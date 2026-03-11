Fransa’da Ev Baskınında Bitcoin Transferine Zorlanan Çiftin Olayı Kripto Güvenliğini Tartışmaya Açtı

Paris’in batısındaki Le Chesnay-Rocquencourt bölgesinde üç kişi, polis olarak kendilerini tanıtıp bir eve zorla girdi. Zanlılar, içeride bulunan kadını bıçakla tehdit ederek, partnerinden Bitcoin varlıklarının kendi belirledikleri bir cüzdana aktarılmasını istedi. Bu baskında toplamda 900 bin euro değerinde Bitcoin kripto cüzdanına transfer edildi.

Olayın Detayları ve Soruşturma

Le Chesnay-Rocquencourt’daki ev baskınında saldırganlar, polismiş gibi davranarak kapıyı açtırdıktan sonra eve girdi. İçerideki tehdit sonucunda çift Bitcoin’leri istenilen cüzdana aktardı. Transfer işleminin blockchain üzerinde tamamlandığı doğrulandıktan sonra, saldırganlar çifti bağlayıp kaçtı. Kadının bir süre sonra kendini ve eşini çözdüğü, ardından sabah saatlerinde komşudan yardım istediği aktarıldı. Olayın yaşandığı 10 Mart itibarıyla şüpheliler henüz yakalanmadı.

Versailles Savcılığı, olayla ilgili olarak adam kaçırma, silahlı soygun ve suç örgütüyle hareket etme gibi suçlamalar yöneltiyor. Soruşturmayı Fransa’da organize suçlarla mücadele alanında uzmanlaşmış Banditlik Bastırma Birimi yürütüyor. Bu birim, ulusal çapta benzer nitelikteki şiddet vakalarıyla yakından ilgileniyor.

Fransa’da Kripto Para Sahiplerine Yönelik Artan Tehditler

Bu vaka Fransa’da görülen ilk örnek değil. 2025 yılında ülkede benzer şekilde kripto para sahiplerini hedef alan 19 şiddet içeren soygun rapor edildi. Bu sayı Avrupa genelinde en yüksek vaka sayısı olarak öne çıkıyor. Hedef alınan kişilerin sadece zengin ya da tanınan isimler olmadığı, farklı sosyal çevrelerden gelen kullanıcıların da bu saldırılara maruz kaldığı biliniyor. Daha önce, Ledger kurucu ortağı David Balland’ın kaçırılması ile bir kripto yatırımcısının babasının fidye için rehin alınması gibi olaylarla konu uluslararası gündeme taşınmıştı. Özellikle Balland vakasında failin kurbandan bir parmağı delil olarak göndermesi dikkat çekmişti.

Tüm bu saldırılar, faillerin hedefe yönelik önceden bilgi edinmiş olmasına dayanıyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları, sızdırılan kullanıcı verileri ve açık kimlik bilgilerinin bu tür saldırılar için kaynak niteliği taşıdığı görülüyor. Böylece saldırganlar, ellerinde yüklü miktarda kripto bulunan kişileri kolaylıkla tespit edebiliyor.

Kripto Paranın Fiziksel Güvenlikte Yarattığı Riskler

Kripto varlıkların doğrudan ve şahsi olarak saklanabildiği yapısından dolayı, bu tür saldırıların önünde geleneksel bankacılıkta olduğu gibi aracı kurumlar veya anlık işlemi engelleyebilecek mekanizmalar da bulunmuyor. Bankalarda, müşteriden zorla transfer yapılmak istense bile banka yetkilileri, dolandırıcılık tespit sistemleri veya havale onay süreçleri gibi birtakım güvenlik adımları devreye girebiliyor. Bitcoin ve benzeri kripto paralarda ise zincir üstü bir transfer tamamlandığında işlemin geri alınması mümkün olmuyor; ne yargı yolu ne teknik prosedürle elden çıkan varlığın iadesi sağlanabiliyor.

Bu durum, kripto para sahiplerinin benzeri olaylarda fiziksel tehdide açık hale gelmesine yol açıyor. Bir transferin tamamlanması için saldırganın sadece kısa bir süre fiziki kontrol sağlaması yeterli olabiliyor. Özellikle Bitcoin işlemlerinin, zincir üzerinde dakikalar içinde kesinleşmesi saldırıların karmaşıklığını da azaltıyor.

Sektörde önde gelen güvenlik uzmanları ve endüstri temsilcileri, iki koruyucu tedbiri öne çıkarıyor. Çoklu imza (multisig) cüzdan kullanımı, işlem için birden fazla anahtar gerektirdiğinden, soygun durumunda bir kişinin tek başına transfer gerçekleştirmesini engelliyor. Diğer yöntem ise, sahipliğin ve dijital varlıklara dair bilgilerin toplum önünde paylaşılmaması olarak öne çıkıyor. Ancak bu önlemler riski tamamen ortadan kaldırmıyor, yalnızca saldırganların işini karmaşıklaştırıyor.

2025 yılında yaşanan 19 vaka, organize suçların kripto parayı korumasız bir değer deposu olarak gördüklerini ve bu alanda eylem planlarını şekillendirdiklerini gösteriyor.