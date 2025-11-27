RIPPLE (XRP)

Ripple’ın Stablecoin’i RLUSD’ye Bir Yeşil Işık Daha: Onay Alındı

  Piyasa etkisi: Nötr
Ripple $2.18’ın dolara endeksli stablecoin’i RLUSD, Abu Dabi Küresel Piyasası (ADGM) içinde “Kabul Edilen Fiat Referanslı Token” statüsüyle onay aldı. Böylece şirket dünyanın en sıkı denetlenen finans merkezlerinden birinde yasal meşruiyet kazanmış oldu. ADGM’nin onayı Ripple’a Orta Doğu’da bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla iş birliğini genişletme fırsatı sunuyor.

ADGM Onayı Ripple’ı Bölgesel Finansal Merkeze Taşıdı

Abu Dabi Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’nun (FSRA) onayıyla RLUSD artık ADGM bünyesindeki lisanslı kurumlar tarafından düzenlenmiş faaliyetlerde kullanılabilecek. Gelişme Ripple’ın ürününü sadece kripto para piyasasında değil, kurumsal ödeme ağlarında da benimsetme stratejisini hızlandırdı. Onay, Ripple’ı ADGM’nin sınırlı kripto para sistemine dahil edilen az sayıdaki token arasında konumlandırdı.

Ripple’ın bölgedeki varlığı Bahreyn’deki genişleme adımlarının ardından hız kazandı. Şirket, RLUSD’yi sınır ötesi ödemelerde, sermaye piyasalarında ve ticari işlemlerde kullanılabilecek bir uzlaşma aracı olarak tanıtıyor. ABD ve Avrupa’da düzenleme belirsizlikleri sürerken, Körfez ülkeleri tokenleştirilmiş ödeme sistemlerini daha hızlı benimsiyor.

ADGM’nin katı çerçevesi Ripple’a itibarlı bir dayanak noktası sağladı. Çünkü Abu Dabi, hem finansal kurumlar hem de uluslararası yatırımcılar nezdinde kripto paralara “bankacılık düzeyinde” güvence sunan bir düzenleme ortamı oluşturmuş durumda.

RLUSD’nin Piyasadaki Ağırlığı Artıyor

New York Finansal Hizmetler Departmanı (DFS) tarafından 2024 sonunda onaylanan RLUSD, tanımlı rezerv kuralları ve itfa hakları sayesinde kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. Dolaşımdaki arzı 1.2 milyar doları aşan stablecoin CryptoAppsy verilerine göre piyasa değerine göre en büyük onuncu stablecoin konumuna ulaştı.

Ripple, RLUSD’yi doğrudan kendi kurumsal ödeme altyapısına entegre ederek bankalar arası mutabakatlarda kullanılabilir hale getirdi. Şirketin hedefi RLUSD’nin sadece Blockchain işlemlerinde değil, finansal kuruluşların teminat ve uzlaşma akışlarında da yer almasını sağlamak.

Orta Doğu ve Afrika’da Zand Bank, Absa gibi kurumlar yıl içinde Ripple’ın ödeme ağlarını sistemlerine entegre etti. Böylece RLUSD, düzenleme uyumlu stablecoin modelinin bölgedeki örneklerinden biri haline geldi. ADGM onayı Ripple’a istikrarlı finansal altyapı arayan bankalarla daha derin iş birliği imkanı tanıyor.

