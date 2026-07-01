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CHAINLINK (LINK)

Circle destekli Arc, Chainlink ile güçlerini birleştirdi! Stabilcoin ekosisteminde hangi kapılar açılıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Circle bağlantılı Arc, Chainlink Scale programına katıldı ve stabilcoin odaklı altyapısını genişletti.
  • 🔗 Arc, bu adımla farklı ağlar arasında güvenli transfer sunan CCIP erişimini kullanıma açtı.
  • 📊 Data Feeds, Data Streams ve rezerv doğrulama araçlarıyla $LINK ekosisteminin altyapısı Arc’a taşındı.
  • 🏦 Bu ortaklık, stabilcoinlerin ödemeler ve finansal hizmetlerde daha fazla kullanılmaya başladığı dönemde geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Circle’ın blokzincir ağı Arc, Chainlink Scale programına katıldı. Bu adım, stabilcoin odaklı uygulamaların geliştirilmesini hızlandırabilecek bir altyapı ortaklığı olarak öne çıkıyor. Katman 1 yapısındaki Arc, özellikle stabilcoin tabanlı finansal kullanım alanları için tasarlanmış bir ağ olarak konumlanıyor.

İçindekiler
1 Geliştiricilere kurumsal düzeyde araçlar açıldı
2 Zincirler arası bağlantıda CCIP öne çıkıyor
3 Piyasa verisi ve rezerv doğrulaması da kapsamda

Geliştiricilere kurumsal düzeyde araçlar açıldı

Ortaklıkla birlikte Arc üzerinde çalışan geliştiriciler, Chainlink’in yaygın kullanılan altyapı hizmetlerine erişim kazandı. Bu araçlar, güvenli, şeffaf ve ölçeklenebilir merkeziyetsiz uygulamaların kurulmasında sektör standardı çözümler arasında gösteriliyor.

Arc ekibi, Chainlink Scale programına katılımla birlikte geliştiricilerin kurumsal düzeyde güvenli altyapıya erişebileceğini ve ağ üzerinde daha gelişmiş zincir üstü uygulamalar kurulabileceğini duyurdu.

Circle, özellikle USDC ile tanınan bir finansal teknoloji şirketi olarak dijital dolar altyapısında önemli oyuncular arasında yer alıyor. Arc’ın bu şirketin ekosistemiyle bağlantılı biçimde ilerlemesi, ağın stabilcoin kullanımına odaklanan yapısını daha görünür hale getiriyor.

Stabilcoinlerin ödeme, mutabakat ve çeşitli finansal hizmetlerde daha fazla yer bulduğu bir dönemde, güçlü teknik altyapı ağlar için temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Arc’ın Chainlink Scale programına dahil olması da kurumsal kullanıma uygun çözümler arayan blokzincir ağları arasındaki daha geniş eğilime işaret ediyor.

Zincirler arası bağlantıda CCIP öne çıkıyor

En dikkat çeken bileşenlerden biri Chainlink CCIP oldu. Açılımı Cross Chain Interoperability Protocol olan bu sistem, farklı blokzincirler arasında güvenli token transferi ve mesajlaşma imkanı sağlıyor. Böylece geliştiriciler, birden fazla ekosistemde çalışabilen uygulamalar tasarlayabiliyor.

Mini sözlük: CCIP, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık aktarımını standartlaştırmayı amaçlayan birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Bu yapı, özellikle bir varlığın birden fazla ağda güvenli biçimde kullanılmasını kolaylaştırır.

Stabilcoin projeleri açısından zincirler arası işlevsellik giderek daha önemli hale geliyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar, varlıklarını ağlar arasında hızlı ve güvenli şekilde taşımak istiyor. Arc, CCIP entegrasyonu sayesinde bu transferler için yerleşik ve güvenilir bir çerçeveye erişmiş oldu.

Bu entegrasyonun geliştiriciler için teknik yükü azaltması da bekleniyor. Özel birlikte çalışabilirlik çözümleri oluşturmak yerine, doğrudan Chainlink’in desteklediği hazır bir altyapı katmanı kullanılabilecek.

Piyasa verisi ve rezerv doğrulaması da kapsamda

Ortaklık, Chainlink Data Feeds ve Data Streams hizmetlerini de içeriyor. Bu servisler, döviz piyasaları ile merkeziyetsiz finans uygulamaları için yüksek frekanslı ve düşük gecikmeli piyasa verisi sunuyor. Finansal ürünler geliştiren ekipler için güvenilir veri akışı, kredi platformlarından ödeme sistemlerine ve risk yönetimi araçlarına kadar geniş bir alanda kritik önem taşıyor.

Bir diğer önemli unsur ise Chainlink Proof of Reserve oldu. Bu teknoloji, zincir dışı ve zincirler arası varlık rezervlerini otomatik biçimde doğruluyor. Böylece kullanıcılar, ilgili varlıkların yeterli teminatla desteklenip desteklenmediğini daha şeffaf şekilde izleyebiliyor.

Zincirler arası bağlantı, piyasa verisi ve rezerv doğrulamasının aynı çatı altında birleşmesi, Arc için daha güçlü bir büyüme zemini oluşturuyor. Chainlink Scale programına katılım, Arc’ı yeni nesil stabilcoin tabanlı finansal uygulamalar için hazırlanmış bir blokzincir ağı olarak öne çıkarıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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