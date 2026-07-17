Yok artık! Trump, paylaşımları için hızlı erişimi satacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social paylaşımlarını genel kullanıcılardan daha hızlı biçimde kurumsal yatırımcılara ulaştıracak ücretli veri hizmeti 1 Ağustos 2026’da kullanıma açılacak. Trump Media & Technology Group tarafından geliştirilen Truth API, piyasalarda etkili olabilecek paylaşımları müşterilerine milisaniyeler içinde aktaracak.

Paylaşımlar otomatik işlem sistemlerine aktarılacak

Truth Social platformunu işleten Trump Media, yeni hizmetin en etkili hesaplardan yayımlanan içeriklere lisanslı ve gerçek zamanlı erişim sağlayacağını açıkladı. Veriler, paylaşımların ekranda görüntülenmesini beklemeden yazılımlar tarafından okunabilecek ve otomatik olarak analiz edilebilecek.

Hizmetin özellikle yüksek frekanslı ve algoritmik işlem yapan finans kuruluşları tarafından kullanılması bekleniyor. Bu şirketler, Trump’ın ekonomi, ticaret ve dış politikaya ilişkin açıklamalarını hızla değerlendirerek piyasa hareketlerine otomatik emirlerle karşılık verebilecek. Veri akışı günün 24 saati çalışacak ve 2022’den bu yana yayımlanan paylaşımları içeren bir arşiv sunacak.

Piyasalar Truth Social paylaşımlarıyla zaten hareket ediyor. Truth API, platformdaki piyasa etkisi yüksek içerikleri doğrudan ve gerçek zamanlı olarak sunacak.

Trump Media geçici CEO’su Kevin McGurn, hizmetin şirket için düzenli ve uzun vadeli bir gelir kaynağına dönüşmesini beklediklerini açıkladı. Şirket, 1 Ağustos’taki başlangıç öncesinde bazı müşterilerle sözleşme imzalandığını ancak hizmetin ücretini ve müşteri isimlerini paylaşmadı.

Trump’ın açıklamaları piyasaları etkiliyor

Trump, önemli politika kararlarını ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini zaman zaman resmi açıklamalardan önce Truth Social hesabından yayımlıyor. Gümrük tarifeleri, Çin ile ticaret ilişkileri ve İran gerilimine ilişkin paylaşımlar geçmişte hisse senedi, petrol ve diğer finansal varlıklarda sert hareketlere yol açtı.

Truth Social’ın en fazla takip edilen hesabı 12,9 milyon takipçiyle Trump’a ait. Platformdaki yüksek takipçili hesaplar arasında Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın yanı sıra ABD yönetiminde görev alan bazı isimler de bulunuyor.

Çıkar çatışması tartışması yeniden gündemde

Ücretli müşterilerin piyasalarda etkili olabilecek başkanlık açıklamalarına sıradan kullanıcılardan daha hızlı ulaşması, yatırımcılar arasındaki bilgi eşitliği konusunda eleştirilere neden oldu. Bazı hukukçular, teknoloji platformlarının farklı hızlarda veri hizmeti sunmasının mevcut menkul kıymet düzenlemeleri kapsamında mümkün olabileceğini belirtiyor.

Donald J. Trump Revocable Trust, Trump Media’nın yaklaşık 114,75 milyon hissesini elinde bulunduruyor. Bu miktar şirketin tedavüldeki hisselerinin yaklaşık yüzde 41’ine karşılık geliyor. Trump’ın başkanlık açıklamalarıyla şirketin ticari gelirleri arasında bağ kurulabileceği endişesi, Truth API duyurusunun ardından yeniden tartışılmaya başlandı.