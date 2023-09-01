Kıdemli kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) 2023 yılının sonundan önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı yönündeki yükseliş tahminini yineledi. Uzman isim açıklamalarında Bitcoin’e çarpıcı bir tahminde bulundu.

Bitcoin’de Yüzde 157 Artış Beklentisi!

Credible Crypto takma adıyla bilinen sosyal medya devi X üzerinden takipçilerine yaptığı açıklamalarında, Bitcoin’in yıl bitmeden mevcut seviyeden yaklaşık %157 oranında yükselebileceğini öne sürdü. Credible Crypto açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Daha önce 16.000 dolar ile 18.000 dolardan 60.000 dolara son hamlemizin gerçekleşmesinin iki ay sürdüğünü tweetlemiştim. Şimdi 28.000 dolardan 70.000 dolara çıkmak için dört ayımız var. Bu, aynı büyüklükte yaklaşık 40.000 dolar bir hamle ve bu yıl bunu yapmak için hala iki kat daha fazla zaman var. Şimdiye kadar büyük bir yükselişin başladığını görmek ister miydim? Kesinlikle. Henüz yapmamış olmamız ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, bu büyük hamle öncesindeki konsolidasyon daha uzun sürüyor. Ancak konsolidasyon ne kadar uzun sürerse genişlemenin de o kadar agresif olacağını biliyoruz, dolayısıyla zaman çizelgemizi mutlaka geriye itmez.

Bitcoin’de Olası Senaryolar!

Bununla birlikte uzman isim lider kripto para birimi Bitcoin’in dar bir aralıkta ilerlemeye devam etmesinin yükseliş tahminini sorgulayacağını belirtti. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Eğer bundan iki ay sonra hala mevcut seviyelerde kalırsak ve bu konsolidasyondan büyük bir kopuş yaşamazsak o zaman ben de bu yıl yeni bir yüksek seviyenin görüleceğinden çok daha şüpheli olurum. Ancak hala dört ay kala bu gerçekleşmeyecek. Elimizde bu büyüklükte bir hareketin kesinlikle mümkün olduğunu gösteren veriler varken tezimi pencereden dışarı atmam mantıklı olmaz.

Bu ayın başlarında Credible Crypto, Bitcoin’in Kasım 2021’de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesini aşacağını ve ardından 100.000 doların üzerine çıkacağını tahmin etmişti.