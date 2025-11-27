Düşüşü 3 Aydır Biliyor Bugün Yeni Bitcoin Analizini Paylaştı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Özellikle son 2 çeyrektir baskı düşüş psikolojisiyle dikkat çeken bir analist son büyük düşüş dahil birçok hareketi tahmin etti. Bazı yanıldığı konular da oldu örneğin 120 bin dolardan bu kadar hızlı bir düşüş beklemiyordu veya altcoinlerde bir yükseliş evresinin yaşanmasının ardından BTC gevşemesinin hızlanmasını umuyordu. Fakat yine de bildi.

Düşüşü Bilen Analist

Roman Trading son büyük düşüşü ve buradan yaşanacak geri dönüşüş tahmin etti. Geçtiğimiz günlerde bu değerlendirmesini de paylaşmıştık. Orada bahsettiği şey “çok hızlı düşüş oldu ve burada dip oluşuyor” şeklindeydi. Öngörüsünü paylaştığında BTC henüz 80 bin dolar tabanına yakındı ve 104 bin dolara uzanan daha derin düşüş öncesi son yükseliş senaryosunu o dönemde paylaşmıştı.

Grafikteki uzun vadeli yapıların bozulması nedeniyle düşüş psikolojisine hapsolan analist BTC fiyatının uzak olmayan gelecek 50 bin dolar tabanına yakın dip yapacağını düşünüyor. Bu seviye görüldüğünde kademeli alım yapmaya başlayacağını DCA ile birikim yapıp yeni zirveyi bekleyeceğini daha önce ifade etmiştik.

Bugün aşağıdaki grafiği paylaştı ve şunları yazdı;

“Bitcoin $90,846.46 günlük grafik. Burada çok sayıda dip alıcı sesini yükseltiyor. BTC’nin ATH’lerden 40 bin dolar düşüş yaşamasının ardından bunun sadece bir sıçrama olduğunu hatırlatmak isteriz. Aksi kanıtlanana kadar net bir düşüş ve aktif bir yeniden test söz konusu. Hiçbir şey düz bir çizgi halinde yükselmez/düşmez.”

Halen daha düşüş öngörüsü tahmin eden analist 98 bin dolar üzerinde sert bir satış dalgasıınn başlayabileceğini ardından fiyatının 78 bin doları test edeceğini söylüyor. Elinde geleceği gösteren bir küresi yok ve bu yüzden temkinli olmanızda fayda var.

Analist Yorumları

Kısa vadeli yatırımcıların her yükselişi satış fırsatına çevirme çabası şimdilik duruldu. Bu durum yükselişin devamı için motive edici ve ABD yatırımcılarının da iştahı toparlanıyor. Isı haritasına göz atan DaanCrypto ise izlenmesi gereken kilit bölgenin 97 bin 98 bin dolar aralığı olduğunu söylüyor. Hemen yukarıda Roman Trading’in satışın hızlanacağı bölge diyerek dikkat çektiği seviye buraydı.

“Bu fiyat aralığında likiditenin nerede olduğu oldukça açık. 97.000-98.000 dolar aralığı, 1-2 hafta önce görülen tutarlı ve yoğun satışların ardından birikmiş durumda. Bu, bir dizi marjinal olarak daha düşük zirveler oluşturarak büyük bir likidite cebi oluşturdu. 97.000-98.000 dolar aralığı da net bir yatay fiyat seviyesiyle uyumlu. Dolayısıyla genel olarak izlenmesi gereken iyi bir alan.”

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 91 bin doların hemen altında.