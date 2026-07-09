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Bitcoin Core 31.1 sürümü, düğümlerde IP sızıntısını ve aşırı disk kullanımını giderdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin Core 31.1, düğümlerde IP sızıntısını ve aşırı disk kullanımını giderdi.
  • 🔒 Yeni sürüm, -privatebroadcast kullanan operatörlerin açık ağ IP adresinin görünmesini engelliyor.
  • 💽 Chainstate veritabanındaki hata düzeltildiği için $BTC ağında düğümlerin disk yükü azalabilir.
  • 🛠️ Geliştiriciler, yeni sürüm kurulmadan önce çalışan düğümün tamamen kapatılmasını istiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin geliştiricileri, bakım odaklı bir güncelleme olan Bitcoin Core 31.1 sürümünü yayımladı. Yeni sürüm, hata düzeltmelerinin yanı sıra performans iyileştirmeleri de içeriyor. Güncellemenin odağında, düğüm operatörlerini etkileyen bir güvenlik açığı ile veritabanı kaynaklı donanım yükü yer alıyor.

İçindekiler
1 Güvenlik açığı kapatıldı
2 Veritabanı hatası disk yükünü artırıyordu
3 Cüzdan tarafında da bakım yapıldı
4 Güncelleme için düğümün tamamen kapatılması gerekiyor

Güvenlik açığı kapatıldı

Geliştirici ekip,

yeni sürümün, -privatebroadcast özelliği kullanılırken ortaya çıkan IP adresi sızıntısını giderdiğini

belirtti. Bu sorun, kullanıcıların gizlilik amacıyla kullandığı yapılandırmada, düğümün açık internet üzerindeki gerçek IP adresinin istemeden ortaya çıkmasına yol açabiliyordu.

Bitcoin Core, Bitcoin ağında tam düğüm çalıştırmak için kullanılan en yaygın istemcilerden biri olarak biliniyor. Yapılan düzeltmeyle birlikte, düğüm operatörlerinin anonim kalma hedefi desteklenirken, açık ağ IP adreslerinin yanlışlıkla ifşa edilmesinin de önüne geçildi.

Veritabanı hatası disk yükünü artırıyordu

31.1 sürümü yalnızca güvenlik yamasıyla sınırlı kalmadı. Güncelleme, leveldb tarafında aşırı disk işlemlerine neden olan bir sorunu da çözdü. Ekip, zincir durumunu tutan chainstate veritabanının normal çalışma sırasında kendi büyük bölümlerini tekrar tekrar yazdığı bir hatayı giderdi.

Bu sorun, normal kullanım sırasında gereksiz ölçüde yüksek disk okuma ve yazma işlemlerine neden oluyordu.

Söz konusu hata, özellikle sürekli çalışan düğümlerde gereksiz donanım baskısı oluşturabiliyordu. Düzeltmeyle birlikte disk okuma ve yazma yükünün azalması, sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.

Mini sözlük: LevelDB, Bitcoin Core içinde verileri depolamak için kullanılan hafif bir anahtar değer veritabanıdır. Chainstate ise harcanmamış işlem çıktıları gibi düğümün zincirin güncel durumunu takip etmesini sağlayan verileri tutar.

Cüzdan tarafında da bakım yapıldı

Güncelleme, cüzdan altyapısında da bakım değişiklikleri içeriyor. Geliştirici ekip, taşıma sürecinde son BDB sayfası LSN denetimini kapsayan bir iyileştirmeyi sisteme ekledi. Ayrıca giriş boyutu tahmininde outpoint kullanımına yönelik bir düzeltme de bu sürüme dahil edildi.

Bu adımlar, doğrudan son kullanıcı arayüzüne yansıyan büyük yenilikler sunmasa da, cüzdan işleyişinin daha tutarlı hale gelmesine katkı veriyor. Özellikle altyapı düzeyindeki bu tür düzenlemeler, ileride oluşabilecek uyumsuzlukların azaltılması açısından önem taşıyor.

Güncelleme için düğümün tamamen kapatılması gerekiyor

Geliştiriciler, düğüm operatörlerinin güvenlik ve veritabanı iyileştirmelerinden yararlanabilmesi için sistemlerini gecikmeden güncellemesini öneriyor. Yeni ikili dosyalar kurulmadan önce, çalışan düğümün tamamen kapatılması gerekiyor.

Bu işlem, kurulum sırasında veri bütünlüğünün korunması açısından kritik görülüyor. Güncelleme sürecinde eski oturumun açık bırakılması, beklenmeyen sorunlara yol açabileceği için ekip tam kapatma adımını özellikle vurguluyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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