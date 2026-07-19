XRP’de 1,10 ile 1,12 dolar bandı kritik eşik olarak öne çıktı

XRP, 18 Temmuz itibarıyla 1,09 dolar civarında işlem görürken kısa vadeli teknik görünümde 1,10 ile 1,12 dolar aralığı belirleyici bölge olarak izleniyor. Fiyat son günlerde dar bir bantta hareket etti. Buna karşın son 30 günlük tablo, alıcıların daha kalıcı bir toparlanma oluşturmakta zorlandığını gösteriyor.

Kısa vadede 1,06 dolar desteği öne çıkıyor

Dört saatlik XRP/USD grafiğinde fiyat, 1,12 ile 1,13 dolar direnç bölgesinden geri döndükten sonra 1,06 dolar talep alanına yaklaştı. Bu seviye, daha geniş yatay sıkışma yapısının alt sınırıyla çakıştığı için teknik açıdan önem taşıyor.

XRP’nin 1,06 doların üzerinde tutunması halinde 1,10 doların ve ardından 1,12 doların yeniden test edilmesi mümkün görülüyor. Buna karşılık bu bölgenin altına kalıcı sarkma yaşanması, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

XRP için kısa vadeli görünüm, 1,06 dolar desteğinin korunup korunamayacağına ve 1,10 ile 1,12 dolar bandının yeniden aşılıp aşılamayacağına bağlı kalıyor.

2026 genelindeki fiyat hareketi de benzer bir sıkışmaya işaret ediyor. XRP yılın önceki bölümünde 2 doların üzerine çıkmıştı. Sonraki dönemde ise geri çekildi ve son aylarda daha düşük seviyelerde denge arayışına girdi.

Seviye Teknik anlamı 1,05 ile 1,07 dolar Ana destek bölgesi 1,10 ile 1,12 dolar Boyun çizgisi ve teyit alanı 1,15 dolar İlk önemli direnç 1,18 ile 1,20 dolar Daha güçlü direnç bölgesi

Ters omuz baş omuz formasyonu izleniyor

Günlük grafikte öne çıkan ana teknik yapı, olası bir ters omuz baş omuz formasyonu oldu. Formasyonun baş kısmı 1,05 ile 1,07 dolar aralığında şekillenirken omuzlarda daha yüksek dipler dikkat çekiyor. Boyun çizgisi ise 1,10 ile 1,12 dolar bandında bulunuyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, düşüş eğiliminin ardından oluşabilen ve olası yön değişimine işaret eden bir grafik yapısıdır. Formasyonun geçerli sayılması için fiyatın boyun çizgisinin üzerine çıkması ve bu kırılmanın devam etmesi gerekir.

Aynı grafikte düşen kama yapısı da görülüyor. İki formasyonun aynı bölgede kesişmesi teknik açıdan ek bir odak noktası oluşturuyor. Yine de bu tür yapılar kesin sonuç veren sinyaller değil, ancak belirli koşullar gerçekleşirse anlam kazanan teknik kurulumlar olarak değerlendiriliyor.

1,10 ile 1,12 dolar bandı aşılmadan ters omuz baş omuz formasyonu tamamlanmış sayılmıyor; bu nedenle yükseliş beklentisi şimdilik koşullu görünümünü koruyor.

1,20 dolar bölgesi yakın vadeli ana direnç konumunda

1,12 dolar üzerindeki kalıcı hareketin ilk etapta 1,15 dolardaki direnci test etmesi bekleniyor. Bu seviyenin de aşılması halinde 1,18 ile 1,20 dolar aralığı sonraki önemli bölge olarak öne çıkıyor. Analizde, teyit edilmiş bir kırılma sonrası 1,25 ile 1,35 dolar bandına uzanabilecek ölçülü hedefler de yer alıyor. Daha geniş düşen kama projeksiyonu ise 1,45 ile 1,55 dolar aralığını gündeme getirebilir.

Buna rağmen bu seviyeler kesin hedef olarak değil, yalnızca güçlü bir kırılma halinde izlenebilecek olası teknik bölgeler olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadede piyasanın asıl odağı, 1,10 ile 1,12 dolar bandının desteğe çevrilip çevrilemeyeceğinde toplanmış durumda.

XRP’nin Bitcoin karşısındaki görünümü de izleniyor

XRP/BTC paritesi, varlığın yalnızca dolar bazında değil, Bitcoin‘e karşı göreli gücü açısından da ayrı bir tablo sunuyor. Aylık SuperTrend göstergesine dayanan değerlendirmede, XRP/BTC’nin 2018 ile 2024 arasındaki zayıf dönemden sonra 2024’te daha olumlu bir eğilime geçtiği, bu sürecin Temmuz 2025 zirvesine kadar sürdüğü aktarılıyor.

Mini sözlük: SuperTrend, fiyat ve oynaklık verilerinden türetilen bir trend göstergesidir. Genellikle fiyatın yön değişimlerini daha geniş zaman dilimlerinde takip etmek için kullanılır.

2026 boyunca bu paritede yeniden geri çekilme görüldü. Oranın önemli bir destek alanında tutunması, XRP’nin Bitcoin karşısında yeniden güç kazanmaya başladığına işaret edebilir. Tersi durumda görece zayıf performansın sürmesi ihtimali masada kalacak.