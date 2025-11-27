Kripto Para

Bireyseller Riskten Kaçıyor Mu? 2019-2025 Veriler ve Kripto Paralar

Özet

  • Cidatel verilerine göre bireysel yatırımcıların risk iştahı güçlü.
  • Bireysel yatırımcı iştahı teknoloji ve AI şirketlerine bölündüğü için kriptoda kendini ilgisizlik olarak gösteriyor olabilir.
  • Davis Bitcoin'de asıl savaşın 108.000-110.000 dolarda olacağını düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $90,846.46 yeni günlük zirvesine ulaşmaya istekli biçimde 91.700 doların üzerinde alıcı buluyor. Henüz istenen seviyeler geri kazanılmamış olmasa da bugün kısa vadeli kazançların geri verilememesi bile sürekli düşüş gören yatırımcılar için olumlu. Peki yaygın hikayenin aksine bireysel yatırımcılar iştahsız olmayabilir mi?

İçindekiler
1 Bireysel Yatırımcılar 2019-2025
2 Bitcoin Tahminleri

Bireysel Yatırımcılar 2019-2025

Hem bu AI balonu tartışmaları hem de parasal sıkılaşmanın sonuçları ortasında bireysel yatırımcıların riskten kaçışından bahsedildi. Ancak güncel veriler bireysel yatırımcıların ETF kanalındaki coşkusunun son derece güçlü olduğunu ve genel olarak risk iştahının baltalanmadığını gösteriyor.

TKL tarafından paylaşılan Cidatel verileri 23 ay üst üste net hisse senedi alımı yapan bireysellerin son derece iştahlı olduğunu söylüyor.

“Bireysel yatırımcılar, 23. ay üst üste net hisse senedi alımına doğru ilerliyor. Bu, Nisan 2020 ile Kasım 2022 arasında kaydedilen 32 aylık serinin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca, bireysel yatırımcılar 158 ardışık işlem gününde ETF’lerin net alıcısı oldular. Bireysel yatırımcılar, 2024’ün başından bu yana sadece 6 günde ETF’leri net olarak sattılar. Bireysel yatırımcılar, 29 ardışık hafta boyunca net olarak put opsiyonlarından daha fazla call opsiyonu satın aldılar ve bu, kayıtlardaki en uzun seri oldu. Bireysel yatırımcılar piyasaları yeniden tanımlıyorlar.”

Bunun kripto paralardaki yansımasını Güney Kore örneğinden yorumlayabiliriz. Hatırlarsanız oradaki yatırımcıların bu yılın özellikle ikinci yarısı itibariyle borsada ve tabi teknoloji hisselerine kaydığını söylemiştik. Belki de bu Güney Kore özelinde yönelim olmaktan öte genel olarak bireysel yatırımcıların eğilimine dönüşmüştür. Bireysel yatırımcının temsil ettiği “heyecanlı paranın” teknoloji hisselerinin büyümesine yardım ederken kriptoyu daha zayıf performans göstermeye ittiğini söylemek abartılı olmayabilir. Buna bir de büyük yatırımcı satışlarının Ekim ayı düşüşünden bugüne istikrarlı satışlara hız vermesini eklersek daha net bir tablo çıkıyor.

Bu nasıl sona erer? Kripto dört yıllık döngü hikayesine göre artık düşüş yaşamak zorunda. Bu döngünün diğerlerinden farklı olduğunu görmemiz için BTC Ocak ayına en azından mevcut seviyelerde girip ikna edici durması gerekiyor.

Bitcoin Tahminleri

BTC 93 bin doları aşabilirse daha iyi seviyelere ulaşabileceğine herkesi ikna edecek. Ancak şimdilik geçiş bölgesinde ve analistler temkinli kalıyor. Lark Davis olası senaryo için bazı kendince önemli detayları şöyle sıraladı;

Bitcoin nihayet 90.000 dolar aralığını geri kazandı. Peki, bir sonraki gerçek direnç nerede?

İlk durak: 50 haftalık EMA, şu anda 100.000 dolar civarında.

Bu hem teknik bir tavan hem de psikolojik bir seviye anlamına geliyor. Ancak gerçek direnç biraz daha yüksekte.

Bir sonraki büyük direnç kümesi 108-110 dolar arasında ve bir dizi faktörün bir araya geldiği bir nokta: 0,618 Fibonacci geri çekilme, Önceki yapıdan gelen büyük yatay direnç ve Otomatik sabitlenmiş hacim profilinden kontrol noktası. Yani, 100.000 dolar ilk testiniz. 108.000-110.000 dolar ise asıl boss savaşı. Yakından izliyoruz.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu Raporu ve Kripto Paralar

Neredeyse 1 Ay Sonra ABD Kripto Para Yatırımcıları Canlanıyor

Sıcak Gelişme: Trump Yine Yaptı Yapacağını BTC Düşüşe Geçti

XRP Coin Detaylı Grafik Yorum ve Bitcoin Short Likidasyon Kümesinin Söyledikleri

Dr Andre Dragosch Cevapladı, Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Sıcak Gelişme: Bitcoin 92.000 Doları Aştı ve Gümüş Rekor Kırdı

15,4 Milyar Dolarlık Pozisyon Bugün Kapandı, Kripto Paralarda Aralık Beklentileri

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Gizlilik Altcoinlerinde Neler Oluyor? Kripto Paralar Düşerken Onlar Yükseliyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ve Ethereum Rezerv Şirketlerinde Son Durum, Sayıları 278 Oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım
Ethereum (ETH)
Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?
BITCOIN (BTC)
Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi
Kripto Para Hukuku

Lost your password?