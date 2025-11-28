Dogecoin’de Kritik Kırılma: ETF Çöküşüyle Düşüş Derinleşti



Dogecoin $0.150022‘in fiyatı ETF girişlerindeki sert düşüşün ardından 0,152 dolardaki desteğin altına düşerek yakaladığı haftalık dengeli yapısını kaybetti. Kurumsal talepteki sert düşüş ve artan satış baskısı popüler altcoin‘in diğer majör varlıklara kıyasla ciddi şekilde geride kalmasına neden oldu. 0,150 dolar artık yatırımcıların yakından izlemesi gereken kritik savunma hattı konumunda.

ETF Girişlerinde Şok Düşüş

Yeni piyasaya sürülen DOGE ETF’leri ilk kez ciddi bir talep daralması yaşadı. Yatırım girişleri yalnızca bir günde 1,8 milyon dolardan 365 bin dolara inerek yüzde 80 oranında geriledi. Bu sert düşüş Bitcoin $90,846.46’in 92 bin doları yeniden test ettiği ve Solana, BNB, Avalanche $14.87 gibi yüksek beta varlıkların yükselişe geçtiği döneme denk geldi. Dogecoin ise aynı süreçte yoğun satışlarla baskı altında kaldı.

ETF’lere olan ilginin azalması, özellikle spekülatif akımların çekilmesine yol açtı. Likidite zayıflarken, DOGE’nin işlem hacimleri bozuldu ve fiyat destek bölgelerinde tutunamadı. Tarihsel olarak kısa ömürlü ilgi döngüleriyle bilinen meme coin ürünlerinde görülen bu model, Dogecoin için yeniden kendini gösterdi.

Kurumsal yatırımcıların geri adım atması, piyasada satış tarafını güçlendirdi. Fiyatın 0,152 doların altına sarkmasıyla birlikte satış emirleri yoğunlaştı ve teknik kırılma hız kazandı.

Teknik Yapı Bozuldu

Teknik cephede tablo olumsuz sinyaller veriyor. DOGE coin’in fiyatının 0,152 doların altına düşmesi, konsolidasyondan açık bir düşüş trendine geçişi teyit etti. 0,155 dolar bölgesine yapılan tepkiler başarısız olurken, fiyat yapısı alçalan tepe formuna dönüştü.

265 milyon dolarlık işlem hacmiyle yaşanan kırılma, düşüşün tesadüf değil, yapısal bir zayıflama olduğunu ortaya koydu. 02:08 UTC’deki 16,6 milyon dolarlık hacim patlaması, satış baskısının zirveye ulaştığı anı işaret etti. Göstergeler hâlâ satıcılardan yana ve fiyatın 0,1495–0,1478 dolar aralığındaki yeni likidite bölgelerine yönelme ihtimali güçlendi.

0,151 doların üzerinde kalınamaması, kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını gösteriyor. ETF kaynaklı talep eksikliği sürdükçe teknik göstergeler yön belirleyici olmaya devam edecek.