Analist İşaret Fişeğini Yaktı! Grafikler Yüzde 20 Diyor! İlk 5 İçerisindeki Altcoin Sessizliğini Sonunda Bozuyor Mu?

FED kararı beklentisiyle piyasalar satış baskısıyla karşı karşıya görünüyor. Altcoin’lerin bir çoğu haftalık grafikte zayıf bir süreçten geçiyormuş gibi görünüyor. Ancak, geçtiğimiz haftalarda görülen mini altcoin boğası süresince düşük performans gösteren Binance Coin (BNB) şimdi güçlü bir yapı içerisinde hareket ediyor olabilir.

Binance Coin (BNB) Yükselir Mi?

Ünlü kripto analisti Ali Martinez, Binance Coin’in bir baş ve omuz formasyonu oluşturma sürecinden geçiyor olabileceğini belirtti. Analiste göre eğer 261 dolarlık boyun çizgisinin üzerinde sürekli bir kapanış gerçekleşirse, yükselişin sert bir biçimde kırılma potansiyeli de olabilir ve fiyat hareketi BNB için 310 dolarlık bir hedefe doğru hareketi tetikleyebilir.

Yazım saati itibariyle BNB Coin, 37,4 milyar dolar piyasa değeri ile 247 dolar fiyat seviyesinde %3’lük düşüşün ardından işlem görüyor. Binance Coin’in (BNB) 250 dolarlık önemli psikolojik direnç seviyesini geri kazanmaya da yakın görünüyor ve bu bölgeyi zorluyor. Bunun yanı sıra Binance için önemli bir trend direnç bölgesi varlığını sürdürüyor 258 dolar seviyesinde alıcıları potansiyel bir güçlük bekliyor.

Piyasada geçtiğimiz haftalarda görülen toparlanma eğilimi FED kararı öncesi yerini belirsizliğe bırakmışken BNB fiyatının 258 doların ötesine geçerek 300 dolara ulaşma potansiyelli bir yükseliş hareketi gerçekleştirmesi de mümkün olabilir. Yatırımcılar, süreç içerisinde gerçekleşebilecekler konusunda BNB’nin fiyatında yaşanabilecek potansiyel değişimler için bu kilit seviyeleri yakından takip ediyor.

BNB Son Durum

Hacim, Sosyal Baskınlık ve USD cinsinden Açık Faiz olmak üzere üç önemli metrik, Binance Coin (BNB) fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin devam edebileceğini ortaya koyuyor. Santiment tarafından sağlanan veriler BNB hacim artışlarının analizi, varlığın fiyat zirveleri ile bir korelasyonun yaşandığını ortaya koyuyor.

Özellikle, 12 Kasım ve 12 Aralık tarihleri arasında geçen süreçte, BNB hacmindeki yaşanan artış örneklerinin yerel fiyat zirveleriyle aynı zamana denk gelmesi de Santiment’in dikkatinden kaçmadı.

Santiment’in grafiğinde de görüldüğü üzere, BNB sosyal baskınlığı tipik olarak fiyatındaki artışlarla birlikte yükselişe geçiyor. Geçtiğimiz altı aylık süreçte, bu model birçok kez doğrulandı ve varlığın piyasa katılımcıları arasındaki önemini ortaya çıkardı. BNB’nin sosyal baskınlığı da 5 Aralık 2023 tarihinden bu yana yükseliş eğilimiyle varlığını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.