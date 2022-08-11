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Dogecoin (DOGE) Bu Tarihe Kadar Yüzde 40 Artabilir!

DOGE yatırımcılarının yüzü bu çeyrekte gülecek mi? Son 1 yıl Dogecoin için nasıl geçti?
23:00
11 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük meme token olan Dogecoin (DOGE) uzun süredir kan kaybediyor. Peki en eski şaka coini artık yükselişe geçecek mi? Ağustos ve Eylül aylarında Dogecoin yatırımcılarını neler bekliyor? Güncel piyasa beklentileri ve DOGE performansına ışık tutabilecek verileri ele alıyoruz. Kral meme token yatırımcıları artık çift haneli kazançları görebilecek mi?

Dogecoin (DOGE)’in Son 1 Yılı

1 yıldan uzun süredir düşmeye devam eden DOGE halen SNL Şov faciasının etkilerini üzerinden atabilmiş değil. Hatırlarsanız mayıs ayında Elon Musk popüler SNL Şov programına katılacağını açıkladı. Bu gelişme Dogecoin yatırımcılarını 1 dolarlık hedef fiyatına inandırdı. Nitekim DOGE fiyatı programa az bir süre kala 0,7 dolar seviyelerine ulaşarak ATH yaptı. Bir şaka programı ve katılımcısı en büyük DOGE destekçisi Elon Musk. Yatırımcıların boş bir beklentiye girdiğini söylemek yanlış olur. Ancak muzip milyarder aniden herkesi ters köşe yaptı. Popüler meme token hakkında yaptığı aşağılayıcı espriler fiyatın aniden düşmesine sebep oldu.

Ogün bugündür DOGE düşüyor ve Elon Musk sık aralıklarla altcoine desteğini ifade ediyor. Yakın zamanda Twitter’ın satın alınacağı söylentisi de DOGE fiyatını besleyen bir gelişmeydi. Musk bundan da caydı ve DOGE yine düştü. Eğer anlaşma tamamlansaydı temmuz ayındaki başlayan toparlanma ile altcoinin fiyatı çok daha iyi bir seviyeye yükselebilirdi.

Dogecoin (DOGE) Hedef Fiyat

Mayıs ayında, kripto para birimi, piyasanın geri kalanıyla birlikte çöktü ve DOGE, destek olarak 0,1 dolar seviyesini kaybetti. Haziran ayı boyunca daha fazla çöküş, meme tokenin yaralarını daha da deşti. Bununla birlikte, son iki aydaki kademeli bir düşüş, meme tokeni 0,07 dolara getirdi. Dogecoin bu noktanın ötesine geçerse, daha geniş piyasa ipuçlarının tutarlı bir yükselişi desteklemesi koşuluyla yukarı doğru hareket edecektir.

Coinbase ve diğerleri 2022 yılının ikinci çeyreğinde çok fazla kan kaybetti. Olağanüstü şartlar anormal fiyatlandırmaları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, üçüncü çeyrekten itibaren toparlanma bekleniyor ve çeyrek Eylül’de sona eriyor ve DOGE’nin kaybettiklerini geri kazanmak için hala neredeyse iki ayı var. Aynı şekilde, altcoin Haziran’ın en düşük seviyelerinden bu yana iki ay içinde %32,84 toparlamada başarılı olduğu için Eylül sonuna kadar %40 değerlenebilir.

Yükseliş görünümü ve yatırımcıların sabrı uyumluysa, DOGE üçüncü çeyreğin sonunda %40’lık ralliyi gerçekleştirebilecek.

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