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Cardano Ve Ripple Teknik Analiz: Bu Seviyelere Dikkat!

Cardano (ADA) ve Ripple'ın (XRP) fiyatlamasında dikkat edilmesi gereken direnç ve destek bölgeleri! Kritik seviyeler hangileri?
20:05
11 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında hakim olan ayı dönemi etkisini kaybetmeye devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) küçük çaplı yükselişini sürdürmede istekli görünüyor. Diğer altcoinlerde ise durum benzer şekilde. İşte bazı altcoinlerin fiyat analizi!

İçerik Rehberi

Cardano (ADA)

Cardano (ADA), 8 Ağustos tarihinde genel direnç seviyesi olan 0,55 dolardan düştü. 9 Ağustos tarihinde etkisini göstermeye devam eden düşüş kripto para biriminin fiyatını 20 günlük EMA seviyesi olan 0,51 dolar seviyesine gerilemeye neden oldu. Bu durum piyasaya hakim olan ayıların genel direnci agresif bir şekilde savunmaya devam ettiğini gösteriyor.

ADA/USDT paritesi, 10 Ağustos tarihinde 20 günlük EMA’dan keskin bir şekilde toparlandı. Gerçekleşen bu toparlanma boğaların düşüşleri satın aldığını gösteriyor. Alıcılar genel direnç bölgesini aşmayı başarırsa, parite yükseliş hareketinin devamı olarak önce 0,63 ABD dolarına ve ardından 0,70 ABD doları seviyesine ulaşabilir. Bu varsayımın aksine fiyat tekrar 0,55 dolardan düşerse, 20 günlük EMA’nın altına kırılma olasılığı artar. Olası düşüş sonucunda parite birkaç gün daha 0,45 ila 0,55 dolar arasında bir bölgeye bağlı kalabilir.

Ripple (XRP)

Boğalar, XRP’yi 8 Ağustos tarihinde 0.39 dolar seviyesinden genel direncin üzerine çıkaramadı. Bu başarısız girişim fiyatı 9 Ağustos tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 0.37 doların altına çeken ayıların keskin satışlarına sebep oldu.

Bununla birlikte kripto para biriminin fiyatında olumlu sayılacak bir durum ise boğaların düşüşü satın alması ve fiyatı 10 Ağustos tarihinde 20 günlük EMA’nın üzerine çekmesi. Alıcılar tekrar fiyatı 0,39 ila 0,41 dolar arasındaki genel direnç bölgesinin üzerine çıkarmaya çalışacaklar. Başarılı olurlarsa, XRP/USDT paritesi 0,48 ABD dolarına ve daha sonra 0,54 ABD doları seviyesine yükselebilir. Bu varsayımın aksine, fiyat genel dirençten düşerse ve 50 günlük SMA seviyesi olan 0.35 doların altına gerilerse, paritenin birkaç gün daha 0.30 ile 0.39 dolar arasında bir bölgeye bağlı kalabilir.

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