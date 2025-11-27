Kripto Paralarda Boğa Yapısı Bozuldu Mu? Yaralar Sarılabilecek Mi?



Putin barış görüşmelerine dair ılımlı açıklamalar yaptı ancak sonuca pek yakınmış gibi görünmüyor. Bitcoin $90,846.46 91 bin dolar sınırında oyalanıyor. Altcoinler genel olarak toparlanma eğiliminde. Uzun bir tatil dönemi olacak borsa için bunun kripto paralara etkisinin pozitif olması umuluyor. Peki analistlerin güncel tahminleri ne yönde?

Jelle Kripto Para Tahmini

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren şey önemli trend desteklerinin ihlal edilmesinin ardından uzun vadeli yapıda bozulma riskiydi. Burada 359DMA ve diğer önemli seviyelerin kaybedilmesi son 1,5 yıllık yükseliş trendini riske etti. Ancak Jelle büyük bir düzeltmeden çıkıyor olsak da bunun yapıda bozulmaya neden olmadığına inanıyor.

“Bu düzeltme, bu döngüdeki en derin ve en keskin düzeltme oldu ve sadece altı hafta içinde %36’nın üzerinde bir düzeltme yaşandı. Bir dizi yavaş düzeltmenin ardından, neredeyse herkes bu satış dalgası karşısında hazırlıksız yakalandı. Her halükarda, yapı bozulmadı. BTC için sadece bir başka boğa piyasası düşüşü mü?”

Evvelki döngülerde karşılaştırıldığında BTC için halen yükseliş umudu var gibi görünüyor. Birkaç saat önce paylaştığı analizindeyse Jelle devam eden duraklamanın destek testini tetiklemesi halinde işlerin kısa vadede zorlaşabileceğini yazdı.

“Bitcoin, önemli direnç seviyesini gördükten sonra duraksıyor. Boğalar, bunun en kötü ihtimalle daha yüksek bir dip seviyeye dönüşmesini sağlamak için yakında tekrar devreye girmelidir, çünkü tekrar düşüşe geçersek, fiyatın 84.000 dolar seviyesini bir kez daha koruyabileceğini sanmıyorum.”

Pozisyon Alınacak Seviyeler

TraderXO mevcut seviye ile 80 bin dolar civarında daha önce Mart ayında yaşanana benzer bir dalgalanma olabileceğini düşünüyor. Birçok yatırımcılar daha sınırlı bir aralıkta pozisyon alıp bu süreci kazanca çevirme arzusuyla yanıp tutuşuyor. BTC onlara istedikleri nispeten dar aralıkta dalgalanmayı verecek mi bilinmez ancak tavan veya tabanın kırılması kısa vadeli trade yapanlar için acı verici olacak.

“92-94K direnç. Beklentiler… bu bölge ile 80’lerin alt sınırları arasında bir aralık oluşması muhtemel. Şubat-Mart aylarındaki fiyat hareketine benzer şekilde, V şeklinde bir ortalama geri dönüş bandın içine gerçekleşecek. Her iki tarafın uç bölgelerinde işlem yapmayı planlıyoruz.” – TraderXO