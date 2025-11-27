Kurumsal Analizi: ABD BTC, ETH, SOL, XRP ve DOGE ETF Verileri



Bitcoin $90,846.46 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 90.500 dolara geriledi ve son 5 adet 15 dakikalık mumun kırmızı yanması biraz rahatsız edici. ABD hisse senedi piyasaları bugün kapalı yarın da erken kapanış yapacak. Peki ETF cephesinde son durum ne? Bitcoin ve altcoin ETF’lerindeki iştahı inceleyelim.

Bitcoin ve Ethereum

Bitcoin son 2 iş gününde pozitif giriş gördü ancak talep cılızdı. Dün de sadece 21,12 milyon dolarlık giriş gördük. Milyarlarca dolarlık net çıkışa rağmen halen kümülatif net giriş 57,63 milyar dolarda. Yani satıcılar uzun süredir devam eden genel anlamda sürekli net giriş serisini bozsa da halen devasa çıkışlara neden olmadı.

Bitcoin piyasa değerinin %6,56’sını temsil eden 117,6 milyar dolarlık net varlık değeriyle ETF’ler BTC cephesinde gelecek vadediyor. Vanguard gibi devlerin de oyuna dahil olması önümüzdeki yıl bankaların bu alanda iştahının artması farklı sonuçlar doğurabilir.

Sosovalue verilerine göre geçen ay BTC ETF’leri 3,4 milyar dolarlık net giriş görürken bu ay 3,55 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Bu daha çok maliyeti yüksek ETF yatırımcılarının panik kaçışı ve bir grup yatırımcıların karlarını garanti altına alışı gibi görünüyor. 2024 başından bugüne sadece 6 ay net çıkış gördük. Bunlardan 2025 Şubat en dikkat çekeniydi 3,56 milyar dolarlık çıkış oldu ve bu ay neredeyse tam da bu kadar çıkışlar Şubat rekoru aşılmak üzere. Bakalım yarın erken kapanışta Şubat ayını geçebilecek miyiz? Şubat tarifeler nedeniyle çok kaotik bir dönemdi demek ki son 1 ay AI balonu tartışmaları da aynı ölçüde kaotikmiş.

ETH ETF’leri dün 60,8 milyon dolar net giriş gördü ve toplam net giriş 12,8 milyar dolarda. 2024 Temmuz listelemesinden bugüne bir tek Mart 2025’te büyük çıkış görülmüştü ancak bu sadece 403 milyon dolarlıktı. Ardından devasa girişler oldu. 2025 Temmuz ayında BTC’den daha iyi performans gösterdi tam 5,43 milyar dolarlık giriş yaşandı. Haziran ayındaki rezerv şirketlerinin oyuna girmesi ardından yaşanan ATH vesaire ile güzel günlerdi. Ama bu ay ETH ETF’leri tarihinin en büyük çıkış ayını 1,5 milyar dolarlık kaçışla yaşıyor. Yine de önceki aylarda yaşanan girişlerin önemli kısmı korunuyor bu nispeten iyi.

SOL, XRP ve DOGE ETF

Bunlar henüz yeni ETF’leri ve çoğu 33ACT kapsamında. Solana (SOL) ETF’leri bugüne kadar 813 milyon dolarlık net giriş gördü. Toplam varlıklar 917 milyon dolara dayandı. 6 farklı SOL ETF var Fidelity’nin de oyuna dahil olduğu altcoinlerden olduğundan Solana umut vadediyor. BTC ve ETH’nin aksine SOL ETF’leri son 5 haftada sürekli net girişler yaşadı 46 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında haftalık giriş gördük.

XRP Coin daha geç faaliyete alınsa da 643 milyon dolarlık net girişle SOL Coin ile yarışıyor. Toplam net varlık 676 milyon dolar. XRP Coin piyasa değerinin henüz %0,5’i. Bu hafta 221 milyon dolar net giriş gördü. Geçen haftaki düşüşte 179 milyon dolarlık haftalık net giriş oldu ve lansman haftası 243 milyon dolardı. İstikrarlı girişler olumlu.

DOGE henüz en tazesi. GDOD ve BWOW ile Grayscale ile Bitwise burada varlık gösteriyor. Toplam net giriş 2 milyon dolar civarında. Dün 365 milyon dolarlık net giriş yaşadı.