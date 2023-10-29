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LayerZero Ekibinin Yeni Adıma Tartışma Konusu Oldu: Dikkat Çeken İddialar Neler?

Özet

  • 25 Ekim’de LayerZero ekibinin yeni adımı herkesin tepkisine neden oldu.
  • Sistem kaynaklı bir hata nedeniyle protokol üzerinden sınırsız wstETH basılabiliyor.
  • Bu durum özellikle Lido DAO üyeleri arasında bir tartışmanın fitilini ateşledi.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
20:00
29 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Zincirler arası protokol olan LayerZero’nun yeni köprü token’ı Ethereum ekosisteminde hizmet veren dokuz protokolden eleştiri aldı. Connext, Chainsafe, Sygma, LiFi, Socket, Hashi, Across, Celer ve Router, konu ile ilgili olarak 27 Ekim’de ortak bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre token standartının satıcı kilitli tescilli bir standart olarak adlandırılması ve token ihraç eden kişi ve kurumların özgürlüklerinin kısıtlandığı iddia edildi.

Tartışmalar Nasıl Başladı?

Lido Staked Ethereum (stETH) bir kullanıcı staking için Lido protokolüne Ethereum yatırdığında üretilen likit bir staking türevi olara kullanıcı cüzdanlarında yer alıyor. 25 Ekim’de LayerZero ekibi; BNB Chain, Avalanche ve Scroll üzerinde stETH’in Wrapped Staked Ethereum (wstETH) adı verilen bir versiyonunu başlattı. Bu lansmandan önce stETH, adı geçen üç ekosistemde de yer almıyordu.

Herhangi bir protokol bir token’ın köprülenmiş bir versiyonunu oluşturabildiği için LayerZero ekibi Lido’nun yönetim organı olan Lido DAO’nun onayına ihtiyaç duymadan wstETH token’ı sisteme dahil etti. Ayrıca hem BNB Chain hem de LayerZero’nun token’ın lansmanını X üzerinden duyurdu.

Ekip, BNB Chain duyurusunda Lide geliştirme ekibini etiketledi. Lido DAO üyeleri bu paylaşımdan sonra bu eylemlerin kullanıcıları yeni token’ın DAO’dan destek aldığına inandırmaya yönelik bir girişim olduğunu iddia etti.

Lido DAO Üyelerinden Dikkat Çeken İddia

LayerZero ekibinin wstETH adımını attığı gün, Lido DAO’nun yeni token’ı üç ağda stETH’in resmi versiyonu olarak onaylamasını önerdi. Token protokolünün kontrolünü Lido DAO’ya devretmesi ve LayerZero’nun yönetiminden vazgeçmeyi teklif etti. Bu adıma karşılık bazı Lido DAO üyeleri bu hamlenin DAO’ya teklifin geçmesi için baskı yapmak üzeren bir oldubitti yaratmayı amaçladığından şikayet etti ve Lido DAO üyesi Hart Lambur forumda şu sözleri paylaştı:

“Avalanche, BNB ve LayerZero arasında, Lido DAO’nun OFT standardını resmi olarak kabul ettiğini ima eden bir dizi twitter gönderisi ve şık videolarla koordineli bir pazarlama çabası var gibi görünüyor. Bu sadece bir teklifken bu nasıl mümkün olabilir?”

Bun görüşe karşılık bazı üyeler de yeni token’ın güvenlik sorunları yaratabileceğini savundu ve Lido DAO üyesi Scaloneta, LayerZero için Ethereum ekosistemini benzeri görülmemiş bir felakete maruz bırakan süper merkezi bir seçenek atfında bulundu. Buna göre protokolün doğrulama katmanındaki bir hack, sonsuz wstETH basılacağı anlamına geliyor.

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