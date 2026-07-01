TRX için gelecek ay $0.3420 seviyesi öngörülürken, Tron Inc varlıklarına 152867 token daha ekledi

TRON ağının yerel varlığı TRX, kısa vadede yeniden ivme kazanabileceğine işaret eden beklentilerle gündemde yer aldı. Piyasa duyarlılığındaki toparlanma sinyalleri ile kurumsal alımların sürmesi, varlığa yönelik yakın dönem görünümü destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Fiyat beklentisi ve mevcut görünüm

TRX, haberin hazırlandığı sırada 0.3143 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 617.99 milyon dolar, piyasa değeri ise 29.82 milyar dolar olarak kaydedildi. Fiyat aynı dönemde %1.62 gerilese de, mevcut yapı ile kurumsal birikimin birlikte değerlendirilmesi halinde yukarı yönlü bir dönüş ihtimali öne çıkıyor.

CoinCodex verilerine göre TRX fiyatının gelecek bir ay içinde 0.3420 dolara ulaşması bekleniyor. Bu seviye, güncel fiyata göre %8.58 artışa işaret ediyor. Söz konusu tahmin, kısa vadede olumlu görünümün korunabileceğini ve son dönemde oluşan ivmenin devam edebileceğini düşündürüyor.

CoinCodex verileri, TRX fiyatının gelecek bir ay içinde 0.3420 dolara ulaşabileceğine ve bunun mevcut seviyeye göre %8.58 yükseliş anlamına geldiğine işaret ediyor.

Bununla birlikte algoritmik fiyat tahminleri ağırlıklı olarak teknik göstergeler ve geçmiş veriler üzerinden oluşturuluyor. Bu nedenle fiyat hareketleri, piyasa genelindeki risk iştahı, Bitcoin’in yönü ve ani haber akışı gibi dış etkenlere bağlı olarak beklentilerden sapabilir.

Tron Inc alımları dikkat çekti

Kurumsal tarafta ise Tron Inc portföyünü büyütmeyi sürdürdü. Şirket, ortalama 0.3271 dolar maliyetle 152867 adet TRX satın aldı. Bu işlemle birlikte şirketin elindeki toplam TRX miktarı 702.9 milyon adedin üzerine çıktı.

Tron Inc, TRON ekosistemine odaklanan bir kurumsal hazine yaklaşımı izliyor ve dijital varlık birikimini sermaye tahsis stratejisinin parçası olarak sürdürüyor. Şirketin Tron DAT içindeki payını artırmaya devam etmeyi planladığı da aktarıldı.

Mini sözlük: DAT, burada şirketin TRX birikimini kademeli biçimde artırmak için kullandığı hazine ve tahsis yapısını ifade ediyor. Metinde bu yapı, doğrudan TRX alımlarının zaman içinde genişletilmesine dayanan bir strateji olarak yer alıyor.

Son alımın ardından Tron Inc portföyündeki toplam TRX miktarı 702.9 milyon adedi aşarken, şirketin Tron DAT kapsamındaki varlığını artırmayı sürdürmeyi planladığı görülüyor.

Şirketin dijital varlık stokunu genişletmesi, hissedarlar açısından uzun vadeli getiri arayışının yanı sıra TRON blokzincirine ve genel olarak kripto varlık piyasasına duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Piyasa koşulları belirleyici olmaya devam ediyor

Olumlu fiyat tahmini ve devam eden kurumsal alımlara karşın TRX fiyatı son dönemde temkinli seyreden kripto para piyasasından tam anlamıyla ayrışmadı. Bitcoin’in yatay bantta hareket etmesi, altcoinler üzerindeki baskının sürmesine neden olurken TRX de bu görünümden etkilendi.

Bu çerçevede, gelecek haftalarda TRX için teknik görünüm kadar piyasa genelindeki yön arayışı da belirleyici olacak. Özellikle kurumsal birikimin sürmesi ile fiyatın öngörülen seviyelere yaklaşıp yaklaşmayacağı yakından izleniyor.