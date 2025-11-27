2018 ve 2022’nin Ardından Kripto Paralar İlki Yaşıyor, Poppe Vakti Geldi Diyor



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin (BTC) $90,846.46 fiyatı 91 bin dvoların üzerinde ve ETH 3 bin doları geri aldı. ABD piyasaları tatil olduğu için kripto paralar büyük ölçüde sakin. Korku henüz sıfırlanmamış olsa da bazı metrikler kripto paraların en büyük satış dönemini yaşadığını ve artık yükselişin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bugün Poppe bunun altını çizdi.

Kripto Paralar Dipte

80 bin dolar seviyesinin test edildiği günlerde birçok analist daha derin diplerin endişesini taşıyordu. Ancak çok fazla metrik fiyatın dibe ulaştığını o günlerde gösterdi. 40 bin dolarlık düşüşün hızla yaşanması içinde bulunduğumuz toparlanmaya zemin hazırlasa da yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğinden emin değil.

Michael Poppe ise daha önce böylesi aşırı satışların 2 kez olduğunu söylüyor. 2018 çöküşü ve 2022 FTX çöküşü. İkisi de çok büyük bir kabus gibi görünüyordu ancak metrikler fiyat yükseldiği için içinde bulunduğumuz aşırı satış ortamını anlayamama ihtimalimizi vurguluyor.

“Bitcoin, tarihindeki en aşırı satım seviyelerinde. Yine de insanlar 120 bin dolar seviyesinde satın almak istiyordu ve şimdi 60 bin dolardan satın almayı düşünüyor. Piyasaları asla değiştirmeyin, ancak genel verilere baktığınızda, bu piyasanın diğerleri kadar hızlı toparlanma şansı önemli ölçüde daha yüksek. Hiç bu kadar düşük olmamıştı. Son zamanlarda bu kadar düşük seviyeye ulaştığımız durumlar şunlardı; 2018 dibi. 2022 dibi FTX ve LUNA çöküşü.”

ETH ve HYPE Coin

ETH 3 bin doları kazandı. Şimdilik DaanCrypto tarafından hedeflenen bölge 3.300 ile 3.400 dolar aralığı. Ancak analist orta vadeli bir değerlendirme sunuyor ve 2.600 doların kaybedildiği ortamda da yeniden 2 bin dolar altı seviyelerin görülebileceği konusunda uyarıyor. Aşağıdaki grafikte 2 kilit seviyeyi işaretleyen analist önceki yükselişin başladığı aralıkta olduğumuzu karar bölgesinden henüz kurtulamadığımızı hatırlatıyor.

Martinez favorisi olan HYPE Coin’i bu dönemde izlemeye devam ediyor.

Hedefi 25 dolara düşüş ve buradan gelecek tepkiye bağlı olarak grafikteki hedefler test edilebilir.