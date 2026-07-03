Ripple ve Brinc, Hong Kong’da XRPL odaklı fintech hızlandırma programını başlattı

Brinc ile Ripple, Hong Kong’da erken aşamadaki kripto para ve finans teknolojisi girişimlerini desteklemek için yeni bir hızlandırma programı başlattı. 3 Temmuz’da duyurulan Hong Kong Financial Innovation Programme, 12 hafta sürecek ve XRP Ledger üzerinde geliştirilen blokzincir tabanlı finansal hizmetlere odaklanacak.

Programın kapsamı ve hedefi

Program, tohum öncesi aşamadan Seri A düzeyine kadar uzanan şirketlere açık olacak. Amaç, Asya genelinde dijital finans alanında kullanılabilecek pratik çözümler geliştiren ekipleri desteklemek. Başvurular Brinc’in resmi platformu üzerinden alınmaya başladı.

Hızlandırma programı özellikle sınır ötesi ödemeler, döviz işlemleri, ticaret finansmanı, kredi çözümleri, stabilcoinler, tokenizasyon, mutabakat ağları ve yapay zeka destekli ödeme sistemleri üzerinde çalışan kurucuları hedefliyor. Seçilen girişimler, 12 haftalık süreç boyunca finans, blokzincir ve iş geliştirme alanlarında uzman isimlerden mentorluk alacak.

Brinc, programın yalnızca teknoloji geliştirmeye değil, ticari ortaklık fırsatları ve pazarda kullanım alanı oluşturmaya da odaklandığını vurguluyor.

Katılımcılar ayrıca potansiyel yatırımcılar, kurumsal ortaklar ve finans kuruluşlarıyla temas kurma imkanı elde edecek. Uygun bulunan girişimler, hisse devri gerektirmeyen hibe desteğine de başvurabilecek. Bu yapı, şirketlerin ortaklık yapısını sulandırmadan ürün geliştirmesini amaçlıyor.

XRPL altyapısı öne çıkıyor

Programdaki girişimler ürünlerini XRP Ledger üzerinde geliştirecek. Ripple’ın blokzincir ağı olarak bilinen XRPL, hızlı işlem kapasitesi, görece düşük ücretler ve ödeme ile mutabakat uygulamalarına uygun yapısıyla öne çıkıyor. Programın odağında, Hong Kong başta olmak üzere diğer Asya pazarlarında gerçek finansal kullanım alanı bulabilecek ürünler yer alıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek ya da finansal bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. Mutabakat ağı ise finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan altyapıyı ifade eder.

Hong Kong’daki düzenleyici zemin genişliyor

Hong Kong, itibari para referanslı stabilcoin ihraççıları için yeni lisans rejimini devreye almasının ardından düzenlenmiş stabilcoin piyasasına geçiş sürecini sürdürüyor. Yetkililer, yılın daha erken döneminde verilen iki lisansın ardından Hong Kong doları referanslı ilk stabilcoinlerin 2026 ortası gibi piyasaya çıkmasını bekliyor.

Bu tablo, yeni hızlandırma programının zamanlamasını daha da önemli hale getiriyor. Düzenleyici çerçevenin netleşmesi, ödeme altyapısı ve dijital finans çözümleri geliştiren girişimlerin bölgedeki ticari kullanım ihtimalini artırabilir.

XRPL tarafında yeni teknik öneri

Öte yandan Ripple’ın teknoloji direktörü David Schwartz, XRPL’nin merkeziyetsiz borsası ve otomatik piyasa yapıcı yapısında önden işlem ve sandwich saldırılarını azaltmayı hedefleyen yeni bir işlem rezervasyon sistemi önerdi. Bu öneri, ağ üzerindeki işlem yürütme düzenini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

David Schwartz’ın gündeme taşıdığı işlem rezervasyon sistemi, XRPL üzerindeki DEX ve AMM işlemlerinde önden işlem riskini azaltmayı hedefliyor.