Bitcoin’da Gerçekleşen Zararlar Azalıyor, Piyasa Dengelenme Sinyali Veriyor

Özet

  • Bitcoin'da dört aydır devam eden net zararlar hızla azalıyor ve piyasa dengeleniyor.
  • Kısa vadeli yatırımcıların elindeki arz artmasına rağmen, satış baskısında belirgin bir yavaşlama görülüyor.
  • Net kâr-zararın pozitife dönmesi, satış baskısının azaldığını ve alıcı ilgisinin arttığını gösteriyor.
Son dört ayda Bitcoin yatırımcılarının gerçekleştirdiği net zararlar, önemli ölçüde geriledi. Şubat ayı başında haftalık bazda 2 milyar dolar seviyesinde ölçülen net zarar, son verilere göre 264 milyon dolara kadar düştü. Bu seviyedeki azalma, geçmiş dönemlerde piyasada istikrarın öncülü olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Gerçekleşen Zararlar ve Kâr Tablosu
2 Kısa Vadeli Yatırımcıların Etkisi
3 Pozitif Net Rakam Ne Anlama Gelecek?

Gerçekleşen Zararlar ve Kâr Tablosu

Aktüel verilere göre, yedi günlük hareketli ortalama ile ölçülen rakamlar 611 milyon dolar zarara karşılık 346 milyon dolar kâr ile kapandı. Yani net bazda halen zararda olunsa da, zararın keskin şekilde azalması dikkat çekiyor. Şubat ayında Bitcoin’in 60 bin doların altına indiği noktada, haftalık ortalama zarar 2 milyar dolara kadar çıkmış ve bu noktada el değiştiren coin miktarı zirveye ulaşmıştı. Beş haftalık süreçte gerçekleşen bu yüzde 87’lik azalma; özellikle Şubat’taki satış baskısının sınıra yaklaştığını gösteriyor.

Kısa Vadeli Yatırımcıların Etkisi

Adler Insight tarafından hazırlanan ve CryptoQuant platformundan paylaşılan analizlere göre, 2025 sonlarından 2026 başına kadar dönemde zararın ağırlıklı olduğu grafikler öne çıkıyor. Mevcut dönemi önceki piyasa düşüşlerinden ayıran unsur ise kısa vadeli yatırımcıların toplam arz içindeki payının artması. 155 günün altında coin tutan hesaplar kısa vadeli yatırımcı olarak tanımlanıyor ve şu anda dolaşımdaki Bitcoin’in yüzde 22’sini kontrol ediyor. 2023 yılındaki ayı piyasası dibinde bu oran yüzde 12 seviyesindeydi. Yani kısa vadeli yatırımcı payı neredeyse ikiye katlandı. Bu grup genellikle fiyatlar gerilerken hızlı satış yapmaya eğilimli olduğu için, mevcut volatilitede satış baskısının teorik olarak daha yüksek olması beklenirdi. Ancak, zararın küçülmesi bu yatırımcıların büyük bölümünün acele şekilde çıkmak yerine beklemeyi tercih ettiğine işaret ediyor.

CryptoQuant analizinde kısa vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin oranı artmasına rağmen, gerçekleşen zararların daralmasının son dönem yatırımcıların çoğunlukla çıkış yerine beklemeye yöneldiği ve bunun piyasa konsolidasyonunu desteklediği ifade ediliyor.

Pozitif Net Rakam Ne Anlama Gelecek?

Net gerçekleşen kâr-zarar tablosunda sıfır seviyesi, piyasada kâr edenlerin zarardakilere göre üstün olduğu noktayı gösteriyor. Son dört aydır Bitcoin bu çizginin altında işlem görüyor. Her negatif hafta, genel yatırımcı kitlesinin zararını realize ettiğine işaret ediyor ve bu durum genellikle piyasada paranın el değiştirdiği, zayıf ellerin çıktığı evrelerle ilişkilendiriliyor.

Net kâr-zarar değerinin yeniden pozitif seyre dönmesi; doğrudan yeni bir yükseliş trendi anlamına gelmiyor. Fakat bu durum, piyasadan çıkmak isteyenlerin yerini yeterli alıcıların aldığı ve büyük satış dalgasının sona yaklaştığı anlamına geliyor. Şu anki eksi 264 milyon dolarlık değer, tek haftada yaşanacak güçlü bir fiyat hareketiyle pozitife dönebilir. Özellikle Bitcoin’in haftayı 70-72 bin dolar civarında kapatması halinde, son dört aydır ilk kez pozitif görünüme geçmesi mümkün.

Ancak, bu dönüşün kalıcı olup olmayacağı, piyasa momentumunun sürüp sürmemesine bağlı olacak. Grafikler, satış baskısında en sert dönemin geride kaldığını gösterse de, ilerleyen süreçte yaşanacaklara dair kesin bir işaret sunmuyor.

