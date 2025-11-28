Bitcoin İle Wall Street Arasında Yeni Yıl Senkronu: Ralli Sinyali mi?



Bitcoin $90,846.46 ve S&P 500 endeksinde oynaklık göstergeleri belirgin şekilde geriledi. Bu da Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin güçlendiği bir dönemde risk iştahının yeniden canlanabileceğine işaret ediyor. Bitcoin’in fiyatı 91.000 doların üzerine çıkarken, volatilite endeksleriyle arasındaki ters korelasyonun güçlenmesi piyasada istikrar algısını artırıyor.

Volatilite Düşüşü Piyasaları Destekliyor

Volmex’in opsiyon bazlı 30 günlük Bitcoin volatilite endeksi BVIV, Kasım ortasında 65’e kadar yükseldikten sonra yeniden yıllıklandırılmış yüzde 51 seviyesine geriledi. Aynı süreçte Deribit’in DVOL göstergesi de benzer şekilde düştü. S&P 500’ün 30 günlük oynaklık göstergesi VIX ise 21 Kasım haftasında yüzde 28’e kadar tırmanmışken, bugün yüzde 17 düzeyine inmiş durumda. Ortaya çıkan bu tablo hem kripto para hem de hisse senedi piyasalarında panik havasının dağıldığını, alıcıların yeniden kontrolü ele almaya başladığını gösteriyor.

Volatilitenin azalması piyasaların yön arayışında yukarı eğilimin öne çıktığını yansıtıyor. Bitcoin’in fiyatı son bir haftada yüzde 10’dan fazla toparlanarak 91.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, oynaklıktaki azalma geleneksel varlıklarda görülen istikrarla benzer bir yapıya işaret ediyor. Bu eğilim Bitcoin’in olgunlaşan bir finansal enstrüman olarak makro piyasa dinamikleriyle daha uyumlu hareket etmeye başladığını ortaya koyuyor.

Fed Faiz İndirimi Beklentisi Risk İştahını Artırdı

Volatilite düşüşünün arkasında piyasaların “ucuz likiditeye” olan bağımlılığı dikkat çekiyor. Fed’in Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı geçtiğimiz hafta yüzde 39’a kadar gerilemişken, son verilerle birlikte yüzde 87’ye yükseldi. Derive platformunun araştırma direktörü Dr. Sean Dawson’a göre bu değişim opsiyon piyasasında korku göstergelerinin belirgin şekilde zayıflamasına yol açtı.

Deribit ve Derive verilerine göre Bitcoin için bir ve dört haftalık alım-satım opsiyonu dengesinde put lehine eğilim geçtiğimiz haftaki -10 seviyesinden -5’e daraldı. Yatırımcılar hala aşağı yönlü koruma için prim ödemeye devam etse de düşen volatiliteyle birlikte savunmacı pozisyonlar çözülmeye başladı. Dawson, “Piyasalar bıçak sırtında denge kuruyor ancak Fed’ten faiz indirimi beklentisiyle duyarlılık anlamlı ölçüde iyileşti” değerlendirmesinde bulundu.