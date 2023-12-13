Güvenlik

Dev Kripto Para Borsasında Hack Şoku! Fonlar Çalındı!

Özet

  • Merkezi kripto para borsası OKX'in çok zincirli al-sat toplayıcısı OKX DEX hack saldırısına uğradı.
  • Saldırı sonucunda yetkilendirilmiş bazı cüzdan adreslerinden 370 bin doların üzerinde fon çalındı.
  • OKX, çalınan tüm fonların kullanıcılarına tam olarak karşılanacağını açıkladı ve güvenlik incelemesi yapılacağını belirtti.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Merkezi kripto para borsası OKX’in çok zincirli ve zincirler arası bir al-sat toplayıcısı olan OKX DEX‘i hack saldırısına uğradı. Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisi Colin Wu (WuBlockchain), saldırının ardından ilk belirlemelere göre OKX DEX için yetkilendirilmiş bazı cüzdan adreslerinden 400 bin dolardan fazla fonun çalındığını bildirdi.

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OKX DEX Saldırıya İlişkin Açıklama YaptıOKX: Kayıpların Tamamı Karşılanacak

OKX DEX Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı

Colin Wu‘nun yaşanan lar üzerine derlediği bilgilere göre OKX DEX bir hack saldırısının kurbanı oldu. Buna göre OKX DEX için yetkilendirilmiş bazı cüzdan adreslerinden 424 bin dolardan fazla fon çalındı.

OKX DEX’den yapılan açıklamada DEX’in al-sat toplayıcısının hedef alındığını belirtilirken, saldırı için kullanılan proxy’nin kaldırıldığını aktarıldı. Ayrıca saldırının 0xFacf… ile başlayan cüzdan adresinin özel anahtarının sızdırılması sonrası gerçekleştirildiğinden şüphelendiliğinin altı çizildi.

OKX: Kayıpların Tamamı Karşılanacak

Saldırı sonrası kapsamlı bir açıklama yapan OKX borsası, kullanılmayan bir OKX DEX piyasa yapıcı sözleşmesinin yönetim haklarının hack’lenmesi nedeniyle sözleşmeler için yetkilendirilmiş 18 cüzdan adresinde bulunan fonların çalındığını duyurdu. Saldırıdan etkilenen sözleşmelerin tamamı devre dışı bırakılırken ve tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu doğrulandı.

Kripto para borsası, saldırıda ilk anda iddia edildiği gibi 424 bin doların üzerinde değil, yaklaşık 370 bin dolarlık fonun çalındığını söyledi. OKX, çalınan fonların tamamının kaşılanacağı müjdesini de verdi.

Dahası saldırıya ilişkin olarak genel bir güvenlik incelemesi yapılacağı ve OKX DEX ile ilgili kullanılmayan sözleşmelerin tamamının yeniden düzenleneceğini açıklandı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Hacklenen Kripto Projesinin Mağdurlarına Müjde

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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