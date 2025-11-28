Death Cross Sonrası XRP’de Gözler 2,17 Dolar Desteğinde



XRP, 2,20 dolar seviyesinin altına gerileyerek satış baskısını artıran “death cross” sinyalinin ardından kritik bir destek bölgesine yaklaştı. Son haftalarda borsalardan yüksek miktarda XRP çekilmesi uzun vadeli yatırımcıların konsolidasyon sürecini sürdürdüğüne işaret ederken, kısa vadeli göstergeler düşüş trendinin halen güçlü olduğunu gösteriyor.

ETF Girişleri Güçlü Ancak Spot Talep Zayıf

Franklin Templeton’ın XRPZ ve Grayscale’in GXRP ETF’leri üç gün üst üste net giriş çekerek kurumsal ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Ancak aynı dönemde Binance’in rezervleri 2.7 milyar adet XRP’ye düşerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 milyon adet XRP’nin borsadan çekilmesi piyasanın uzun vadeli elde tutma eğilimini güçlendirse de spot talep bu birikimi dengeleyecek düzeyde değil. Türev piyasalardaki pozisyon kapatma hareketleri ve riskten kaçış eğilimi kısa vadede satış baskısının yeniden artmasına neden oluyor.

Teknik açıdan bakıldığında 2,22 dolar seviyesinden başlayan geri çekilme 2,18 dolarda netleşti ve 2,23–2,24 dolar aralığındaki direncin güçlü biçimde korunduğunu gösterdi. Fiyat son iki haftadır düşen kanal içinde hareket ediyor. RSI göstergesi her yükseliş denemesinde orta çizginin altında kalırken, MACD negatif bölgede derinleşmeyi sürdürüyor. 50 günlük ortalamanın eğimi aşağı yönlü ivme kazanmış durumda; geçmiş veriler bu yapının genellikle kısa vadeli düşüşleri hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Kritik Bölge 2,17–2,18 Dolar Aralığı

XRP’nin 2,17–2,18 dolar aralığındaki desteği koruyamaması halinde analistlerin işaret ettiği 2,08 ve 1,90 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu bölge olağan bir düzeltmeden derin bir geri çekilmeye geçişin sınırı olarak görülüyor. Fiyatın yeniden ivme kazanabilmesi için önce 2,20 doların, ardından 2,23–2,24 dolar bandının hacim artışıyla kırılması gerekiyor. Aksi halde gerçekleşecek her toparlanma yalnızca teknik bir tepki olarak kalabilir.

Geçmişteki death cross formasyonları fiyatın 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmadığı sürece aşağı yönlü riskin yüksek seyrettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, ETF akışlarının devam etmesi ve borsa rezervlerinin azalması, orta vadede piyasanın yapısal olarak güç kazandığını işaret ediyor. Yine de kısa vadede yön hala satıcılardan yana.