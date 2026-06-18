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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 64 bin dolar desteğini korursa 69 bin dolara yükselebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 70 bin doları aşamayınca yeniden 64 bin doların altına indi.
  • 📊 Analistlere göre 64 bin dolar korunursa $BTC’de 69 bin dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
  • 📉 Son 24 saatte düşüş sürse de borsa rezervindeki gerileme satış baskısının hafiflediğine işaret etti.
  • 🧭 Kısa vadede yönü, 18 Haziran’da öne çıkan 64 bin dolar desteğinin korunup korunamayacağı belirleyecek.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, son günlerdeki yükseliş ivmesini koruyamadı ve 70 bin dolar eşiğini yeniden aşamayarak yönünü aşağı çevirdi. Fiyatın bir süredir baskı altında kalmasıyla birlikte varlık yeniden 64 bin doların altına indi ve işlemler yaklaşık 63 bin dolar civarında sürüyor.

İçindekiler
1 64 bin dolar seviyesi öne çıktı
2 Hedef 69 bin dolar, olası artış yaklaşık %7
3 Satış baskısında sınırlı zayıflama izlendi

64 bin dolar seviyesi öne çıktı

Kripto para analisti Ali Martinez, 18 Haziran Perşembe günü paylaştığı zincir üstü verilere dayanarak Bitcoin’in yeniden 69 bin dolara doğru bir hamle hazırlığında olabileceğini belirtti. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için 64 bin dolar seviyesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Ali Martinez’in paylaştığı değerlendirmeye göre 64 bin dolar seviyesi korunabildiği takdirde Bitcoin’in bir sonraki güçlü direnç bölgesi olan 69 bin dolara yönelmesi mümkün görünüyor.

Analiste göre 64 bin dolar, yalnızca kısa vadeli bir destek noktası değil, aynı zamanda Bitcoin’in bir sonraki belirgin fiyat hareketini şekillendirebilecek kritik bir eşik niteliği taşıyor. Bu seviyenin altına kalıcı sarkma yaşanması halinde yukarı yönlü beklenti zayıflayabilir.

Martinez’in paylaştığı grafikte Bitcoin’in yükselen bir kanal içinde işlem gördüğü, son fiyat hareketlerinin ise 64 bin 538 dolar çevresinde sıkıştığı görülüyor. Bu teknik yapı korunursa fiyatın yeniden ivme kazanabileceği, destek kaybedilirse aşağı yönlü baskının sürebileceği değerlendiriliyor.

Hedef 69 bin dolar, olası artış yaklaşık %7

Mevcut görünümde Bitcoin’in 64 bin dolar üzerinde tutunması halinde bir sonraki direnç alanı olarak 69 bin dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu da mevcut fiyatlara göre yaklaşık %7’lik bir yükseliş alanına işaret ediyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Mevcut fiyatYaklaşık 63 bin dolarBitcoin destek bölgesinin altında işlem görüyor
Kritik destek64 bin dolarYukarı yönlü senaryonun korunması için izleniyor
Direnç hedefi69 bin dolarDestek korunursa gündeme gelebilecek seviye

Son birkaç gündeki geri çekilmeye rağmen analiz, yükseliş eğiliminin tamamen sona erdiğine işaret etmiyor. Aksine fiyatın yeniden güç toplama arayışında olabileceği ve bunun da destek bölgesindeki tepkiye bağlı kalacağı aktarılıyor.

Satış baskısında sınırlı zayıflama izlendi

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %1,24 değer kaybetse de borsa verileri satış baskısının bir miktar hafiflediğini gösteriyor. Aynı dönemde borsa rezervindeki değişimin eksi 0,02 olması, piyasaya gönderilen Bitcoin miktarında sınırlı bir düşüş yaşandığına işaret etti.

Kripto piyasasında borsa rezervinin gerilemesi, yatırımcıların varlıklarını alım satım platformlarından çektiğini gösterebildiği için çoğu zaman olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor. Bu görünüm, fiyat üzerinde kısa vadede rahatlama yaratabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Borsa rezervindeki hafif düşüş, satış yönlü baskının zayıflamaya başladığını ve uygun koşullar oluşursa fiyatın yeniden yukarı yönlü kırılım deneyebileceğini gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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