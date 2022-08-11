Popüler kripto para için kritik seviye 36 dolar, bu seviyeye düşmez ise yükselişin devam etmesi bekleniyor.

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Piyasa değerine göre en büyük kripto paralar arasında yer alan bu altcoin ilerleyen saatlerde hangi seviyeleri görecek? Yatırımcılar 2 gündür iyimser ve piyasalar yükseliyor. Dün gelen TÜFE ve bugün açıklanan ÜFE, FED’in şahin duruşunun başarısını gösteriyor. Eylül ayında yapılacak toplantıya dair yatırımcıları iyimserlik kapladı. İşte piyasa beklentileri.

Solana (SOL)

En hızlı ve en büyük Ethereum rakiplerinden olan Solana (SOL) yazı hazırlandığı sırada 43,7 dolardan alıcı buluyor. Solana’nın günlük işlem hacmi %37 oranında artarak 1,7 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri se %4,2 artışla 15,2 milyar dolardır. Piyasalar genel olarak 2 gündür yükselişini sürdürüyor. Solana boğaları kontrolü yeniden ele geçirdi. Günlük 45 dolara kadar ulaşan fiyat boğaların gücünü teyit ediyor.

SOL yatırımcılar için iki kritik seviye bulunuyor. Bollinger bandının üst sınırı, SOL için en güçlü direnç noktası olarak hizmet veren 44,9 dolarda ve Bollinger bandının alt sınırı 38,8 dolarda bulunuyor ve SOL için bir destek noktası görevi görüyor. Fiyat şimdilik direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar yapamadı ve bir miktar geri çekilmesi olası.

Solana (SOL) Fiyat Tahmini

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 59 seviyesinde ve son 24 saatte yaşanan toparlanma şimdilik sönüyor gibi görünüyor. Günlük grafikte Bollinger bandının üst sınırı 44,6 dolarda bulunuyor ve SOL için en önemli direnç görevi görüyor. Tersine, Bollinger bandının alt sınırı 36,6 dolarda bulunuyor. Fiyat önümüzdeki saatlerde 40-45 dolar aralığında hareket edebilir.

Solana ekosistemindeki bir cüzdanın hacklenmesi sebebiyle SOL %10 değer kaybetmişti. Şimdilik olumsuz olayın etkileri silindi. 6 Kasım tarihinde 260 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirleyen SOL bugün %83 daha aşağıda. Solana için en düşük fiyat seviyesi ise 11 Mayıs 2020 tarihinde 0,5 dolarla görülmüştü. SOL bugüne kadar dip seviyesinden %8555 artış yaşadı. FTX, Alameda gibi devler tarafından desteklenen altcoin NFT ve DeFi alanında önemli bir pazar payı yakaladı. Ancak şimdilik ormanın kralı halen Ethereum ve yaklaşan Merge onun pozisyonunu güçlendirecek. Bu durum Ethereum rakibi altcoinleri olumsuz etkileyebilir.