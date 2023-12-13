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Gece Açıklandı! Solana Ağının Kral Memecoin’i İçin Coinbase Müjdesi Ters Tepti! Fiyat Neden Çakıldı!

Özet

  • Coinbase'in Bonk'u yol haritasına eklemesinin ardından, altcoin'in beklenen yükselişinin aksine düşüş yaşandı.
  • Solana ağının Bonk'u da dâhil olumlu etkilendi ama piyasadaki hareketlilik sebebiyle direnemedi.
  • Bitcoin, CME boşluğunun dolması beklentisiyle ve FED faiz kararı sebebiyle dalgalanmaya devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Coinbase borsası tarafından gelen listeleme veya yol haritası haberi o coin’ler özelinde çok hızlı fiyat hareketlerini de beraberinde getiriyor. Coinbase bir altcoin hakkında geleceğe yönelik açıklama yaptığında fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar oluşurdu. Bu sefer yatırımcılar yine aynı şeyin olacağını düşünürken plan tersine döndü ve fiyat görece küçük bir yükselişin ardından çakıldı. Gece saatlerinde yapılan duyuruya göre bir memecoin platformunun yol haritasına eklendi.

Alt Başlıklar
Hangi Altcoin’ler Yol Haritasında?Bitcoin Son Durum

Hangi Altcoin’ler Yol Haritasında?

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Coinbase, Bonk’u (BONK) yol haritasına eklediğini bir X gönderisi ile paylaştı. Bunun ardından memecoin’in fiyatında gözle görülür bir artış yaşansa da ardından piyasaya direnemedi ve inanılmaz bir düşüş yaşadı. Genel olarak Coinbase haberleri ardından altcoin’lerde yükseliş görürdük ancak bu sefer tersi oldu ve düşüş derinleşti.

Solana ağı geçtiğimiz ayın başından bu yana yükselişin en net biçimde hissedildiği ağ olarak yatırımcılarını mutlu ediyordu. Son olarak Jito (JTO) ile zirve yapan Solana ağı etkinlikleri ağın yerel kripto para birimi SOL’u da olumlu etkilemişti. Ağın memecoin’i olan Bonk’un da ön plana çıkmış olması ve Coinbase’in dikkatini çekmiş olması sadece bir tesadüften ibaret olamaz gibi görünüyor.

Bitcoin Son Durum

Bitcoin fiyatına geçtiğimiz ayın başından bu yana yaşadığı yükselişle yatırımcısını fazlasıyla mutlu etmişti. Ortaya çıkan CME boşluğu tartışmaları ve FED faiz kararı beklentisine bağlı olarak geçtiğimiz günlerde düşmeye başladı ve 1 yıldır ziyaret edilmeyen seviyelerden %10’luk anlık bir düşüş yaşadı.

44.000 dolar seviyesinin üstüne çıkan Bitcoin yaşananların ardından 44.400 dolara kadar geriledi ancak ardından 42.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Daha sonrasında bu bölgede kalıcılık sağlayamadı ve yazım saati itibariyle 40.947 dolara kadar geriledi. Bugün açıklanacak olan Faiz kararına bağlı piyasanın tedirginliğinin arttığı görülebiliyor. Ortaya çıkacak kararın ardından piyasanın netlik kazanması beklenilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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