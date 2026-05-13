HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid ETF ilk günde 1,8 milyon dolar işlem hacmine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Hyperliquid ETF ilk gününde 1,8 milyon dolarlık hacme ulaştı.
  • 🏦 Son zamanlarda $HYPE tabanlı ETF’lere olan ilgi artıyor.
  • 📉 HYPE fiyatı gün içinde 40 dolar civarında dalgalandı ve %2’yi aşkın gerileme yaşadı.
  • ⚡ Ama asıl gelişme, Bitwise ve Grayscale’in Hyperliquid temelli yeni yatırım ürünleri için harekete geçmesi.
Kripto varlık yöneticisi 21Shares, Hyperliquid tabanlı ilk borsa yatırım fonunu (ETF) US piyasasında piyasaya sürdü. “THYP” koduyla işlem görmeye başlayan bu fon, ilk gününde yaklaşık 1,8 milyon dolarlık işlem hacmi yarattı. Bloomberg’de ETF analistliği yapan James Seyffart, bu performansın, daha önce XRP ve Solana için çıkarılan fonların açılış günündeki hareketliliğine ulaşmamakla birlikte, ortalamadan güçlü olduğunu belirtti.

ETF lansmanında rekabet artıyor

Hyperliquid ETF’nin çıkışı, kriptoya dayalı yatırım ürünlerinin ABD’de yaygınlaşmaya başladığı bir döneme denk geldi. Son dönemdealtcoin tabanlı ETF’lerde hareketlilik yaşanırken, XRP’ye dayalı spot ürünler ilk günde 58 milyon dolar, Solana ETF’leri ise 57 milyon dolar işleme imza attı. Buna karşın Hyperliquid ETF daha sakin bir başlangıç yaptı.

Hyperliquid, zincir üstü perpetual (sürekli) vadeli işlemlerde şu anda en büyük merkeziyetsiz borsa olarak konumlanıyor. Bu nedenle ETF’nin çıkışı sektörde önemle takip ediliyor.

James Seyffart, Hyperliquid ETF’nin ilk gün performansının, benzer kurumsal ürünlere kıyasla beklenenin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Yeni Hyperliquid ürünleri yolda

ABD merkezli Bitwise şirketinin ise Hyperliquid temelli yeni bir ETF üzerinde çalıştığı biliniyor. Bitwise, ABD’de Hyperliquid ETF çıkarmak için başvuruda bulunan ilk kurum oldu ve başvurusuna kısa süre önce ikinci bir değişiklik ekleyerek operasyonel detayları netleştirdi. Firmanın ayrıca onay öncesi ticari karşı taraf listesini de genişlettiği görülüyor.

Bitwise, Avrupa’da Deutsche Börse Xetra üzerinden Hyperliquid staking ürünü sunmuş durumda. Yatırım dünyasının önemli şirketlerinden Grayscale de Hyperliquid’e dayalı bir fon kurmak için başvuru yaptı.

HYPE fiyatında dalgalı seyir

Son hafta hızlı yükselen HYPE token’ın piyasadaki performansı, ETF’nin ilk işlem günüyle birlikte bir miktar zayıfladı. Gün içinde 41 doların üzerinde işlem gören HYPE, daha sonra dalgalanarak 40,10-40,40 dolar aralığında sabitlendi. Anlık işlemlerde ise kısa süreliğine 40 doların altı test edildi. Günü ise %2,42 düşüşle 40,24 dolarda tamamladı.

CryptoAppsy verilerine göre HYPE fiyatı haberin yazıldığı anda 40,24 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto piyasalarında ETF tabanlı ürünlerin hızlı şekilde çeşitlenmesiyle birlikte, Hyperliquid odaklı yatırım araçlarının önümüzdeki dönemde daha da artabileceği öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

