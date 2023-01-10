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Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu: Bitcoin’de Büyük Kırılım Geliyor

Kripto para analisti ve trader'ı Dave the Wave, Bitcoin'in (BTC) "uzun vadeli diyagonal direnç çizgisini" kırma yolunda olduğunu belirterek "büyük kırılım geliyor" uyarısında bulundu.
19:45
10 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021’deki Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle tanınan anonim kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, en büyük kripto paranın “uzun vadeli diyagonal direnç çizgisini” kırma yolunda olduğunu belirterek “büyük kırılım geliyor” uyarısında bulundu.

Analistin İşaret Ettiği Diyagonal Direnç Çizgisi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, 130 binden fazla Twitter takipçisine “önümüzdeki bir ya da iki ay içinde gerçekleşecek teknik bir hareketin” Bitcoin’de uzun vadeli direnci kırmak için yeterli olabileceğini belirterek şunları söyledi:

BTC… Önümüzdeki bir ya da iki ay içinde gerçekleşecek teknik bir hareket, uzun vadeli diyagonal direnç çizgisini kırmak için yeterli olabilir mi? Bekleyip göreceğiz.

Dave the Wave, ayrıca takipçilerine Bitcoin’in haftalık Gauss kanalının altında geçirdiği süreye dikkat etmelerini belirterek “BTC fiyatının haftalık Gauss kanalının altında kaldığı süreler. Burada çok ciddi bir şey yok” dedi. Analistin işaret ettiği Gauss kanalları, fiyat tepe ve diplerini belirlemek için kullanılabilen momentum göstergeleridir.

BTC bu yazının yazıldığı sırada 17 bin 195 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en üst sırada yer alan Bitcoin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 3 oranında yükseldi. Bitcoin, 2021’in Kasım ayında ulaştığı 69 bin doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 75 altında seyrediyor.

160.000 Dolara Kadar Yükselebilir

Dave the Wave, 2022’nin Aralık ayının sonunda logaritmik büyüme eğrisi (LGC) modelinin Bitcoin’in 2025’in Ocak ayına kadar 160 bin dolara yükselebileceğini gösterdiğini söylemiş, “Dört yıllık dönemin testine dayanan LGC’ye dayanarak, BTC önümüzdeki birkaç yıl içinde kolayca 10 katına çıkabilir” ifadelerini kullanmıştı.

LGC modeli, analistin değişen makroekonomik koşulların ortasında Bitcoin‘in döngüsel olarak en yüksek ve en düşük seviyelerini tahmin etme girişiminin önemli bir parçası.

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