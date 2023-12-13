Avalanche (AVAX)

Avalanche Topluluğunda Airdrop Sevinci, Güncel AVAX Coin Tahminleri

Özet

  • Pandasia’nın ilk sürümüyle Avalanche doğrulayıcılarına airdrop yapılacak.
  • AVAX yükselişi devam ederse 52 ve 70 dolar hedefleri aşılabilir.
  • Haftalık ve günlük grafikte güncel durum BTC kayıplarına rağmen olumlu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Airdroplar yıllardır kripto para yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Son olarak Solana ağındaki airdrop binlerce dolar kazanç getirmişti. Topluluğu diri tutmak ve erken dönemde kullanıcı çekebilmek için kripto girişimleri airdrop kozunu çoğu zaman kullanıyor. Kripto topluluğu halinden memnun ve binlerce dolar kazanç elde ediyorlar.

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Avalanche AirdropAVAX Coin Tahminleri

Avalanche Airdrop

Avalanche ekosistemindeki Pandasia’nın ilk sürümü yayınlandı. Ekip ayağının tozuyla Subnetlerin büyümesine yardımcı olmak için Avalanche doğrulayıcılarına airdrop yaptıkları müjdesini veriler. Akıllı sözleşmelerin test edilmesine yardımcı olmak ve kayıtlı düğüm operatörlerinin listesini oluşturmak için Pandasia uygulamasını test eden mevcut Avalanche doğrulayıcıları GGP token hakkedişlerini alacak.

Ancak unutmayın eğer ağ doğrulayıcısıysanız bundan yararlanabiliyorsunuz. Projenin internet sitesine giriş yapan node sahipleri tokenlerini direkt olarak alabiliyor. Pandasia Avalanche üzerinde merkezsizliği geliştirmek için çabalıyor.

AVAX Coin Tahminleri

Maddi değeri şimdilik belli olmayan sürprizlerle dolu Avalanche ekosistemi airdrop müjdesini bir kenara bırakırsak BTC 42.000 dolar altında oyalanmaya devam ediyor. Fed günü geldi çattı ve yatırımcıların endişelenmek için haklı nedenleri var. Tam da bu yüzden yeni haftaya kripto paralar dalgalı seyirle başladı.

AVAX Coin fiyatı yanlış zamanda güzel bir fiyat kırılması yaşadı. Yanlış zaman çünkü BTC fiyatındaki dalgalanma boğaları tedirgin etti ve kısa vadede muhtemelen daha düşük bir zirvede ralli durdu. Bugün 42,7 doları aşan fiyat yazı hazırlandığı sırada 37,4 dolarda bulunuyordu.

Fiyattaki artışın devamı için geçtiğimiz haftaki zirvenin (fiyatın yazı hazırlandığı sırada bulunduğu yer) korunması gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse 52 ve 70 dolar seviyeleri de hedeflenebilir. Uzun süredir bekleyen AVAX Coin yatırımcıları için bu imkansız değil nitekim SOL Coin benzer süreçler yaşadıktan sonra 8 dolar bölgesinden 80 dolar eşiğini yakın zamanda toparlanabildi.

Ancak ralli devam etmez ve Fed toplantısının ardından BTC erimesi sürerse AVAX Coin fiyatı aşırı satış ortamında 25 dolara kadar düşebilir. Altında kapanışlarsa 18.9 dolar dibine işaret ediyor. BTC şimdilik 41.168 dolardan alıcı buluyor ve Fed başkanının önceki toplantıdan daha şahin bir tonda konuşması (Cuma günkü verilerin ve yapışken enflasyon riskinin ortasında) muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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