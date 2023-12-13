Dev Kripto Para Borsasında Hack Şoku! Fonlar Çalındı!

Merkezi kripto para borsası OKX’in çok zincirli ve zincirler arası bir al-sat toplayıcısı olan OKX DEX‘i hack saldırısına uğradı. Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisi Colin Wu (WuBlockchain), saldırının ardından ilk belirlemelere göre OKX DEX için yetkilendirilmiş bazı cüzdan adreslerinden 400 bin dolardan fazla fonun çalındığını bildirdi.

OKX DEX Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı

Colin Wu‘nun yaşanan lar üzerine derlediği bilgilere göre OKX DEX bir hack saldırısının kurbanı oldu. Buna göre OKX DEX için yetkilendirilmiş bazı cüzdan adreslerinden 424 bin dolardan fazla fon çalındı.

OKX DEX’den yapılan açıklamada DEX’in al-sat toplayıcısının hedef alındığını belirtilirken, saldırı için kullanılan proxy’nin kaldırıldığını aktarıldı. Ayrıca saldırının 0xFacf… ile başlayan cüzdan adresinin özel anahtarının sızdırılması sonrası gerçekleştirildiğinden şüphelendiliğinin altı çizildi.

OKX: Kayıpların Tamamı Karşılanacak

Saldırı sonrası kapsamlı bir açıklama yapan OKX borsası, kullanılmayan bir OKX DEX piyasa yapıcı sözleşmesinin yönetim haklarının hack’lenmesi nedeniyle sözleşmeler için yetkilendirilmiş 18 cüzdan adresinde bulunan fonların çalındığını duyurdu. Saldırıdan etkilenen sözleşmelerin tamamı devre dışı bırakılırken ve tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu doğrulandı.

Kripto para borsası, saldırıda ilk anda iddia edildiği gibi 424 bin doların üzerinde değil, yaklaşık 370 bin dolarlık fonun çalındığını söyledi. OKX, çalınan fonların tamamının kaşılanacağı müjdesini de verdi.

Dahası saldırıya ilişkin olarak genel bir güvenlik incelemesi yapılacağı ve OKX DEX ile ilgili kullanılmayan sözleşmelerin tamamının yeniden düzenleneceğini açıklandı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.