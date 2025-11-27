BITCOIN (BTC)

Sıradaki Hedef 100.000 Dolar Mı? Farklı Analistlerin Kripto Yorumları

Özet

  • Poppe 88 bin dolara test gerçekleşse de desteğin korunduğu senaryoda yükselişin devam edeceğini söylüyor.
  • 93 bin ile 96 bin dolar aralığının geri kazanılmasıyla 100 bin dolar aşılabilir.
  • Jelle MACD yükselişi nedeniyle umutlu, Coinbase Premium da negatif bölgeden çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kasım ayının sonuna geldik ve hiç de geçmişteki yükseliş dönemleri gibi olmadı. Bu Kasım ayı önceki döngülere kıyasla yükseliş yılının en kötülerinden oldu. Kral kripto para birimi aniden on binlerce dolarlık düşüş yaşarken yatırımcılar altcoinlerde panik satışları yaptı. Ancak dünden bugüne risk iştahı toparlanıyor. Peki analistlerin güncel piyasa okumaları ne yönde?

Bitcoin 100.000 Dolar Olur Mu?

100 bin dolar yükselişte korkutucu düşüşte ümitlendirici bir seviye. Fiyat bölgelerinin dönemsel olarak yatırımcıların zihninde ifade ettiği şey değişiyor. Örneğin 2021 yılında 91 bin dolar ulaşılması zor bir hayalken bugün korunması gerekilen önemli bir destek noktası. Michael Poppe BTC’nin aşağıdaki taralı alana yaklaştığını ve kırması halinde yeniden altı haneli seviyelere döneceğini söylüyor.

“İşte başlıyoruz. BTC için çok önemli bir seviye yaklaşıyor. Bu seviye kırılırsa, Bitcoin $90,846.46 tekrar 100.000 dolara çıkacak. Sonuç olarak, oldukça güçlü bir yukarı yönlü sıçrama. Bu direnç seviyesini aşmadan önce burada bir miktar konsolidasyon görmek istiyorum.

88.000 dolar seviyesinde bir yeniden test olması sorun olmaz, ancak bu seviye kırılırsa, düşük seviyenin oluşma ihtimali önemli ölçüde artar. Döngü henüz sona ermedi.”

Kripto Paralar Önemli Seviyeler

Poppe umutlu ve Phoenix de 93 bin ile 96 bin dolar aralığının geri kazanılmasıyla yeniden güzel günler görebileceğimizi düşünüyor. Yatırımcı maliyeti açısından bu seviyelerin kazanılması ve korunması satış baskısının azalması anlamına gelir. Dolayısıyla yeni talebin fiyat üzerindeki etkisi belirginleşir ve yükseliş daha kolay gerçekleşir. Nitelim Anıl da Coinbase Premium tarafındaki negatifliğin artık neredeyse nötr bölgeye dayandığını yani yakında ABD yatırımcısının da desteğini hissedebileceğimizi söylüyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Phoenix Mayıs ayını hatırlattı.

“Benim için 93-96 bin dolar aralığı ANAHTAR. Mayıs ayında 100 bin doların üzerine çıktığımız ve orada kaldığımız dönüm noktasıydı. Ayrıca, BTC’nin son zamanlarda 100 bin doların altına düştükten sonra bir süre durduğu yerdi. Ve tabi daha geniş aralıktaki Altın Pocket direnci.”

Son olarak Jelle günlük MACD yükseliş eğilimine girdiği için toparlanmanın devam edebileceğini söylüyor. Onun da gözü diğer birçok analist gibi 93 bin dolar eşiğinde BTC ise yazı hazırlandığı sırada 91.400 dolar sınırında.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
