Algorand Foundation, blokzincirini 2027 sonuna kadar kuantum dirençli hale getirmeyi planladığını açıkladı

Algorand Foundation, blokzincir ağını 2027 sonuna kadar geniş ölçüde kuantum dirençli hale getirmeyi hedefleyen yol haritasını duyurdu. Açıklama, kuantum bilgisayarların ileride dijital varlıkların dayandığı mevcut şifreleme sistemlerini zorlayabileceğine yönelik hazırlıkların kripto sektöründe hız kazandığı bir dönemde geldi.

Geçiş 2026 yılında başlayacak

Yol haritasına göre ilk adımlar 2026 yılında atılacak. Bu aşamada kuantum sonrası hesaplar, çoklu imzalı cüzdanlar ve staking desteği devreye alınacak. Sonraki safhalarda ise ağın daha temel protokol bileşenlerinde koruma kapsamı genişletilecek.

Canlı bir protokolü taşımak yıllar alıyor ve bu on yılın sonuna yaklaştıkça eski şifreleme yöntemlerine yönelik kuantum saldırısı ihtimali anlamlı ölçüde artıyor.

Algorand Foundation Baş Bilim Sorumlusu Chris Peikert, geçişin kısa sürede tamamlanabilecek bir süreç olmadığını vurguladı. Vakıf, bu planın 2022 yılında başlatılan çalışmaların devamı olduğunu ve hedefin 2027 sonunda ağ genelinde kuantum dayanıklılığına ulaşmak olduğunu belirtti.

Sektörde hazırlıklar yaygınlaşıyor

Bugün büyük blokzincirlerin çoğu, cüzdanları ve işlemleri korumak için eliptik eğri kriptografisine dayanıyor. Ancak bu yöntemin, yeterince gelişmiş kuantum bilgisayarlar karşısında zayıf kalabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar böyle makinelerin henüz mevcut olmadığı görüşünde birleşse de, kamu kurumları, teknoloji şirketleri ve kripto projeleri uzun vadeli geçiş planları üzerinde çalışıyor.

Mini sözlük: Kuantum sonrası kriptografi, çok güçlü kuantum bilgisayarların çözmekte zorlanacağı yeni nesil şifreleme yöntemlerini ifade eder. NIST ise ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü olarak bu alandaki standartlaştırma çalışmalarını yürüten kurumdur.

Google, kurumların kuantum sonrası kriptografiye geçiş için hazırlıklara başlaması gerektiği uyarısında bulunmuş ve altyapısının bazı bölümlerine kuantum güvenli standartlar entegre ettiğini açıklamıştı. Şirket, bu süreci 2029 hedefiyle ilerletiyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü de kuantum sonrası algoritmaların standartlaşmasına öncülük ediyor ve bazı eski şifreleme sistemlerinin devreden çıkarılması için takvim hazırlıyor.

Ethereum ve Solana da benzer adımlar atıyor

Kripto para ekosisteminde kuantum hazırlığı giderek daha stratejik bir başlık haline geliyor. Ethereum Foundation bu yıl, cüzdanlar, uygulamalar ve doğrulayıcılar için geçiş yollarını incelemeyi amaçlayan özel bir kuantum sonrası güvenlik girişimi başlattı. Solana geliştiricileri de tehdit daha somut hale gelirse kullanıcıların ve ağın nasıl kuantum dirençli şifrelemeye geçebileceğine ilişkin öneriler yayımladı.

Algorand Foundation, blokzincir ağlarının sözde Q Day gelmeden önce hazırlığa başlaması gerektiğini kaydetti. Q Day, bir kuantum bilgisayarın dijital varlıkları koruyan mevcut şifrelemeyi kırabilecek seviyeye ulaşacağı varsayımsal an için kullanılıyor.

Algorand Foundation, canlı blokzincir altyapısının kuantum sonrası kriptografiye geçirilmesinin yalnızca kullanıcı cüzdanlarında değil, çekirdek protokol bileşenlerinde de değişiklik gerektirdiğini ve bu nedenle hazırlığın yıllar öncesinden başlaması gerektiğini belirtti.

Vakıf, belirlediği takvimin NIST’in bazı eski kriptografi standartlarını devreden çıkarma planından önce tamamlanmasının beklendiğini aktardı. Açıklamaya göre hedef, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın ulusal güvenlik sistemleri için işaret ettiği zaman çizelgesinden de üç yıl önce bu eşiğe ulaşmak.