Ethereum’da negatif funding oranı, fiyat 2.000 dolar eşiğinde test ediliyor

Özet

  • Ethereum’da vadeli fonlama oranı negatife döndü ve satıcılar baskı kurmaya başladı.
  • Kurumsal yatırımcıların ETF çıkışları ve teknik seviyeler fiyatın seyrinde belirleyici rol oynuyor.
  • Piyasa, destek ve direnç seviyelerindeki kırılmalara ve olası kurumsal girişlere odaklanıyor.
Ethereum’da dolar bazlı perpetual vadeli işlem sözleşmelerinin fonlama oranı, Salı günü itibarıyla yeniden negatif tarafa geçti. Bu tablo, kısa pozisyondaki yatırımcıların uzun pozisyon alanlara finansman ödemek zorunda kaldığını ve piyasa hakimiyetinin satıcılara geçtiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Kurumsal çıkışlar ve fiyat baskısı öne çıkıyor
2 Negatif fonlama ne anlama geliyor?
3 Kritik seviyeler ve teknik yapı
4 Piyasa oyuncularının gözü neyi izliyor?

Kurumsal çıkışlar ve fiyat baskısı öne çıkıyor

Negatif fonlama oranı, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a yönelik çekimser tutumuyla aynı döneme rastladı. 5-10 Mart arasında Ethereum ETF’lerinde 210 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Bu gelişme küresel ekonomik endişelerle de birleşince Ethereum fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı arttı.

Ethereum’un dolar karşısındaki fiyatı, haftaya olumlu başlamasına rağmen son 24 saatte yüzde 1,9 oranında geriledi. Fiyat yeniden 2.000 dolarlık psikolojik desteğe yaklaştı. Son altı ayda yaşanan yaklaşık yüzde 60’lık değer kaybı sonrası, bu seviye yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Negatif fonlama ne anlama geliyor?

Fonlama oranının negatife dönmesi, piyasanın genel olarak daha fazla düşüş beklentisi içine girdiğine işaret ediyor. Böyle dönemlerde kısa pozisyonlar ağırlık kazanıyor ve bu yatırımcılar uzunlara ödeme yapıyor. Ancak opsiyon piyasasında put opsiyonlarının call’lara kıyasla yüzde 7 primli olması, kurumsal yatırımcıların fiyatın sert biçimde çökmesini beklemediğini, daha ziyade riskten korunma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Öte yandan, türev işlemlerdeki hareketlilik Hyperliquid gibi yeni zincirlere kaydıkça, Ethereum ana ağındaki protokollere olan talep zayıfladı. Bu nedenle fiyat hareketlerinin dayanağı daha çok spekülatif işlemler olmaya başladı.

Kritik seviyeler ve teknik yapı

Ethereum dolar paritesinde bir sonraki hareket için teknik seviyeler önemli hale geldi. Yatırımcılar, 2.000 dolar desteğinin tutulabilmesi için alıcıların direncini yakından izliyor. Satıcıların baskısı sürer ve fiyat gün sonunda 1.980 doların altına inerse 1.840 dolarda yeni bir destek alanı bulunuyor. Bu seviyenin de kırılması durumunda, 1.760 dolar bölgesi gündeme gelebilir ve uzun pozisyondaki yatırımcıların tasfiyesi hızlanabilir.

Tersine bir senaryoda ise Ethereum’un güçlü bir alımla 2.120 doları geri alması gerekiyor. Bu seviyenin yüksek hacimle aşılması, fonlama ödemesi yapmak zorunda kalan kısa pozisyonlar üzerinde baskı yaratabilir ve fiyatı kısa sürede 2.300 doları test edecek şekilde yukarı taşıyabilir.

Piyasa oyuncularının gözü neyi izliyor?

Kısa vadede piyasa yönünü belirleyecek temel unsur, kurumsal fonların hareketi olacak. ETF’lerden devam eden çıkışların yavaşlamaması halinde, türev piyasalardaki pozisyonlanmadan bağımsız olarak Ethereum fiyatının destek seviyelerini aşması olası.

Ayrıca getiri farkı da yatırımcıların tercihlerinde etkili oluyor. Ethereum üzerindeki stake getirisi yıllık yüzde 2,8 seviyesindeyken, Aave gibi platformlarda stabilcoinlerle elde edilen getiriler yüzde 3,75 civarında bulunuyor. Sermaye verimliliği açısından bu durum stablecoin’lerin öne çıkmasına neden oluyor.

Mevcut fiyat hareketi, piyasadaki iyimserliğin aksine, Ethereum’un trendini değiştirebilmek için güçlü bir spot talep dalgasına ya da kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
