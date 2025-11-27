ALTCOIN

Gizlilik Altcoinlerinde Neler Oluyor? Kripto Paralar Düşerken Onlar Yükseliyor

Özet

  • NU6.1 güncellemesi ZEC Coin yükselişinin hızlanmasına neden olan şeylerin başında geliyor.
  • Gizlilik karşılı denetim politikaları adeta protesto yükselişine neden olsa da bu kaçış likiditesiyle ilgili olabilir.
  • AB çapında AML kuralları, 2027 yılına kadar lisanslı borsaların gizlilik altcoinlerini yasaklamasını zorunlu kılıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Son 6 haftada kripto para piyasaları 1 trilyon dolara yakın değer kaybetti ve altcoinler yeni dipler gördü. Bu süreçte başta Zcash olmak üzere bazı gizlilik altcoinleri önemli ölçüde pozitif ayrıştı. Özellikle ZEC piyasa genelindeki negatiflik ne kadar güçlüyse o kadar yükseldi. Peki ama neden?

İçindekiler
1 Gizlilik Altcoinleri Yükselişi
2 Yükselişin Getirdiği Endişeler

Gizlilik Altcoinleri Yükselişi

Kripto para alanındaki regülasyonlar genişlerken denetim kuralları da sıkılaşıyor. FATF baskısı ve AB’nin yeni AML kuralları gizlilik altcoinlerinin adeta protesto motivasyonuyla yükselmesine neden oldu. Mikserlerin karşı karşıya olduğu baskı ve kriptonun temelindeki özgürlüğün sınırlandırılması çabaları gizlilik yeteneklerine sahip altcoinlere ilgiyi artırdı.

Zcash yaz sonundan bugüne fiyatını sürekli olarak katladı. Ağustos ayında 1 milyar doların altındaki piyasa değeri Kasım başında 7 milyar doları aştı. Hatta en büyük gizlilik altcoini olan Monero’yu bile tahtından indir.

İlginç bir detay olarak Coinbase borsasındaki ilgi artışına değinebiliriz. Borsa içindeki arama hacminde zirveye ulaşan ZEC yatırımcılar için Bitcoin $90,846.46 ve Ripple $2.18’dan daha popüler hale geldi. Açık biçimde ABD’li bireysel yatırımcılar ZEC Coin’e ilgi gösteriyor.

Bu ilginin bir kısmı ZEC Coin etrafında gizlilik altcoinlerinin yaşadığı hype. Yani yatırımcılar sadece gizlilik endişeleri veya motivasyonuyla değil bu alanda büyüme olduğu için de ZEC Coin’e ilgi gösteriyor.

Yükselişin Getirdiği Endişeler

NU6.1 güncellemesi yükselişin hızlanmasına neden olan şeylerin başında geliyordu. Azalan ihraç miktarı ZEC Coin geleceğine dair inancı artırdı. Diğer yandan büyük riskler de var. Örneğin AB çapında AML kuralları, 2027 yılına kadar lisanslı borsaların gizlilik altcoinlerini yasaklamasını zorunlu kılıyor.

AB’nin AML politikasını bu yönde genişletmesi küresel çapta sınırların daralmasına neden olacak. Yani neredeyse tüm popüler merkezi borsalarda tamamen anonimliğe olanak sunan kripto paraların delist edildiğini görebiliriz. Bu da Monero, Dash ve ZEC Coin gibi kripto paraların likiditeye erişimde sorunlar yaşamasına neden olacak.

Kraken, 2024’ün sonlarında, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) müşterileri için XMR işlemlerini durduracağını çoktan duyurdu. 2024 yılında merkezi borsalarda 60 farklı gizlilik altcoini delist kararı gördük. Bu detaylar “belki de likiditeden tam olarak dışlanmadan önce kaçış likiditesini oluşturacak bir yükseliş görüyor olabiliriz” düşüncesine kapı aralıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım

Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?

ETF Başvuruları İptal: SOL, XRP ve LTC

XRP Coin Detaylı Grafik Yorum ve Bitcoin Short Likidasyon Kümesinin Söyledikleri

DeFi Devi Altcoin 8 Milyon Dolar Dağıtacak: Detaylar Belli Oldu

Death Cross Sonrası XRP’de Gözler 2,17 Dolar Desteğinde

BitMine Yeniden Ethereum Aldı: Şirketin ETH Rezervi 3.6 Milyon Adetin Üzerine Çıktı

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 2018 ve 2022’nin Ardından Kripto Paralar İlki Yaşıyor, Poppe Vakti Geldi Diyor
Bir Sonraki Yazı Bireyseller Riskten Kaçıyor Mu? 2019-2025 Veriler ve Kripto Paralar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım
Ethereum (ETH)
Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?
BITCOIN (BTC)
Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi
Kripto Para Hukuku

Lost your password?