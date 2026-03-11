Bitcoin’in Uzun Vadeli Kanalı Kırılmadı, Aylık Grafik 167.000 Dolar Hedefine İşaret Ediyor

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla birlikte, Bitcoin’in büyük çaplı yönünü belirleyen uzun vadeli grafik yapısına dair tartışmalar sürüyor. EGRAG Crypto tarafından yapılan yeni aylık analiz, Bitcoin’in halen 2014’ten bu yana devam eden yükselen paralel kanal içinde ilerlediğini ve mevcut düzeltmenin tarihi döngü kalıplarına uygun olduğunu öne çıkarıyor.

On İki Yıllık Yükselen Kanal ve Döngü Dinamikleri

Bitcoin’in aylık dolar bazlı grafiği, 2014 yılından bu yana aynı logaritmik yükselen kanalın korunduğunu gösteriyor. Her büyük döngüde, fiyatların taban seviyeleri kanalın alt sınırına yaklaşırken, tepe noktalarında ise kanalın üst bölgesine ulaşıldı ve ardından büyük geri çekilmeler yaşandı. Şu anda Bitcoin, kanalın orta-üst kısmında 70.433 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu konum, geçmişte gözlemlenen makro tepe seviyelerine göre daha ortalarda yer alırken, kanal üst bandı güncel olarak 200.000 doların üzerinde bir bölgeye karşılık geliyor.

Orta Döngü Düzeltmeleri ve Geçmiş Örnekler

EGRAG Crypto, Bitcoin’in tarihindeki üç farklı orta döngü düzeltmesini inceliyor. Bu önceki düzeltmelerde fiyat; ilkinde yüzde 15, ikincisinde ve 2021 döngüsünde yüzde 36 geriledi. Söz konusu düşüşler, o dönemlerde fiyatta geçici tepe algısı oluşturmuştu, ancak her birinin ardından yükseliş trendi devam etti. Mevcut durumda ise 108.000 dolardan 60.000 dolar seviyesine inen düşüş yaklaşık yüzde 44’lük bir gerilemeyi ifade ediyor. Daha önceki düzeltmelerden daha derin olmakla birlikte, logaritmik ölçekteki düzeltme aralığına uygun bir seyir dikkat çekiyor.

Fibonacci Hedefleri ve Olası Senaryolar

Analizde, mevcut yapının üç farklı Fibonacci genişleme seviyesine sahip olduğu belirtiliyor. 1.272 katmanında 100.000 dolar, 1.414 seviyesinde 123.000 dolar ve 1.618 seviyesinde ise 167.000 dolar hedef olarak yer alıyor. Bitcoin, kısa süreli olarak 100.000 doları test etti ve 123.000 dolara yaklaşsa da 167.000 dolar seviyesine henüz ulaşmadı. Fibonacci metodolojisinde 1.618 seviyesi, doğal tamamlanma noktası olarak kabul ediliyor ve bu açıdan mevcut hareketin henüz tamamlanmamış olduğu aktarılıyor.

EGRAG Crypto analizinde iki ana senaryo öne çıkarılıyor. Birinci senaryoya yüzde 60–70 olasılık verilerek, kanal içinde kalınması, 74.000 dolar eşiğinin aşılması ve sırasıyla 100.000, 123.000 ve 167.000 dolar seviyelerine doğru yükselişin gerçekleşmesi öngörülüyor. 74.000 dolarlık direnç, yükselişin teyidi için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bitcoin şu anda bu seviyenin yaklaşık yüzde 5 altında bulunuyor ve haftalık kapanışın bu direncin üzerinde olması, düzeltmenin sona erdiğini gösterebilir.

Alternatif ikinci senaryoda ise yüzde 30–40’lık olasılıkla daha derin bir düzeltme riski işaret ediliyor. Bu durumda fiyatın 38.000–43.000 dolar aralığını yeniden test etmesi bekleniyor. Bu fiyat bandı, mevcut döngüdeki 0.618 ve 0.702 Fibonacci düzeltme seviyelerinin birleştiği bölgeye karşılık geliyor. Aynı zamanda kanalın alt bandı ve geçen yılki konsolide destek seviyeleriyle de örtüşüyor.

Bitcoin’in uzun vadeli grafiğinde öne çıkan bir başka unsur ise geleneksel dört yıllık döngü yerine, artan kurumsal ilgi ve ETF yatırımlarıyla şekillenen yeni bir likidite tabanlı döneme geçiş olasılığı. EGRAG Crypto’ya göre, bu yapısal değişim, döngüsel zamanlama açısından geleneksel analizlerin geçerliliğini azaltırken, ana kanal yapısı yön tayini açısından önemini koruyor.

Sonuç olarak kanal yapısı on iki yıldır devam ediyor, Fibonacci hedeflerine tam olarak ulaşılmış değil ve mevcut düzeltme şimdiye kadarki kalıpla uyumlu. EGRAG Crypto, teknik yapı açısından genel görünümün yukarı yönlü olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.