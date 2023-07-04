Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!

Dogecoin Kaç Dolar Oldu? Dogecoin’de Son Durum

Özet

  • Dogecoin (DOGE), Elon Musk'ın desteğine rağmen beklenen çıkışı henüz gerçekleştiremedi.
  • DOGE, son 24 saatte yüzde 1,62 yükselişle 0,06879 dolardan işlem görüyor ve hacim bu yükselişe eşlik etmiyor.
  • DOGE'un yükselebilmesi için 0,07 dolar direncini geçmek için hacimli bir yükselişe ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:40
4 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü milyarder Elon Musk’ın açıkça desteklediği ve bu desteğin bir sonucu olarak dünyanın en büyük memecoin’e dönüşen Dogecoin (DOGE) henüz yatırımcılarının beklediği çıkışı yapabilmiş değil. DOGE’u çevreleyen bu sessizlik yatırımcıları Dogecoin yükselir mi, Dogecoin ne zaman artar gibi soruların yanıtlarını aramaya itiyor. Peki Dogecoin’de son durum ne, beklenen çıkışı yapabilir mi gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin Kaç Dolar?

Dogecoin Blockchain’in yerel varlığı DOGE, son 24 saatte yüzde 1,62 gibi görece sınırlı ve birçok memecoin‘e kıyasla düşük bir performans ortaya koyarak 0,06879 dolardan işlem görüyor.

9.63 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük memecoin ve aynı zamanda en büyük 8’nci kripto para olan DOGE, gün içinde 0,0694 dolarla son zirvesini kaydetti. Popüler altcoin’in son 24 saatteki hareket aralığının ise 0,06746 dolar ila 0,0694 dolar arasında olduğu göze çarpıyor.

8 Mayıs 2021 tarihinde 0,7376 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören Dogecoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90,73 altında fiyatlanıyor. ATH seviyesinde olan bu düşüş kimileri için büyük kayıplar anlamına gelirken kimileri için dipten alım yapma fırsatı anlamına geliyor.

Dogecoin’de Son Durum

Teknik, gün içinde 0,07 dolara kadar dayanan Dogecoin bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu, bu eşiğin aşılması halinde fiyatın 0,08 dolar ve ötesine geçebileceğini söylüyor olsa da hacimdeki düşüş fiyatın yükselmesini beklemek için henüz erken olduğunu gösteriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, popüler memecoin‘in son 24 saatteki işlem hacminin yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 300.6 milyon dolar seviyesinde bulunduğu yönünde. Sağlıklı ve güçlü bir yükseliş için fiyat hareketine hacimin de artarak eşlik etmesi beklenir.

Dogecoin boğalarının fiyat üzerindeki kontrolü ele alabilmeleri için 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının da yığıldığı görülen 0,07 dolardaki direnç seviyesinin hacimli bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Fiyatın bu direnci aşma girişiminde bulunması ve başarılı olamaması halinde aşağı yönde en yakın destek seviyesi 0,055 dolar civarındaki yatay destekte.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Uzman Konuştu: Elon Musk’ın Yeni Hamlesi Kripto Paraları Vurabilir!
Uzman Konuştu: Elon Musk’ın Yeni Hamlesi Kripto Paraları Vurabilir!
Bitcoin Ordinals’de Maliyetleri Yüzde 90 Düşüren Yeni Standart BRC-69 Duyuruldu!
Bitcoin Ordinals’de Maliyetleri Yüzde 90 Düşüren Yeni Standart BRC-69 Duyuruldu!
Bitcoin’de 2 Yıllık Esaret Bitti! Ünlü Teknik Analist “Sayonara Ayılar” Diyerek Duyurdu!
Bitcoin’de 2 Yıllık Esaret Bitti! Ünlü Teknik Analist “Sayonara Ayılar” Diyerek Duyurdu!
Emsalleri Yükselirken Yerinde Sayan Dev Altcoin’de Büyük Boğa Hazırlığı!
Emsalleri Yükselirken Yerinde Sayan Dev Altcoin’de Büyük Boğa Hazırlığı!
Kripto Para Dünyasının Yeni Üyesi Binance’de O Altcoin’den Stokladı: Trilyonlarcasını Aldı!
Kripto Para Dünyasının Yeni Üyesi Binance’de O Altcoin’den Stokladı: Trilyonlarcasını Aldı!
Yaparsa Ethereum Topluluğu Yapar! DeFi Altcoinler’i İçin Büyük Gelişme!
Yaparsa Ethereum Topluluğu Yapar! DeFi Altcoinler’i İçin Büyük Gelişme!
Bu 5 Kripto Para, Yeni Boğa Sezonunda Çok Konuşulabilir: İşte Yükseliş Beklenen Altcoinler
Bu 5 Kripto Para, Yeni Boğa Sezonunda Çok Konuşulabilir: İşte Yükseliş Beklenen Altcoinler
Son 1 Yılın Rekorunu Kırmıştı! Önde Gelen Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Çakılabilir!
Son 1 Yılın Rekorunu Kırmıştı! Önde Gelen Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Çakılabilir!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023