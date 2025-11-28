BitMine Yeniden Ethereum Aldı: Şirketin ETH Rezervi 3.6 Milyon Adetin Üzerine Çıktı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



BitMine Immersion Technologies, 14.618 adet ETH alımıyla yaklaşık 44 milyon dolarlık yeni bir yatırım gerçekleştirdi. Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı verilere göre işlem BitGo cüzdanından “0xbd0…E75B8” adresine günün ilk saatlerinde aktarıldı ancak şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu adım BitMine’in Ethereum $3,036.85 biriktirme stratejisinin sürdüğünü ve piyasanın uzun vadeli potansiyeline olan güvenin devam ettiğini gösteriyor.

BitMine’in Hedefi Ethereum Arzının Yüzde 5’ini Almak

BitMine, birkaç gün önce de 200 milyon dolarlık Ethereum alımı açıklamış ve böylece toplam Ethereum rezervini 3 milyon 629.701 adet ETH’ye yükseltmişti. Şirketin elindeki varlıkların değeri yaklaşık 10.9 milyar dolara ulaşarak toplam ETH arzının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum’un finansal piyasalarda tarafsız Blockchain olarak konumlandığını ve Wall Street’in gelecekte bu yapıyı tercih edeceğini sık sık vurguluyor.

BitMine, uzun vadeli stratejisinde toplam arzın yüzde 5’ine ulaşmayı hedefliyor. Şirketin alımları kurumsal yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin sürdüğünü ve merkeziyetsiz finans altyapılarının büyük kurumlar tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor.

Tom Lee’den Ethereum ve Bitcoin İçin Boğa Beklentisi

Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan düşüşlere rağmen Tom Lee, Ethereum’un güçlü bir toparlanma potansiyeli taşıdığını savunuyor. Deneyimli analist katıldığı bir podcast yayınında ETH coin’in fiyatının 2.500 dolar seviyelerinde dip oluşturacağını ve Ocak 2026’ya kadar 7.000–9.000 dolar aralığına yükseleceğini öngördü. CNBC’de yaptığı açıklamada ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonunda daha güvercin bir politika izleyerek piyasadaki baskıyı hafifleteceğini ve bu durumun kripto varlıkları destekleyeceğini belirtti.

Lee ayrıca Bitcoin $90,846.46’in de 2025 yılı bitmeden 100.000 doların üzerine çıkabileceğini dile getirdi. The Block’un fiyat verilerine göre Bitcoin 91.309 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 3.018 dolardan alıcı buluyor. Analistlere göre BitMine’in agresif alım politikası, Ethereum’un uzun vadeli değerinin kurumsal ölçekte teyit edildiği bir döneme işaret ediyor.