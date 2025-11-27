Bireyseller Riskten Kaçıyor Mu? 2019-2025 Veriler ve Kripto Paralar



Bitcoin $90,846.46 yeni günlük zirvesine ulaşmaya istekli biçimde 91.700 doların üzerinde alıcı buluyor. Henüz istenen seviyeler geri kazanılmamış olmasa da bugün kısa vadeli kazançların geri verilememesi bile sürekli düşüş gören yatırımcılar için olumlu. Peki yaygın hikayenin aksine bireysel yatırımcılar iştahsız olmayabilir mi?

Bireysel Yatırımcılar 2019-2025

Hem bu AI balonu tartışmaları hem de parasal sıkılaşmanın sonuçları ortasında bireysel yatırımcıların riskten kaçışından bahsedildi. Ancak güncel veriler bireysel yatırımcıların ETF kanalındaki coşkusunun son derece güçlü olduğunu ve genel olarak risk iştahının baltalanmadığını gösteriyor.

TKL tarafından paylaşılan Cidatel verileri 23 ay üst üste net hisse senedi alımı yapan bireysellerin son derece iştahlı olduğunu söylüyor.

“Bireysel yatırımcılar, 23. ay üst üste net hisse senedi alımına doğru ilerliyor. Bu, Nisan 2020 ile Kasım 2022 arasında kaydedilen 32 aylık serinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca, bireysel yatırımcılar 158 ardışık işlem gününde ETF’lerin net alıcısı oldular. Bireysel yatırımcılar, 2024’ün başından bu yana sadece 6 günde ETF’leri net olarak sattılar. Bireysel yatırımcılar, 29 ardışık hafta boyunca net olarak put opsiyonlarından daha fazla call opsiyonu satın aldılar ve bu, kayıtlardaki en uzun seri oldu. Bireysel yatırımcılar piyasaları yeniden tanımlıyorlar.”

Bunun kripto paralardaki yansımasını Güney Kore örneğinden yorumlayabiliriz. Hatırlarsanız oradaki yatırımcıların bu yılın özellikle ikinci yarısı itibariyle borsada ve tabi teknoloji hisselerine kaydığını söylemiştik. Belki de bu Güney Kore özelinde yönelim olmaktan öte genel olarak bireysel yatırımcıların eğilimine dönüşmüştür. Bireysel yatırımcının temsil ettiği “heyecanlı paranın” teknoloji hisselerinin büyümesine yardım ederken kriptoyu daha zayıf performans göstermeye ittiğini söylemek abartılı olmayabilir. Buna bir de büyük yatırımcı satışlarının Ekim ayı düşüşünden bugüne istikrarlı satışlara hız vermesini eklersek daha net bir tablo çıkıyor.

Bu nasıl sona erer? Kripto dört yıllık döngü hikayesine göre artık düşüş yaşamak zorunda. Bu döngünün diğerlerinden farklı olduğunu görmemiz için BTC Ocak ayına en azından mevcut seviyelerde girip ikna edici durması gerekiyor.

Bitcoin Tahminleri

BTC 93 bin doları aşabilirse daha iyi seviyelere ulaşabileceğine herkesi ikna edecek. Ancak şimdilik geçiş bölgesinde ve analistler temkinli kalıyor. Lark Davis olası senaryo için bazı kendince önemli detayları şöyle sıraladı;

“Bitcoin nihayet 90.000 dolar aralığını geri kazandı. Peki, bir sonraki gerçek direnç nerede? İlk durak: 50 haftalık EMA, şu anda 100.000 dolar civarında. Bu hem teknik bir tavan hem de psikolojik bir seviye anlamına geliyor. Ancak gerçek direnç biraz daha yüksekte. Bir sonraki büyük direnç kümesi 108-110 dolar arasında ve bir dizi faktörün bir araya geldiği bir nokta: 0,618 Fibonacci geri çekilme, Önceki yapıdan gelen büyük yatay direnç ve Otomatik sabitlenmiş hacim profilinden kontrol noktası. Yani, 100.000 dolar ilk testiniz. 108.000-110.000 dolar ise asıl boss savaşı. Yakından izliyoruz.”