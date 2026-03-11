DeFi Ekosisteminde Stablecoin Getiri Ürünleri Dikkat Çekiyor

Kripto para sektöründe merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasında, son dönemde özellikle stablecoin destekli getiri ürünleri öne çıkıyor. Zincir üzerindeki verileri inceleyen yeni bir araştırma, piyasaların zayıfladığı dönemlerde yatırımcıların daha istikrarlı getiri sunan stablecoin tabanlı ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Yatırımcı Tercihlerinde Dönemsel Değişim

Kripto ekosistemindeki 18 farklı getiri modelini kapsayan analiz, aralarında devlet tahvili tokenizasyonu, staking türevleri, borç verme protokolleri, likidite havuzları ve gerçek dünya varlıklarına dayalı stratejilerin yer aldığı ürünleri mercek altına aldı. Araştırma, yatırımcıların piyasa eğilimine göre risk iştahında ciddi değişimler olduğunu ortaya koydu.

Piyasanın yükselişe geçtiği dönemlerde, neredeyse tüm getiri stratejilerinde kilitli toplam varlık miktarı artarken; piyasalar aşağı yönlü hareket ettiğinde, sermayenin daha düşük riskli, sabitgetirili stablecoin ürünlerine kaydığı gözlemlendi.

Stablecoin Getiri Ürünlerinde Artış Eğilimi

Araştırmaya göre; Ethereum ve Solana gibi varlıklara dayalı staking türevlerinde, düşüş dönemlerinde temel varlığın değer kaybı nedeniyle toplam varlık miktarında düşüş yaşandı. Buna karşılık, sUSDS ve SyrupUSDC benzeri, borç verme tabanlı stablecoin ürünlerinin aynı dönemde kilitli varlık miktarında dikkat çekici artış görüldü. Bu da yatırımcıların dalgalı piyasa koşullarında risksiz ve öngörülebilir getiri arayışını ortaya koyuyor.

Yüksek getiri sunan stratejiler, piyasa pozitif seyrettiğinde cazip yıllık oranlar vadederken; piyasa durgunluğunda bu oranlar hızla gerileyebiliyor. Son dönemde yatırımcılar, özellikle dalgalı dönemlerde daha stabil getirileri ve düşük riskli enstrümanları tercih ediyor.

Kripto analisti Patrick Scott’ın aktardığına göre stablecoin piyasasında toplam piyasa değeri 312 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Araştırmada, DeFi platformlarındaki getirilerin yalnızca yıllık yüzdelik oran (APY) üzerinden değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceği de vurgulandı. Burada, temel varlığın fiyat hareketinin, getiri oranından daha belirleyici olduğu belirtiliyor.

Protokoller Mobil Uygulama Modeline Yöneliyor

Getiri odaklı stratejilerin yanında, sektördeki yapısal değişimlere de dikkat çekiliyor. Büyük DeFi protokollerinin kendi cüzdan ve mobil uygulamalarını geliştirerek kullanıcı erişimini kolaylaştırmaya odaklandığı belirtiliyor. Böylece sektöre yeni katılımcıların dahil olması hedefleniyor.

2026 yılı itibariyle DeFi getiri platformlarının daha sürdürülebilir ve düzenlenmiş ürünlere kaydığı görülüyor. Tokenize edilen ABD devlet tahvilleri gibi gerçek dünya varlıklarına dayalı getirili ürünlerin platformlarda daha fazla yer bulduğu aktarılıyor. Aave, Maple Finance, Curve Finance ve Pendle Finance gibi platformlar, genellikle yıllık %4 ile %14 arası getiri sunuyor.

Diğer taraftan Ethena gibi daha yeni platformların ise, staking ve türev işlemlerini dengeleyen delta-nötr stratejilerle kullanıcıya farklı bir model sunduğu belirtiliyor. Yatırımcıların, düzenlenmiş platformlar ile yüksek getiri vadeden fırsatlar arasında dengeli bir portföy yaklaşımına yöneldiği gözleniyor.