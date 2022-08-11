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ANKR Coin Yorumları Neler? Ankr ATH Kaç Oldu?

Kripto para piyasaları Bitcoin öncülüğünde yönünü yukarı çevirmiş durumda. Diğer altcoin'ler gibi ANKR coin de yükselişe geçti. Peki uzmanların ANKR coin yorumları neler? ANKR ATH kaç oldu? Detaylar haberimizde.
23:20
11 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları Bitcoin öncülüğünde yönünü yukarı çevirmiş durumda. Diğer birçok altcoin gibi gibi ANKR coin de yükselişe geçti. Peki piyasa analistlerinin ve uzmanlarının ANKR coin yorumları neler, Ankr ATH kaç oldu? Detaylar haberimizde.

ANKR Coin Yorumları Neler?

CoinMarketCap’in verilerine göre ANKR coin, yazım sırasında günlükte yüzde 42,96 yükselişle 0,04829 dolardan işlem görüyor. Şimdi gelin piyasa analistlerinin ve uzmanlarının 50’den fazla Proof of Stake (PoS) ağında küresel olarak dağıtık bir dizi düğümü (node) çalıştıran merkeziyetsiz Blockchain ve dünyanın en iyi Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr ağının yerel varlığı ANKR coin yorumları neler daha yakından bakalım.

Hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’in risk sermayesi kolu ve hızlandırıcısı Binance Labs, kısa süre önce dünyanın en iyi Web3 altyapısı sağlayıcılarından biri olan Ankr’e önemli bir yatırım yaptığını duyurdu. Bu haberle birlikte ANKR coin yönünü yukarı çevirdi ve sert şekilde yükseldi. Bitcoin’in 25 bin dolara, en büyük altcoin Ethereum’un ise 2 bin dolara dayanması ise altcoin’deki yükselişi sertleştirdi.

Piyasa uzmanlarına göre Binance Labs‘ın Ankr’e yaptığı yatırım, projenin ne kadar güçlü olduğu ve potansiyelini açık bir şekilde. Uzmanlara göre gelecekte altcoin projesine Binance Labs gibi risk sermayesi şirketlerinden be kripto para borsalarından benzer yatırımlar gelebilir. Elbette bu tip yatırımlar doğrudan doğruya altcoin’in fiyatına pozitif etki etme potansiyeline sahip olması bakımında oldukça önemli.

Öte yandan günlük fiyat grafiğinde ANKR coin’in önündeki ilk ve en güçlü direnç bölgesi 0,05 dolar seviyesi. Bu seviye, 0,04 dolar seviyesini geçmeyi başaran ANKR coin, çoğu altcoin gibi şu anda Bitcoin‘in fiyat hareketini takip ediyor. Bu nedenle, BTC fiyatı toparlanmaya devam ederse Ankr daha da güç kazanabilir ve 0,05 dolar seviyesini geçebilir.

Ankr ATH Kaç Oldu?

Ankr ATH kaç oldu” sorusunun en kısa yanıtı 0,2252 dolardır. Altcoin, 28 Mart 2021 tarihinde yaptığı büyük çıkışla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmayı başardı. Bu tarihten beri düşüş trendinde olan ANKR coin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 78,73 altında işlem görüyor.

Ankr ağının yerel varlığı ANKR coin, son 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 51,64 ve yüzde 83,67 artırarak yatırımcıların ve trader’ların radarına girdi. Ankr, 469 milyon dolarlık piyasa değeriyle CoinMarketCap’in en büyük 100 kripto para projesi listesinde 94’ncü sırada yer alıyor.

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