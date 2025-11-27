Gizlilik Altcoinlerinde Neler Oluyor? Kripto Paralar Düşerken Onlar Yükseliyor



Son 6 haftada kripto para piyasaları 1 trilyon dolara yakın değer kaybetti ve altcoinler yeni dipler gördü. Bu süreçte başta Zcash olmak üzere bazı gizlilik altcoinleri önemli ölçüde pozitif ayrıştı. Özellikle ZEC piyasa genelindeki negatiflik ne kadar güçlüyse o kadar yükseldi. Peki ama neden?

Gizlilik Altcoinleri Yükselişi

Kripto para alanındaki regülasyonlar genişlerken denetim kuralları da sıkılaşıyor. FATF baskısı ve AB’nin yeni AML kuralları gizlilik altcoinlerinin adeta protesto motivasyonuyla yükselmesine neden oldu. Mikserlerin karşı karşıya olduğu baskı ve kriptonun temelindeki özgürlüğün sınırlandırılması çabaları gizlilik yeteneklerine sahip altcoinlere ilgiyi artırdı.

Zcash yaz sonundan bugüne fiyatını sürekli olarak katladı. Ağustos ayında 1 milyar doların altındaki piyasa değeri Kasım başında 7 milyar doları aştı. Hatta en büyük gizlilik altcoini olan Monero’yu bile tahtından indir.

İlginç bir detay olarak Coinbase borsasındaki ilgi artışına değinebiliriz. Borsa içindeki arama hacminde zirveye ulaşan ZEC yatırımcılar için Bitcoin $90,846.46 ve Ripple $2.18’dan daha popüler hale geldi. Açık biçimde ABD’li bireysel yatırımcılar ZEC Coin’e ilgi gösteriyor.

Bu ilginin bir kısmı ZEC Coin etrafında gizlilik altcoinlerinin yaşadığı hype. Yani yatırımcılar sadece gizlilik endişeleri veya motivasyonuyla değil bu alanda büyüme olduğu için de ZEC Coin’e ilgi gösteriyor.

Yükselişin Getirdiği Endişeler

NU6.1 güncellemesi yükselişin hızlanmasına neden olan şeylerin başında geliyordu. Azalan ihraç miktarı ZEC Coin geleceğine dair inancı artırdı. Diğer yandan büyük riskler de var. Örneğin AB çapında AML kuralları, 2027 yılına kadar lisanslı borsaların gizlilik altcoinlerini yasaklamasını zorunlu kılıyor.

AB’nin AML politikasını bu yönde genişletmesi küresel çapta sınırların daralmasına neden olacak. Yani neredeyse tüm popüler merkezi borsalarda tamamen anonimliğe olanak sunan kripto paraların delist edildiğini görebiliriz. Bu da Monero, Dash ve ZEC Coin gibi kripto paraların likiditeye erişimde sorunlar yaşamasına neden olacak.

Kraken, 2024’ün sonlarında, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) müşterileri için XMR işlemlerini durduracağını çoktan duyurdu. 2024 yılında merkezi borsalarda 60 farklı gizlilik altcoini delist kararı gördük. Bu detaylar “belki de likiditeden tam olarak dışlanmadan önce kaçış likiditesini oluşturacak bir yükseliş görüyor olabiliriz” düşüncesine kapı aralıyor.