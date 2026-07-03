Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple ve Brinc, Hong Kong’da XRPL odaklı fintech hızlandırma programını başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple ile Brinc, Hong Kong'da XRPL odaklı 12 haftalık fintech hızlandırma programını başlattı.
  • 📌 Program, sınır ötesi ödeme, stabilcoin ve tokenizasyon gibi alanlarda çalışan erken aşama ekipleri kapsıyor.
  • 💼 Seçilen girişimler mentorluk, yatırımcı erişimi ve hisse devri gerektirmeyen fon desteğine başvurabilecek.
  • 🌏 Hong Kong'un 2026 ortasına işaret eden stabilcoin takvimi, $XRP ile bağlantılı XRPL ekosistemi için yeni bir zemin oluşturuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Brinc ile Ripple, Hong Kong’da erken aşamadaki kripto para ve finans teknolojisi girişimlerini desteklemek için yeni bir hızlandırma programı başlattı. 3 Temmuz’da duyurulan Hong Kong Financial Innovation Programme, 12 hafta sürecek ve XRP Ledger üzerinde geliştirilen blokzincir tabanlı finansal hizmetlere odaklanacak.

İçindekiler
1 Programın kapsamı ve hedefi
2 XRPL altyapısı öne çıkıyor
3 Hong Kong’daki düzenleyici zemin genişliyor
4 XRPL tarafında yeni teknik öneri

Programın kapsamı ve hedefi

Program, tohum öncesi aşamadan Seri A düzeyine kadar uzanan şirketlere açık olacak. Amaç, Asya genelinde dijital finans alanında kullanılabilecek pratik çözümler geliştiren ekipleri desteklemek. Başvurular Brinc’in resmi platformu üzerinden alınmaya başladı.

Hızlandırma programı özellikle sınır ötesi ödemeler, döviz işlemleri, ticaret finansmanı, kredi çözümleri, stabilcoinler, tokenizasyon, mutabakat ağları ve yapay zeka destekli ödeme sistemleri üzerinde çalışan kurucuları hedefliyor. Seçilen girişimler, 12 haftalık süreç boyunca finans, blokzincir ve iş geliştirme alanlarında uzman isimlerden mentorluk alacak.

Brinc, programın yalnızca teknoloji geliştirmeye değil, ticari ortaklık fırsatları ve pazarda kullanım alanı oluşturmaya da odaklandığını vurguluyor.

Katılımcılar ayrıca potansiyel yatırımcılar, kurumsal ortaklar ve finans kuruluşlarıyla temas kurma imkanı elde edecek. Uygun bulunan girişimler, hisse devri gerektirmeyen hibe desteğine de başvurabilecek. Bu yapı, şirketlerin ortaklık yapısını sulandırmadan ürün geliştirmesini amaçlıyor.

XRPL altyapısı öne çıkıyor

Programdaki girişimler ürünlerini XRP Ledger üzerinde geliştirecek. Ripple’ın blokzincir ağı olarak bilinen XRPL, hızlı işlem kapasitesi, görece düşük ücretler ve ödeme ile mutabakat uygulamalarına uygun yapısıyla öne çıkıyor. Programın odağında, Hong Kong başta olmak üzere diğer Asya pazarlarında gerçek finansal kullanım alanı bulabilecek ürünler yer alıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek ya da finansal bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. Mutabakat ağı ise finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan altyapıyı ifade eder.

Hong Kong’daki düzenleyici zemin genişliyor

Hong Kong, itibari para referanslı stabilcoin ihraççıları için yeni lisans rejimini devreye almasının ardından düzenlenmiş stabilcoin piyasasına geçiş sürecini sürdürüyor. Yetkililer, yılın daha erken döneminde verilen iki lisansın ardından Hong Kong doları referanslı ilk stabilcoinlerin 2026 ortası gibi piyasaya çıkmasını bekliyor.

Bu tablo, yeni hızlandırma programının zamanlamasını daha da önemli hale getiriyor. Düzenleyici çerçevenin netleşmesi, ödeme altyapısı ve dijital finans çözümleri geliştiren girişimlerin bölgedeki ticari kullanım ihtimalini artırabilir.

XRPL tarafında yeni teknik öneri

Öte yandan Ripple’ın teknoloji direktörü David Schwartz, XRPL’nin merkeziyetsiz borsası ve otomatik piyasa yapıcı yapısında önden işlem ve sandwich saldırılarını azaltmayı hedefleyen yeni bir işlem rezervasyon sistemi önerdi. Bu öneri, ağ üzerindeki işlem yürütme düzenini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

David Schwartz’ın gündeme taşıdığı işlem rezervasyon sistemi, XRPL üzerindeki DEX ve AMM işlemlerinde önden işlem riskini azaltmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bill Morgan, XRP emanet hesaplarında tutulan payın toplam arzın %32,5 seviyesinin altına indiğini açıkladı

Brezilya’da büyüyen stabilcoin pazarı, XRP Ledger’ı dijital finans altyapısında öne çıkardı

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, ABD hisselerine endeksli vadeli işlem girişimi APEC’e destek verdi

XRP’de işlem hacmi son 24 saatte %21 artarken kritik direnç bölgesi yeniden gündeme geldi

Ripple kurucusunun yatırımı Washington’da yeni tartışma başlattı! Kripto yasasında hangi detay öne çıkıyor?

XRP grafiğinde SuperTrend alım sinyali üretti, $1.25 hedefi yeniden gündeme taşındı

IMF raporunda XRP Ledger öne çıktı! Kurumların ilgisi neden artıyor?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Cardano ağında V11 hard fork güncellemesi için son onay aşamasına gelindi
Bir Sonraki Yazı Altında 4.300 ile 4.400 dolar bölgesi öne çıktı! Piyasa şimdi hangi kırılmayı bekliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altında 4.300 ile 4.400 dolar bölgesi öne çıktı! Piyasa şimdi hangi kırılmayı bekliyor?
ALTIN
Cardano ağında V11 hard fork güncellemesi için son onay aşamasına gelindi
BINANCE
Nijerya SEC, hızlandırılmış denetim programına 5 kripto şirketini kabul etti
Kripto Para
Avrupa’da MiCA onaylı kripto şirketi sayısı 281’e çıktı! Piyasada hangi isimler öne çıkıyor?
Kripto Para
Zcash’te 500 dolar eşiği yeniden gündemde! Kritik seviyelerde neler yaşandı?
Zcash (ZEC)
Lost your password?