ABD Piyasaları Kapalı, Kripto Paralar Toparlanıyor ve Yatırımcılar İyimser

Özet

  • ABD ve dünya piyasalarında teknoloji hisseleri toparlanıyor. Risk iştahının geri dönmesi kripto paralar için olumlu.
  • Coinbase Premium endeksinin pozitife dönmesine çok yaklaştık 28 günlük negatiflik tersine dönüyor.
  • Pazartesi gününe kadar haber akışının zayıf olması bekleniyor bu yüzden Coinbase Premium'daki toparlanma sekteye uğramazken kripto yükselişi devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin $90,846.46 fiyatı yeniden 90 bin doların üzerine döndü ve altcoinler yüzde 5’i aşan kazançlarla yoluna devam ediyor. ABD piyasaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı ve dünkü borsa kapanışı olumluydu. Peki güncel durum bize ne söylüyor? Global piyasalarda son durum ne?

Global Piyasalar

Fed’in faiz indirimlerinde elini hızlandıracağına yönelik artan iyimserlik risk piyasalarını destekliyor. Hisse senetlerindeki toparlanma ABD tarafında dün devam etti ve kripto paralar tatil dönemine güçlü şekilde girme imkanına kavuştu. Venezuela’ya saldırı ihtimali biraz rahatsız edici olsa da büyük bir negatiflik olmadığı sürece kripto paraların mevcut iyimserliği en azından Pazartesi açılışına kadar sürdürmesi mümkün.

Altın durağan ve dolar iki günlük düşüşün ardından durakladı. Faiz oranı beklentilerindeki hızlı değişim motive edici. Önümüzdeki yıl sonuna kadar da asgari 3 faiz indirimi bekleniyor. Geçen hafta faiz tarafında tablo çok daha farklıydı. Teknoloji hisselerindeki endişelerin dizginlenmesi, Fed’in indirimlere ayak direme ihtimalinin azalması olumlu.

Japonya ve Güney Kore teknoloji hisseleri yükselişini sürdürdü. Ukrayna savaşının sona erme ihtimali artarken yatırımcılar bunun da bir sonraki aşamasına odaklanıyor. Petrol fiyatındaki düşüş için bu savaşın bitmesi önemli nitekim 2027 için JPMorgan 30 dolarlık hedef fiyat veriyor ve arz fazlasını bu büyük düşüş için gerekçe gösteriyor.

ABD Yatırımcıları ve Kripto Paralar

Ekim ayında düşüşün daha uzun vadeli olacağı endişesi vardı ve bu altı boş bir çekince değildi. ABD yatırımcıları uzun süre risk iştahını kaybetti ve Ekim ayında başlayan bu hareket Kasım ayında devam etti. Nitekim o günlerde satışların hızlanmasına neden olan şey Binance Premium’un da gerilemesiyle risk iştahı eksikliğinin globale yayılmasıydı.

Bugün işler değişiyor. Neredeyse 1 aydır negatif bölgede kalan ve yukarıdaki grafikte göreceğiniz üzere düşüşün devamını sağlayan ABD risk iştahı toparlanıyor. Coinbase Premium’daki negatifliğin artık bitmek üzere olması kripto paraların genelinde düşüşün sona erdiğine dair beklentileri besliyor. Bugün anlcnc1 şunları yazdı;

Coinbase Premium endeksinin pozitife dönmesine çok yaklaştık 28 gündür negatif. Şuan hala negatif ama yavaş yavaş negatif bölgenin dışına çıkmaya çalışıyor. Tam anlamıyla pozitife geçip momentumu yukarı çevirirse daha iyi olacak henüz dönmedi. Daha önce yaklaştığı dönemler oldu ama hepsinde ekstra bir haber baskısı gördük momentum tekrar aşağıya döndü. Umarım artık ABD tarafında negatif baskı yaratacak şeyler yaşanmaz ve premium toparlar. Çünkü kalıcı fiyat hareketleri için pozitif görmemiz gerekiyor.”

ABD tatili negatif haber riskini azalttığı için Pazartesi’ye kadar Coinbase tarafında momentumun artması için şartlar kripto lehine.

