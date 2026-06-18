Satoshi Nakamoto, haziran 2026 itibarıyla 1,096 milyon BTC ile en büyük Bitcoin sahibi olmayı sürdürdü

Haziran 2026 verilerine göre Bitcoin’de bilinen en büyük tekil varlık, takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kontrol ettiği cüzdanlarda bulunuyor. Arkham Intel Platform verileri, Nakamoto ile ilişkilendirilen adreslerde yaklaşık 1,096 milyon BTC yer aldığını gösteriyor.

En büyük tekil Bitcoin bakiyesi

Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 72 milyar dolara karşılık geliyor. Söz konusu bakiyenin, Bitcoin’in ilk yıllarında yapılan madencilik faaliyetlerinden geldiği ve yaklaşık 22 bin bloktan toplandığı belirtiliyor. Aynı veri setine göre bu varlık, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yaklaşık %5,5’ini oluşturuyor.

Mini sözlük: Patoshi Pattern, Bitcoin’in ilk dönemlerinde çıkarılan bloklardaki teknik izleri inceleyerek belirli madencilik faaliyetlerini aynı kaynağa bağlamaya çalışan bir analiz yöntemidir. Haberde geçen değerlendirme, Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen cüzdanların bu örüntü üzerinden sınıflandırılmasına dayanıyor.

Arkham’ın araştırması, bu hesaplamayı Patoshi Pattern olarak bilinen madencilik örüntüsüne dayandırıyor. Şirket, bu modelin Nakamoto ile bağlantılı olduğu düşünülen ve harcama yapılan bilinen adreslerle örtüştüğünü aktardı. Cüzdanların büyük bölümünün Bitcoin’in ilk yıllarından bu yana kayda değer hareket göstermediği de vurgulandı.

Arkham Intel Platform verilerine göre Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen cüzdanlarda yaklaşık 1,096 milyon BTC bulunuyor ve bu miktar, haziran 2026 itibarıyla bilinen en büyük tekil Bitcoin bakiyesi olarak öne çıkıyor.

Kurumsal tarafta Coinbase ve Strategy öne çıktı

Kurumsal sıralamada Coinbase, toplam 970 bin BTC ile en büyük saklama ve borsa kaynaklı varlıklardan birini elinde tutuyor. Bu rakamın içinde müşteri saklama bakiyeleri ile şirketin kendi gelirlerinden kaynaklanan Bitcoin varlıkları da yer alıyor. Coinbase, ABD merkezli büyük bir kripto para borsası ve saklama hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor.

Halka açık şirketler arasında ilk sırada ise daha önce MicroStrategy adıyla bilinen Strategy bulunuyor. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 847 bin BTC seviyesine ulaştı. Bu birikimin, Ağustos 2020’den bu yana yapılan düzenli alımlarla oluştuğu kaydedildi. Verilere göre bu varlığın yaklaşık 184 bin BTC’lik kısmı doğrudan zincir üstü cüzdanlarda değil, Fidelity Custody nezdinde tutuluyor.

BlackRock, 764 bin BTC ile ETF ihraççıları arasında öne çıkarken Binance’in elindeki miktar 670 bin BTC olarak sıralandı. Fidelity Custody ise çeşitli müşteriler adına, aralarında Strategy’nin de bulunduğu hesaplarda 446 bin BTC tutuyor.

Kurum/varlık BTC miktarı Konum Coinbase 970.000 BTC Borsa ve saklama Strategy 847.000 BTC Halka açık şirket BlackRock 764.000 BTC ETF ihraççısı Binance 670.000 BTC Borsa

Devletler ve kimliği açıklanmayan cüzdanlar da listede yer aldı

Devletler tarafında ABD Hükümeti 328 bin BTC ile ilk sırada bulunuyor. Bu varlığın büyük bölümü, el konulan dijital varlıklardan oluşuyor. Kaynağı arasında Bitfinex saldırısına ilişkin geri kazanımlar, Silk Road dosyası kapsamındaki el koymalar ve LuBian bağlantılı vaka yer alıyor.

ABD Hükümeti’nin elindeki 328 bin BTC’nin büyük kısmı, ceza soruşturmaları ve el koyma süreçleri sonucunda toplandı.

Birleşik Krallık Hükümeti ise 61 bin BTC ile devletler arasında sonraki sırada yer alıyor. Ayrıca sahibi kesin olarak doğrulanmayan bazı büyük cüzdanlar da küresel ölçekte dikkat çekiyor. Bunlardan birinde 92 bin BTC, diğerinde ise 78 bin BTC bulunduğu, ancak mülkiyetin Arkham tarafından net biçimde teyit edilemediği belirtildi.

Özel şirketler arasında Tether, zincir üstünde doğrulanabilen 97 bin BTC ile öne çıkıyor. Block.one için 164 bin BTC rakamı telaffuz edilse de bu miktarın zincir üstü doğrulamasının bulunmadığı aktarıldı. Veriler, Bitcoin sahipliğinin bireyler, şirketler, fonlar ve devletler arasında geniş bir alana yayıldığını ortaya koyuyor.