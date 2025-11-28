DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de Kritik Kırılma: ETF Çöküşüyle Düşüş Derinleşti

Özet

  • Dogecoin, ETF girişlerindeki yüzde 80’lik çöküşün ardından 0,152 dolar desteğini kaybederek düşüş trendine girdi.
  • Teknik göstergeler 0,150 doların kritik sınır olduğunu ve altına inilmesi halinde 0,147 dolara kadar gerilemenin olası olduğunu gösteriyor.
  • Yatırımcıların gözü yeniden kurumsal talebin geri dönüp dönmeyeceğinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi




Dogecoin $0.150022‘in fiyatı ETF girişlerindeki sert düşüşün ardından 0,152 dolardaki desteğin altına düşerek yakaladığı haftalık dengeli yapısını kaybetti. Kurumsal talepteki sert düşüş ve artan satış baskısı popüler altcoin‘in diğer majör varlıklara kıyasla ciddi şekilde geride kalmasına neden oldu. 0,150 dolar artık yatırımcıların yakından izlemesi gereken kritik savunma hattı konumunda.

İçindekiler
1 ETF Girişlerinde Şok Düşüş
2 Teknik Yapı Bozuldu

ETF Girişlerinde Şok Düşüş

Yeni piyasaya sürülen DOGE ETF’leri ilk kez ciddi bir talep daralması yaşadı. Yatırım girişleri yalnızca bir günde 1,8 milyon dolardan 365 bin dolara inerek yüzde 80 oranında geriledi. Bu sert düşüş Bitcoin $90,846.46’in 92 bin doları yeniden test ettiği ve Solana, BNB, Avalanche $14.87 gibi yüksek beta varlıkların yükselişe geçtiği döneme denk geldi. Dogecoin ise aynı süreçte yoğun satışlarla baskı altında kaldı.

ETF’lere olan ilginin azalması, özellikle spekülatif akımların çekilmesine yol açtı. Likidite zayıflarken, DOGE’nin işlem hacimleri bozuldu ve fiyat destek bölgelerinde tutunamadı. Tarihsel olarak kısa ömürlü ilgi döngüleriyle bilinen meme coin ürünlerinde görülen bu model, Dogecoin için yeniden kendini gösterdi.

Kurumsal yatırımcıların geri adım atması, piyasada satış tarafını güçlendirdi. Fiyatın 0,152 doların altına sarkmasıyla birlikte satış emirleri yoğunlaştı ve teknik kırılma hız kazandı.

Teknik Yapı Bozuldu

Teknik cephede tablo olumsuz sinyaller veriyor. DOGE coin’in fiyatının 0,152 doların altına düşmesi, konsolidasyondan açık bir düşüş trendine geçişi teyit etti. 0,155 dolar bölgesine yapılan tepkiler başarısız olurken, fiyat yapısı alçalan tepe formuna dönüştü.

265 milyon dolarlık işlem hacmiyle yaşanan kırılma, düşüşün tesadüf değil, yapısal bir zayıflama olduğunu ortaya koydu. 02:08 UTC’deki 16,6 milyon dolarlık hacim patlaması, satış baskısının zirveye ulaştığı anı işaret etti. Göstergeler hâlâ satıcılardan yana ve fiyatın 0,1495–0,1478 dolar aralığındaki yeni likidite bölgelerine yönelme ihtimali güçlendi.

0,151 doların üzerinde kalınamaması, kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını gösteriyor. ETF kaynaklı talep eksikliği sürdükçe teknik göstergeler yön belirleyici olmaya devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
