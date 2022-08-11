Fiyat 6 dolara kadar düşebilir ancak potansiyel senaryoların gözden kaçırılmaması gerekiyor. Kısa ve orta vadeli beklentiler farklı.

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Yaşadığı fiyat dalgalanmalarıyla yatırımcılarına ciddi kazanç fırsatları sunan bu altcoin 6 dolara kadar düşüş yaşayabilir. Bitcoin (BTC) bugün gelen güzel haberlerin sonucu olarak 25.000 dolar sınırına kadar dayandı. Ancak yazı hazırlandığı sırada 24.300 dolara kadar geriledi. Bu düşüş altcoinlerin de tek haneli kayıplar yaşamasına neden oldu.

Cosmos (ATOM)

En değerli 30 kripto para arasında yer alan Cosmos (ATOM), bugün BTC karşısında %2 değer kaybetti. İşlem hacmi %23 azalan altcoin 300 milyon dolarlık hacmiyle 3,38 milyar dolar piyasa değerine sahip. Haziran ortasından bu yana fiyat dalgalıydı bu durun ATOM yatırımcılarına dipte alıp tepe satma fırsatı verdi ve ciddi kazançlara kapı araladı. Destek ve direnç arasındaki önceden tahmin edilebilen bu dalgalanmaların bir yenisi başlamış olabilir.

ATOM fiyatı 12,2 dolar direncini 2 gündür yaklaşıyor ancak başarısız şekilde geri dönüyor. 12 dolar bölgesindeki satış baskısı mayıs ayında da bu denli güçlü çalışıyordu. Peki ATOM yatırımcılarının izlemesi gereken bir sonraki kritik seviyeler hangileri?

ATOM Fiyat Analizi

ATOM, 0.236 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde bir kırılmayı başarabilirse 13 dolara kadar tırmanabilir. Buradaki direncin satıcı gücüne göre rallinin devam potansiyeli bulunuyor. Ancak genel piyasanın yeniden karabulutları üzerine çekmesi, ATOM fiyatının teknik olarak son noktada 6 dolara kadar gevşemesiyle sonuçlanacaktır. ATOM potansiyel olarak mevcut direnç seviyesinden ve hatta bir sonraki seviyeden çıkabilse de büyük bir geri çekilme olasılığı da var. Bazı zincir içi metrikler bunu destekliyor. Örneğin, Binance fonlama oranı, türev piyasasından gelen talepte bir düşüşe işaret ederek, normal aralığından önemli ölçüde düştü.

Zayıflayan yatırımcı talebi sosyal hacimle de teyit edilebiliyor. Ayrıca, yazı hazırlandığı sırada “-0.231” olan ağırlıklı duyarlılık metriği, genel piyasa duyarlılığının yavaş yavaş aşağı yönde güçlendiğini teyit ediyor.

ATOM’un teknik göstergelere ve zincir içi metriklere dayanan mevcut görünümü, bunun kısa vadeli bir geri çekilme olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar genel görünümün orta vadede bir ralliye işaret ettiğini de bilmelidir. Kripto para piyasası, Mayıs ve Haziran aylarındaki kargaşa ve belirsizliğin ardından sakin bir dönem yaşıyor. Eylül 15-20 tarihinde gerçekleşmesi beklenen Merge yaklaştıkça piyasalarda daha yüksek volatilite görebiliriz.