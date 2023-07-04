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Ünlü milyarder Elon Musk’ın açıkça desteklediği ve bu desteğin bir sonucu olarak dünyanın en büyük memecoin’e dönüşen Dogecoin (DOGE) henüz yatırımcılarının beklediği çıkışı yapabilmiş değil. DOGE’u çevreleyen bu sessizlik yatırımcıları Dogecoin yükselir mi, Dogecoin ne zaman artar gibi soruların yanıtlarını aramaya itiyor. Peki Dogecoin’de son durum ne, beklenen çıkışı yapabilir mi gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin Kaç Dolar?

Dogecoin Blockchain’in yerel varlığı DOGE, son 24 saatte yüzde 1,62 gibi görece sınırlı ve birçok memecoin‘e kıyasla düşük bir performans ortaya koyarak 0,06879 dolardan işlem görüyor.

9.63 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük memecoin ve aynı zamanda en büyük 8’nci kripto para olan DOGE, gün içinde 0,0694 dolarla son zirvesini kaydetti. Popüler altcoin’in son 24 saatteki hareket aralığının ise 0,06746 dolar ila 0,0694 dolar arasında olduğu göze çarpıyor.

8 Mayıs 2021 tarihinde 0,7376 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören Dogecoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 90,73 altında fiyatlanıyor. ATH seviyesinde olan bu düşüş kimileri için büyük kayıplar anlamına gelirken kimileri için dipten alım yapma fırsatı anlamına geliyor.

Dogecoin’de Son Durum

Teknik, gün içinde 0,07 dolara kadar dayanan Dogecoin bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu, bu eşiğin aşılması halinde fiyatın 0,08 dolar ve ötesine geçebileceğini söylüyor olsa da hacimdeki düşüş fiyatın yükselmesini beklemek için henüz erken olduğunu gösteriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, popüler memecoin‘in son 24 saatteki işlem hacminin yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 300.6 milyon dolar seviyesinde bulunduğu yönünde. Sağlıklı ve güçlü bir yükseliş için fiyat hareketine hacimin de artarak eşlik etmesi beklenir.

Dogecoin boğalarının fiyat üzerindeki kontrolü ele alabilmeleri için 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının da yığıldığı görülen 0,07 dolardaki direnç seviyesinin hacimli bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Fiyatın bu direnci aşma girişiminde bulunması ve başarılı olamaması halinde aşağı yönde en yakın destek seviyesi 0,055 dolar civarındaki yatay destekte.