QCP Analistleri Son Kripto Para Yükselişini Değerlendiriyor, Kalıcı Mı?

Bitcoin $90,846.46 fiyatı ABD piyasalarının tatile girmesiyle birlikte beklendiği gibi 90 bin doları aştı. Tarihsel olarak Şükran Günü ile Noel arası hisse senetleri için yükseliş dönemidir. Kripto paralardaki son düşüş de büyük ölçüde AI balonu tartışmalarından beslendiği için dün borsanın kazanç elde etmesi Bitcoin’e fayda sağladı. Peki bu ne kadar devam edecek?

Bitcoin Yükselişi

QCP Capital analistleri risk algısının iyileşmesinden kaynaklı olarak Bitcoin fiyatındaki artışın sağlıklı olduğunu düşünüyor. Geçen hafta %30’a kadar gerileyen 10 Aralık faiz indirim ihtimali bugünlerde %80’in üzerinde. Üstelik toplantı tarihi yaklaşırken Fed’in kararı neredeyse kesin biçimde belli olur ve oranın tersine dönmesi için çok büyük bir şey görmemiz gerekiyor.

Önümüzdeki büyük önemli rapor yayınları yok. Yani toplantıya kadar faiz indirim beklentisinin baskın kalıp toplantıda bu yönde karar açıklanması muhtemel. Fed sürprizleri sevmez ve piyasa çoktan faiz indirimini fiyatladı. Asıl önemli olan Aralık kararı açıklandıktan sonra hem karar metninde hem Powell’ın açıklamalarında bilanço genişlemesiyle ilgili göreceğimiz detaylar olacak.

QCP Kripto Yorumları

Nvidia, Strategy ve Opsiyon piyasalarına odaklanan analistler bunlarla ilgili kısa değerlendirmelerini paylaştı. MSTR’nin mNAV önemli ölçüde düşerken JPMorgan’ın aleyhte yayınladığı piyasa notu bundan etkili oldu. En büyük Bitcoin hazine şirketi iflas riski olmadığından bahsetse de hisse fiyatındaki ani düşüşler psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Son 1 ayda MSTR yüzde 40,59 düştü 434 dolarda ATH seviyesini aşan MSTR şimdi 175 dolardan alıcı buluyor.

Özetle analistlerin değerlendirmeleri şu şekilde;

“AI ile bağlantılı CDS ve teknoloji kredileri genişlemeye devam ediyor, bu da yatırımcıların baskın makro faktörleri yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Nvidia’nın alacakları ve stoklarındaki hızlı artış, satışların tahsil süresinin uzamasıyla birleşince, AI sermaye harcamalarındaki büyümenin gerçek nihai talebe mi yoksa öne alınan siparişlere mi dayandığına dair soruları gündeme getiriyor. Kripto ETF’leri net çıkışlar kaydetmeye devam ediyor ve birkaç kripto varlık ürünü tasfiye edildi. Çoğu şu anda 1 mNAV’ın altında işlem görüyor, bu da daha geniş bir riskten kaçınma eğilimini yansıtıyor. Bitcoin hazinesi başabaş noktasına yaklaşırken ve hisseleri MSCI’nin delisting izleme listesinde yer alırken, Strategy yeniden odak noktası haline geldi. Endeks odaklı satışlar, on-chain likidite üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yıl sonuna doğru, Bitcoin olumsuz akışlar ve destekleyici opsiyonların bir karışımıyla karşı karşıya. AI hisse senetleri ile korelasyon güçlenirken, korku ve açgözlülük endeksi düşüş gösterdi. Aşağı yönlü korumaya olan talep yüksek seviyelerde seyrediyor ve açık pozisyonlar hala alım opsiyonlarına kaymış olsa da, hem pozisyonlama hem de ima edilen volatilite düşüş gösterdi.”