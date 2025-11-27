Bitcoin ve Ethereum Rezerv Şirketlerinde Son Durum, Sayıları 278 Oldu



2020 yılı itibariyle MicroStrategy BTC biriktirmeye başladı ve ardından yeni şirketler bu oyuna dahil oldu. 2025 Haziran ayına geldiğimizdeyse Ethereum $3,036.85 rezerv şirketlerinin palazlanmaya başladığını görüyoruz. Peki rezerv şirketlerinde son durum ne? Toplam varlıkları ne boyutta?

Bitcoin Rezerv Şirketleri

En büyük rezerv şirketi olan Strategy Kasım ayı boyunca 3 alım açıkladı. Bunlar 397, 487 ve 8.178 adetti. Bitcoin $90,846.46 başına maliyeti bu ayı başında 74.064 dolar iken son alımlarla 74.430’a ulaştı. Bu yılın başında ortalama maliyeti 63.500 dolardı ve 2025 boyunca aldığı toplam 203.470 BTC ortalama maliyetinin 11 bin dolardan fazla artırdı. Son büyük alımını 29 Temmuz tarihinde 21.021 BTC gibi anlamlı bir rakamla yaptı. Ancak sonrasında MNAV gerilemesi yaşadığı için nakit bulmakta zorlandığından olacak 4 binin altında alımlar gördük 17 Kasım alımı istisna olmuştu.

2024 seçimlerinden sonra gelen tek kalemde 27 bin 55 bin tarzı büyük alımlara piyasa hasret kalsa da MSTR zayıf ancak istikrarlı alımlarını sürdürüyor. 132 BTC’den büyük varlığa sahip 100 adet Bitcoin rezerv şirketleri var. Toplam varlıkları 1 milyon 61 bin seviyesinde ve DeFi, ülke varlıkları özel şirketleri falan komple dahil ettiğimizde rakam 4 milyona dayanıyor. Bu rakam 21 milyon maksimum arzı olan BTC için oldukça düşük. Bu şirketlerin halen yolun başında olduğunu düşünürsek arz kıtlığı hikayesi için potansiyel güçlü.

MSTR için mNAV 1,11 seviyesinde yani 1 eşiğinin hemen yanında. Bu iyi değil ve daha fazla BTC satın almak için borç ihracını zorlaştırıyor. ETH rezerv şirketlerinde bu biraz daha kötü.

Ethereum Rezerv Şirketleri

En büyük Ethereum rezerv şirketi BitMine ve 3,63 milyon BTC tutuyor. Bu şirketin hedefi ETH arzının %5’ini elde tutmak ve şimdiden hedefin %60,15’ine ulaştılar. Burada mNAV 1,07 seviyesinde. Bu sınırda ama mesela ETHZilla mNAV 0,71 bandında. Ortalama maliyetleri yüksek ve Haziran itibariyle rezerv oluşturan bu şirketler MSTR kadar şanslı değil. BTC’nin MSTR maliyetine gerilemesi bile onun için çok büyük sorun değil çünkü ödeme planı daha uzun vadeli vesaire.

Ancak ETHZilla gibi şirketler MNAV 1’in altında rahatsız edici seviyede olduğu için varlık satmak zorunda kalıyor. 14 Kasım günü şirket 8243 ETH satmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Başka şirketlerde de bu sorunlar var mesela Sharps çok düşük MNAV’a sahip. Veya Greenlane, LM Funding, The Ethereum Machine, ALT5 Sigma, Sharplink vesaire.

Güncel toplam rezerv büyüklüğü ve bu ayki hareketler ise yukarıdaki gibi.