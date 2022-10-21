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Dev Altcoin’in Kurucusunun Dikkat Çeken Para Trafiği! Neler Oluyor?

Dev altcoin'in kurucusunun aktif bir şekilde çeşitli platformlardaki fonlarını çekerek bunları USDC'nin ihraççısı Circle'a aktardığı tespit edilmesi korkuya neden oldu.
14:04
21 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron Network‘ün kurucusu Justin Sun’ın aktif bir şekilde çeşitli platformlardaki fonlarını çekerek bunları USDC’nin ihraççısı Circle’a aktardığı tespit edildi. Sun’ın Circle’a olan fon transferleri nakit çıkışı yaptığı şeklinde yorumlanmasıyla kripto para yatırımcılarını korkuttu. Sun’dan fon transferlerine ilişkin açıklama geldi.

236 Milyon Dolardan Fazla Fon Aktarımı Yaptı

Tron Network’ün kurucusu Justin Sun‘ın aktif bir şekilde çeşitli platformlarda bulunan parasını çektiği ve USDC‘nin ihraççısı Circle’a aktardığı tespit edildi. Veriler Sun’un son 15 gün içerisinde 236 milyon dolardan fazla bir parayı Circle’a aktardığı gösteriyor.

Sun, Cricle’a olan fon transferlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bunun bir nakit çıkışı olmadığını, dahili fon tasnifi ve tahsisi olduğunu belirtti. Tron kurucusunun bu açıklaması fon tasnifinin ve tahsisinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu da gelecekte daha fazla benzer işlemin görüleceği anlamına geliyor. Öte yandan stablecoin tahsisi için kaydedilen para trafiği Sun’ın faaliyet gösterdiği veya ilgilendiği şirketlerin büyüklüğü göz önüne alındığında kullanıcıların endişelenmesi gereken boyutta değil.

Huobi Token Spekülasyonları

Sun’ın cüzdanındaki yüksek hareketlilik, Tron’un kurucusunun dev kripto para borsası Huobi‘nin danışma kurulunun üyesi olduğu duyurmasının ardından çoğu işlemin ortaya çıkması nedeniyle sektörde çok fazla spekülasyona neden oldu. İddiaya göre Sun, kuruluşundan bu yana biriktirdiği Huobi Token‘larına odaklanarak altcoin’in fiyatının yükselmesi için çaba gösterecek. Bu noktada kripto para borsasının ekosistem token’ı, Sun’ın daha fazla HT token biriktirmek için merkeziyetsiz kripto para borsası Aave’den fon aktarımı yaptığı iddiasıyla adeta körüklendi. Tron kurucusunun HT’nin fiyatını yeni zirvelere çıkaracağı varsayımıyla yatırımcılar altcoin’e hücum etti.

HT token’ın fiyatının Sun faktörünün işaret edilerek yapılan spekülasyonlarla birlikte şu anda son 30 günde yüzde 70’in üzerinde değer kazandığı görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre HT token, 1.18 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,14 düşüşle 7,73 dolardan işlem görüyor.

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