülüyor. İki formasyonun aynı bölgede kesişmesi teknik açıdan ek bir odak noktası oluşturuyor. Yine de bu tür yapılar kesin sonuç veren sinyaller değil, ancak belirli koşullar gerçekleşirse anlam kazanan teknik kurulumlar olarak değerlendiriliyor.

1,10 ile 1,12 dolar bandı aşılmadan ters omuz baş omuz formasyonu tamamlanmış sayılmıyor; bu nedenle yükseliş beklentisi şimdilik koşullu görünümünü koruyor.

1,20 dolar bölgesi yakın vadeli ana direnç konumunda

1,12 dolar üzerindeki kalıcı hareketin ilk etapta 1,15 dolardaki direnci test etmesi bekleniyor. Bu seviyenin de aşılması halinde 1,18 ile 1,20 dolar aralığı sonraki önemli bölge olarak öne çıkıyor. Analizde, teyit edilmiş bir kırılma sonrası 1,25 ile 1,35 dolar bandına uzanabilecek ölçülü hedefler de yer alıyor. Daha geniş düşen kama projeksiyonu ise 1,45 ile 1,55 dolar aralığını gündeme getirebilir.

Buna rağmen bu seviyeler kesin hedef olarak değil, yalnızca güçlü bir kırılma halinde izlenebilecek olası teknik bölgeler olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadede piyasanın asıl odağı, 1,10 ile 1,12 dolar bandının desteğe çevrilip çevrilemeyeceğinde toplanmış durumda.

XRP’nin Bitcoin karşısındaki görünümü de izleniyor

XRP/BTC paritesi, varlığın yalnızca dolar bazında değil, Bitcoin‘e karşı göreli gücü açısından da ayrı bir tablo sunuyor. Aylık SuperTrend göstergesine dayanan değerlendirmede, XRP/BTC’nin 2018 ile 2024 arasındaki zayıf dönemden sonra 2024’te daha olumlu bir eğilime geçtiği, bu sürecin Temmuz 2025 zirvesine kadar sürdüğü aktarılıyor.

Mini sözlük: SuperTrend, fiyat ve oynaklık verilerinden türetilen bir trend göstergesidir. Genellikle fiyatın yön değişimlerini daha geniş zaman dilimlerinde takip etmek için kullanılır.

2026 boyunca bu paritede yeniden geri çekilme görüldü. Oranın önemli bir destek alanında tutunması, XRP’nin Bitcoin karşısında yeniden güç kazanmaya başladığına işaret edebilir. Tersi durumda görece zayıf performansın sürmesi ihtimali masada kalacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de kaldıraç gerilerken 2024 benzeri bir tablo oluştu

XRP’ye dikkat çeken kurumsal ödeme vurgusu

XRP’de 1,12 dolar direnci öne çıktı, balina alımları güç kazandı

Ripple, CLARITY Act için ABD Senatosu’na çağrı yaptı

SWIFT gelecekte XRP kullanacak mı?

XRP’de balina işlemleri sert düştü, 1 dolar desteği öne çıktı

İngiltere, tokenizasyon planında Ripple’ı merkezde konumlandırdı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı HBAR’da simetrik üçgen sıkıştı, 0,065 dolar desteği öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HBAR’da simetrik üçgen sıkıştı, 0,065 dolar desteği öne çıktı
Hedera (HBAR)
Ethereum’da altı aylık direnç aşıldı, 2 bin dolar hedefi öne çıktı
Ethereum (ETH)
Bitcoin baskı altında: ABD-İran çatışması tam ölçekli savaşa doğru gidiyor!
Ekonomi
Tron Inc, TRX varlıklarını artırırken CoinCodex 30 günde yükseliş öngörüyor
Tron (TRX)
BNB, 581,87 dolar direncini aşarsa 700 dolar hedefi gündeme gelecek
BINANCE COIN (BNB)
Lost your password?