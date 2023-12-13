Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Gün Bugün! Saat 22.30’da Fırtına Kopacak, İşte Beklentiler!

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için ayın en önemli günü geldi. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak ve Fed Başkanı Jerome Powell önemli mesajlar verecek. Fed’den faiz değişikliği beklenmezken, faiz kararı sonrası Powell’ın mesajları önem arz edecek.

Önemli Veri Akışı Sonrası Gözler Fed Faiz Kararına Çevrildi

Geçtiğimiz hafta boyunca küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında ABD’den gelen istihdam verileri takip edildi. Buna göre özel sektör istihdamı olarak adlandırılan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi bu ay 103 bin kişi artış göstererek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ise 180 bin artış beklentisinin üstünde 190 bin kişi artmış olsa da, işsizlik oranı yüzde 3,7 ile beklentilerin altında kalarak bir önceki aya ait olan yüzde 3,9 seviyesinden gerilemiş olması dikkat çekti.

Öte yandan yeni haftayla birlikte piyasaların odağında ilk olarak dün açıklanan ABD Tüketici Enflasyonu verisi vardı. Buna göre ABD’de Kasım ayında yıllık enflasyon beklentilere paralel olarak yüzde 3,1 arttı. Bir önceki ayda açıklanan yıllık enflasyon artışı ise yüzde 3,2’ydi. Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel olarak yüzde 4 arttı. Bir önceki ayda açıklanan yıllık çekirdek enflasyon artışı ise yüzde 4’tü. Gelen enflasyon verisi Fed’e ilişkin güvercin beklentileri artırarak risk iştahını desteklese de piyasalar nefesini bugün TSİ 22.00’da açıklanacak olan faiz kararına ve karar sonrası 22.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak olan Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar için tutmuş durumda.

10 Büyük Bankanın Fed Tahminleri

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin ve altcoin’lerde gözler dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında. Toplantıdan politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulması yönünde kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Powell’ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor. Bu doğrultuda sizin için 10 büyük bankanın Fed tahminlerini derledik.

ANZ: Enflasyonun Eylül FOMC tahminlerinden daha iyi performans göstermesi, Fed’in faiz oranları ve Fed Fonları Faiz Aralığı (FFR) için daha düşük projeksiyonlara yol açabilir. Nokta grafiği, önümüzdeki yıl en az 50 baz puan daha düşük olabilir. Powell’ın muhtemelen şahin bir yönlendirme sürdürmesi gerekebilir, çünkü yüksek enflasyonla mücadele devam ediyor.

Deutsche Bank: Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması ve yumuşak bir sıkılaştırma sinyali vermesini bekliyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde hafif bir resesyon ve Haziran’da ilk faiz indirimi öngörüyoruz.

Rabobank: FOMC’nin beklemede kalması ve verilere bağımlılığını vurgulamasını bekliyoruz. Powell’ın politikanın ne zaman gevşeyebileceği konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınmasını öngörüyoruz. Ancak işsizlikteki artışın Haziran ayında ilk faiz indirimine neden olabileceğini düşünüyoruz.

TDS: Fed’in faiz artırımlarına ara vermesini bekliyoruz. Getirilerdeki düşüşün Fed iletişimi için zorluk oluşturabileceğini ve Powell’ın görevin tamamlandığı fikrini reddetmesini bekliyoruz.

Nordea: Yeni ekonomik projeksiyonların enflasyonu düşük, GSYH’yi yüksek revize etmesini bekliyoruz. Ek faiz artırımı yapılmayacak ve gelecek yıl 50 baz puanlık indirim önerilecek.

SocGen: Fed yetkilileri politika seçeneklerini açık tutmaya eğilimli olmaya devam edecekler. Aralık toplantısından sonra başka bir artırım beklenmiyor, ancak faiz indirimi ile ilgili spekülasyonlara katkıda bulunmaktan kaçınacaklardır.

ING: Fed’in faiz hedef aralığını sabit bırakmasını bekliyoruz. Fed yetkililerin bireysel tahminlerinin faiz indirimleri konusundaki piyasa algısını ne kadar destekleyeceği ise belirsiz.

Nordea: Yeni ekonomik projeksiyonların enflasyonu düşük, GSYH’yi yüksek revize etmesini bekliyoruz. Ek faiz artırımı yapılmayacak ve gelecek yıl 50 baz puanlık indirim olacak.

SocGen: Fed yetkilileri politika seçeneklerini açık tutmaya eğiliminde olmaya devam edecekler. Aralık toplantısından sonra başka bir artırım beklenmiyor, ancak indirimle ilgili spekülasyonlara katkıda bulunmaktan kaçınmalarını bekliyoruz.

ING: Fed’in Fed fonları hedef aralığını yüzde 5,25 – yüzde 5,50 aralığında bırakmasını bekliyoruz. Asıl hikaye muhtemelen Fed üyelerinin bireysel tahminlerinde saklı olacak ve büyük faiz indirimlerinin yolda olduğuna dair piyasa algılarını desteklemeyeceklerini öngörüyoruz. Burada çok fazla geri itme olacağından şüpheleniyoruz. Fed’in Eylül tahminlerinde işaret ettiği 2024’te 50 baz puanlık faiz indirimi ile nispeten iyimser bir ekonomik değerlendirmeyi korumasını bekliyoruz, ancak geçen sefer öngördükleri son 25 baz puanlık Aralık artışının gerçekleşmeyeceği göz önüne alındığında bunu daha düşük bir tondan yapacaklardır. Fed’in eninde sonunda daha güvercin bir duruşa geçeceğini düşünüyoruz, ancak bu 2024’ün ilk çeyreğinin sonlarına kadar gerçekleşmeyebilir. ABD ekonomisi şimdilik iyi performans göstermeye devam ediyor ve istihdam piyasası sıkılığını koruyor, ancak Fed’in faiz artışlarının ve buna bağlı olarak kredi koşullarındaki sıkılaşmanın istenen etkiyi yaratmaya başladığına dair artan kanıtlar var. Fed’in 2024 yılında 150 baz puan, 2025 yılının başında ise 100 baz puan daha faiz indirimine gideceğini tahmin ediyoruz.

Citi: Fed’in politika faizini değiştirmesini beklemiyoruz ancak iletişim ve SEP nokta revizyonları bir miktar güvercin eğilimli olabilir. Fed’in 2023 çekirdek PCE enflasyonunu daha düşük revize etmesi ve SEP’deki 2024 ve 2025 medyan noktalarının 50 baz puan düşürmesi kuvvetle muhtemel.

CIBC: FOMC’nin rotasını değiştirmek için bir nedeni yok ve Powell’ın ekibi ilk faiz indiriminin zamanlaması konusunda muhtemelen piyasa kadar güvercin olmasa da, ileride ne olacağı konusunda kesin bir rehberlik sunamayacak kadar görüş ayrılı yaşıyor.

Westpac: FOMC ve Başkan Powell’ın enflasyon risklerinin öncelikli odak noktası olmaya devam ettiğini vurgulamaya devam edeceği neredeyse kesin. Ancak basın toplantısında büyüme ve işgücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra nominal faiz oranlarında indirime gidilmeden, enflasyon düştükçe politikanın reel duruşunun sıkılaşmaya devam edeceğinin kabul edilmesi de muhtemeldir. Eğer indirime Mart ayında başlanacağı yönündeki tahminimiz doğruysa, Ocak ayındaki toplantıda enflasyonun yerini faaliyetlerin alması beklenebilir.

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