Aztec cephesinde 2,16 milyon dolarlık saldırı gündemde! Güvenlik açığının perde arkasında neler yaşandı?

Aztec Network’ün Private Rollup Bridge altyapısı, yaklaşık 2,16 milyon dolarlık kayba yol açtığı belirtilen bir saldırının hedefi oldu. Zincir üstü bulgulara göre saldırgan, köprü üzerinden önemli miktarda varlığı sistemden çıkardı.

Saldırıda hangi varlıklar çekildi?

Blokzincir güvenlik şirketi PeckShield’in paylaştığı verilere göre saldırgan yaklaşık 1.158 ETH, 150.000 DAI ve 0,47 renBTC çekti. Güncel piyasa fiyatları üzerinden hesaplandığında bu varlıkların toplam değeri 2 milyon doların üzerine çıkıyor.

PeckShield verilerine göre saldırıda yaklaşık 1.158 ETH, 150.000 DAI ve 0,47 renBTC sistemden çıkarıldı; toplam kaybın güncel fiyatlarla 2 milyon doların üzerinde olduğu görülüyor.

Zincir üstü verilere göre olayda Aztec Private Rollup Bridge altyapısı kullanıldı. İlk finansman izine bakıldığında saldırgan cüzdanının başlangıçta HitBTC üzerinden gönderilen yalnızca 0,134 ETH ile fonlandığı aktarıldı. Blokzincir araştırmacıları, benzer olaylarda işlemlerin ilk kaynağını belirlemek için bu tür başlangıç transferlerini yakından inceliyor.

Mini sözlük: Rollup bridge, bir katman 2 ağı ile ana blokzincir arasında varlık aktarımını sağlayan köprü altyapısıdır. Bu yapılar, yüksek miktarda kilitli likidite barındırdıkları için saldırganların sık izlediği hedefler arasında yer alabilir.

Piyasada artan güvenlik baskısı

Bu gelişme, akıllı sözleşme platformları, köprüler ve merkeziyetsiz finans protokollerini hedef alan güvenlik ihlallerinin arttığı bir dönemde yaşandı. Özellikle çapraz zincir ve rollup köprüleri, tuttukları yüksek likidite nedeniyle saldırı riskine daha açık alanlar arasında gösteriliyor.

Topluluğun tepkisi ise kısa sürede ortaya çıktı. Haberin, Aztec Network’ün kısa süre önce de benzer bir istismar iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından gelmesi, kullanıcılar arasında hayal kırıklığını derinleştirdi.

Güven üzerindeki olası etki

Uzmanlara göre art arda yaşanan güvenlik olayları, tek seferlik bir saldırıdan daha ağır sonuçlar doğurabilir. Kullanıcıların açıkları münferit değil de yapısal bir sorun olarak görmeye başlaması, DeFi ekosistemine yönelik güveni daha da zayıflatabilir.

Aztec Network’ün bundan sonraki süreçte açığın kaynağını belirlemeye, kapsamlı bir olay incelemesi yürütmeye ve mümkünse varlıkların geri kazanılmasına yönelik adımlar atması bekleniyor. Projenin vereceği yanıtın, hem kullanıcıların hem de likidite sağlayıcılarının platforma duyduğu güven üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.