Bitcoin Vadeli Piyasalarda Kaldıraçlı Pozisyonlar Azaldı, Fiyat Yükselişi İçin Zemin mi Hazırlanıyor?

Bitcoin’in vadeli piyasalarda açık pozisyon miktarında son dört ayda görülen belirgin düşüş, son dönemde nötr seviyeye yaklaşırken yeni bir piyasa hareketinin sinyallerini veriyor. Kaldıraçla oluşturulan pozisyonların azalması, tarihsel olarak fiyatlarda yeni bir yön hareketinden önce sıkça gözlenen bir süreç olarak dikkat çekiyor. Özellikle finansal türev ürünlerinin sağladığı kaldıraç, piyasadaki yatırımcı dengesinin değişmesine yol açabiliyor.

Vadeli Piyasalarda Denge Arayışı

Kripto veri platformu CryptoQuant’ın 30 günlük açık pozisyon değişim grafiği, Bitcoin vadeli işlemlerindeki likidasyonların Ağustos 2025’ten Mart 2026’ya kadar olan süreçte dönem dönem hızlandığını gösteriyor. Ağustos ve Eylül 2025’te pozitif seyreden açık pozisyon değişimi, Bitcoin’in 115 bin ile 125 bin dolar arasında dalgalanmasına denk geldi. Ancak yıl sonuna doğru, özellikle Kasım 2025 ve Şubat 2026’da sırasıyla 400 milyon dolara kadar gerileyen açık pozisyonlar dikkat çekti. Bu dönemler, vadeli piyasalarda en büyük pozisyon kapanışlarının gerçekleştiği aralıklar olarak öne çıkıyor.

Mart 2026’ya gelindiğinde ise kırmızı renkli negatif bölge daralmış durumda ve gösterge nötr seviyeye yaklaşmakta. Grafiğin sağ tarafında oluşan yeşil alan ise, pazara yeni sermaye girişini işaret ediyor. Önceki dört aya damgasını vuran kaldıraç azaltımı bu aşamada sonlanmaya başlıyor.

Negatif Fonlama ve Yükselen Açık Pozisyonlar

Piyasa yapısındaki asıl dikkat çeken unsur, açık pozisyonlardaki toparlanmanın negatif fonlama oranlarıyla birleşmesi. Şu anda perpetual vadeli işlem piyasalarında fonlama oranları ağırlıklı olarak negatif bölgede seyrediyor. Negatif fonlama, kısa pozisyon sahiplerinin uzun pozisyon tarafına ödeme yaptığı anlamına geliyor ve ağırlığın kısa pozisyonlarda olduğunu gösteriyor.

Fonlama negatifken açık pozisyon artışı, piyasaya dahil olan yeni sermayenin ağırlıklı olarak kısa yani düşüş yönlü pozisyonlarda kullanıldığı anlamına geliyor. Bu yapı ise teknik olarak bir kısa sıkışma (short squeeze) riskini ortaya çıkarıyor.

Negatif fonlamanın hâkim olduğu ve açık pozisyonların toparlandığı yapıda, fiyat beklenmedik bir şekilde yükselişe geçtiğinde kısa pozisyonlar zararlarını kapatmak için alelacele pozisyon kapatmak zorunda kalıyor. Bu, hem organik alımla birleşerek fiyat üzerindeki yükseliş baskısını büyütüyor hem de zincirleme pozisyon kapanışlarını tetikliyor. Böyle bir hareket ise, temel bir piyasa haberinden ziyade pozisyonlanma kaynaklı mekanik bir yükselişi beraberinde getirebiliyor.

Dikkat Çeken Fiyat Seviyeleri ve Piyasa Görünümü

Mevcut analizlerde, piyasanın toparlanması durumunda Bitcoin’in 80 bin ile 90 bin dolar arasındaki seviyelere ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu bant, Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasında önemli bir destek-direnç alanı olarak öne çıkmıştı. Şu anki fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 15-30 üzerinde yer alan bu aralık, yeni bir rekor denemesinden ziyade fiyatın önceki konsolidasyon bölgesine dönüşünü simgeliyor.

Ancak bu seviyelere ulaşılabilmesi için açık pozisyon değişiminin yalnızca sıfır çizgisine değip yeniden gerilemek yerine, pozitif bölgede kalıcılık sağlaması önem taşıyor. Yılın ilk bölümünde görülen kısa süreli pozitif süreçlerin ardından açık pozisyonun hızla negatife dönmüş olması, ivmenin sürdürülebilmesi açısından piyasanın temkinli yaklaşmasını gerektiriyor.

Piyasa Yapısı ve Diğer Göstergeler

Haftalık bazda değerlendirilen farklı veriler, benzer yapıdaki bir piyasaya işaret ediyor. Gerçekleşen net kayıpların 2 milyar dolardan 264 milyon dolara gerilemesi, altcoin türev piyasasında hacmin düşmesiyle Bitcoin hakimiyetinin artması, Binance borsasında 4,77 milyar Tether‘in hazırda beklemesi ve 70 bin dolar altında alınan 600 bin Bitcoin, mevcut yataylaşmayı destekliyor.

Tüm bu göstergeler, piyasadaki geniş çaplı geri çekilmenin sona ermekte olduğuna ve dengenin yeniden sağlanmaya başladığına işaret ediyor. Yine de işlem hacmi ve volatilite beklentileri, fiyat hareketi için organik yeni alım girişi gibi dış faktörlerin önemli olduğunu gösteriyor.

Fonlama oranlarının negatif ve açık pozisyonların toparlandığı bir ortamda, piyasa olası bir kısa sıkışma ihtimalini taşıyor. Bu tür yapılar genellikle tetikleyici bir fiyat hareketine ihtiyaç duyuyor.