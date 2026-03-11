11 Mart Kripto Para Tahminleri, Grafikler Yeniden Kırmızıya Boyandı

Kriptonun kendini ilgilendirmeyen sorunlarla uzun süredir meşgul edilmesi yatırımcılar için oldukça rahatsız edici. Ancak yeni varlık sınıfı olma iddiasıyla ortaya atılırken dünyadan izole kalabileceğini kimse garanti etmedi. İran cephesindeki gerilim ve bugün gelecek enflasyon raporu kripto paraları tekrar kırmızıya boyadı.

Bitcoin (BTC)

11 Mart’a %2 kayıpla devam eden BTC 69.500 doların altında alıcı buluyor. Altcoinler de büyük ölçüde BTC gibi zararda. Dünkü ETF rakamları olumluydu ve bu hafta güzel bir giriş serisi tutturulacak gibi görünüyor. Kurumsal yatırımcılar dün 246,9 milyon dolarlık net girişe imza attı. Bunun 185 milyon dolarlık kısmı BlackRock müşterilerinden geldi.

Bitcoin grafiği Şubat ayından bugüne sıkışmış durumda ve bu uzun konsolidasyon sürecinin ardından bir kırılma görmeliyiz. Bugünlerde ETF yatırımcıları kırılmanın yukarı yönlü olacağını düşünüyor ancak İran’ın savaşı uzatmaya istekli olduğu yönünde izlenim oluşturması endişe verici. Savaşın uzaması küresel ölçekte enflasyonu tekrar alevlendirirken bölgedeki yangını daha da büyütecektir.

Bugünkü TÜFE raporunda kripto lehine büyük bir sürpriz beklenmiyor. Dahası rapor beklenenden iyi bile gelse enerji enflasyonu ve (barış olmadığı sürece) buradaki bariz riskler nedeniyle lehte rakamlar çok ciddiye alınmayacaktır. İyimser senaryoda 75 bin dolar üstü kapanışlarla 80.300 dolarlık trend eşiği kazanılabilir. Fakat şimdilik trend bariz düşüş.

Kripto Paralar Son Durum

ETH ETF’leri 12,6 milyon dolarlık cılız bir giriş gördü. Önceki gün 51,3 milyon dolarlık çıkış olduğunu hatırlarsak buna kötünün iyisi diyebiliriz. ETH 2 bin doları korusa da 2.100 dolar bir türlü geri alınamadı ve bunda her yükselişin tuzak olduğunu aylardır gören yatırımcıların haklı temkinliliğinin payı da var. 4-5 aydır sınırlı kaldıraçla açığa satış yapanlar hep kazandı ve bu yüzen geri dönüş için bariz sinyaller görmeden zarardaki yatırımcılar kenarda kalmayı tercih ediyor. ETH için 2.100 dolar eşiği bu inancın dönüp dönmediğini teyit ediyor.

FET Coin en büyük 100 kripto para arasında günün 2 kazananından biri. ICP ve FET güne yüzde 6 kazançla devam ediyor. Pi Coin de sessizliğini bozdu haftalıkta %33 ve günlükte %5 kazanç elde etti.