BINANCEKripto Para Hukuku

Son Dakika: 11 Mart ABD Binance Soruşturması!

Özet

  • ABD Adalet Bakanlığı İran’ın yaptırımları delmek için Binance’ı kullanıp kullanmadığını soruşturuyor. - WSJ
  • WSJ: Soruşturma, kripto platformu üzerinden Yemen'deki Husi militanları da dahil olmak üzere terör gruplarını destekleyen ağlara akan paraya odaklanıyor.
  • Binance daha önce iddiaları reddetmişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Biden döneminin en alışıldık manşetlerinden biri buydu ve şaşırtıcı biçimde biraz önce WSJ herkese dejavu yaşattı. WSJ raporuna göre ABD Adalet Bakanlığı Binance borsasına soruşturma başlattı. Konu İran ve yaptırımların delinmesinde Binance’ın rolünün ne olduğu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’li siyasiler de Binance hakkında ortaya çeşitli iddialar atmıştı.

Binance Son Dakika

WSJ kaynaklarına göre Binance borsası ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. İran’ın yaptırımları delmek için borsayı kullanıp kullanmadığına bakılıyor. Binance üzerinden yaklaşık 1.7 milyar dolar değerinde kripto varlığın, yaptırım altındaki İranlı gruplara aktarıldığı daha önce iddia edilmişti ancak bunun soruşturmaya konu olduğunu bugün öğreniyoruz.

“Soruşturma, kripto platformu üzerinden Yemen’deki Husi militanları da dahil olmak üzere terör gruplarını destekleyen ağlara akan paraya odaklanıyor.” – WSJ

İddialara göre Binance borsasının kendi içindeki uyum ekibi bunu tespit edip yönetime raporladı. Ancak bu ihlalleri raporlayan en az beş üst düzey müfettişin işine son verildiği veya disipline sevk edildiği iddia edildi. Binance bu iddiaları yalanlasa da bugün ortaya atılan soruşturma iddiası rahatsız edici.

Binance, 2023 yılında ABD ile yaptığı 4.3 milyar dolarlık tarihi anlaşmada, bir daha yaptırım ihlali yapmayacağına dair söz vermişti. Eğer bu yeni iddialar kanıtlanırsa bu durum borsa için iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Demek ki kriptonun tek eksiği yeni bir borsa FUD’uymuş savaşın ardından borsa FUD’u da geldi ve kriptoda eksik bir şey kalmadı.

